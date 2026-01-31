Il Consiglio sul lettino di Freud: la corsa ai riposizionamenti verso il voto

Cambi di gruppo, equilibri mobili e strategie in vista delle elezioni 2026: il Consiglio comunale di Frosinone vive una fase di instabilità permanente, dove la politica corre più veloce dell’amministrazione.

Metterebbe in difficoltà anche Sigmund Freud. Al punto che il famoso neurologo, psicoanalista e filosofo austriaco, padre della psicologia dinamica, se venisse chiamato ad analizzare la situazione politica del Comune di Frosinone, finirebbe per stracciare la laurea. Perché sicuramente avrebbe serie difficoltà, anche lu i, a formulare una diagnosi ed a somministrare una terapia duratura per la stabilità politica. Quello che accade da oltre due anni nella maggioranza – diversamente centrodestra – che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli, non ha precedenti nella storia politica cittadina degli ultimi quarant’anni.

Le analisi politiche in Aula hanno la stessa scadenza del latte in offerta al Lidl sulla Monti Lepini: tre, quattro giorni al massimo. Poi è da buttare. Quando sembra che la composizione – la scomposizione – dei gruppi consiliari si sia finalmente cristallizzata e normalizzata, ecco spuntare l’ennesimo cambio di casacca a ridisegnare la geografia dell’Aula.

“Effervescenza”, dicono i più indulgenti. “Inquietudine”, ribattono altri. In ogni caso, i gruppi consiliari si consumano più in fretta dei gessetti sulla lavagna. Gli ultimi movimenti, raccontati ieri, sono l’ennesima conferma.

Addii rumorosi e nuovi approdi

Il consigliere Marco Sordi lascia la lista civica Vicano per approdare alla Lega, assumendone anche il ruolo di capogruppo. Un passaggio lineare, quasi accademico, coerente con un percorso politico che da tempo lo vedeva orbitare nella cosiddetta “Galassia Lega”. (Leggi qui: Il Consiglio come un Cubo di Rubik: colori che cambiano a ogni mossa).

Più rumoroso, invece, il doppio addio di Marco Ferrara e Sergio Crescenzi a Fratelli d’Italia, per accasarsi nella neonata civica Identità Frusinate. Un’operazione che porta il gruppo – con Christian Alviani – a quota tre consiglieri. Ed è questo il movimento che pesa di più politicamente: Fratelli d’Italia perde circa il 40% della sua rappresentanza, ridimensionandosi da primo gruppo dell’Aula. Il passaggio stabilisce però, all’interno di FdI, il primato della politica rispetto alla logica delle poltrone. Un fatto per nulla scontato, specialmente a Frosinone, dove i fondamentali della politica, in questa consiliatura, sono andati quasi sempre a farsi benedire.

Evidentemente i due interessati non la pensano così sul primato della politica. Lo hanno spiegato abbondantemente oggi con una lunga nota nella quale hanno messo in chiaro che hanno preso cappello e sono andati via perché il posto in Giunta spettava a Crescenzi in quanto primo degli eletti e da che mondo è mondo si è sempore fatto così. Un’operazione che li ha portati in rotta di collisione anche con il deputato Aldo Mattia che fino all’altro giorno è stata la loro figura di riferimento, al punto di portarli a colloquio con il deputato Paolo Trancassini, coordinatore FdI del Lazio. Dove si sono sentiti ribadire il concetto. Una partenza che Mattia ha subito e non condiviso: anche per lui il primato della politica conta.

Non si tratta, però, di semplici traslochi tra gruppi. Sono segnali politici evidenti di disagio e di riposizionamento strategico, giudicato più conveniente di quello precedente, con lo sguardo rivolto alle elezioni comunali del prossimo anno.

Sembra di assistere allo start della maratona di New York, dove migliaia di corridori sgomitano non tanto per vincere, quanto per evitare di restare schiacciati nella calca e guadagnare quel metro d’asfalto che garantisce una visuale migliore. A Frosinone nessuno vuole arrivare primo adesso, ma nessuno vuole partire ultimo domani.

Amministrazione contro politica

Il quadro al Comune tratteggia tinte marcatamente kafkiane se si considera poi che, più il sindaco Mastrangeli prova a caratterizzare la sua consiliatura in chiave esclusivamente amministrativa – “opere, progetti, cose concrete” – più le dinamiche politiche interne alla maggioranza finiscono per oscurare i risultati amministrativi.

È come tentare di far correre la Ferrari con la frizione che salta: anche con Leclerc al volante, la vittoria del Gran Premio resta un miraggio se il motore – cioè la stabilità politica – continua a singhiozzare.

In Aula, ormai, sembra scattato un riflesso condizionato: ogni volta che si parla di opere, inaugurazioni o programmi, spunta un nuovo cambio di casacca. Come direbbe Mark Twain: «La storia non si ripete, ma spesso fa rima». E a Frosinone la rima è sempre la stessa: politica batte amministrazione uno a zero.

Sulla carta, però, tutto questo movimentismo non dovrebbe incidere sulla fine naturale della consiliatura, né sulla tenuta del sindaco. I cambi restano all’interno dell’orbita della maggioranza. E infatti il bilancio di previsione, in calendario il 9 febbraio, verrà approvato. Anche a larga maggioranza. Nessuno ha interesse – né possibilità – di andare a casa prima del tempo.

I nuovi pesi della maggioranza

Altrimenti, perché affannarsi tanto a riposizionarsi sedici mesi prima del voto? C’è poi un ulteriore elemento oggettivo di valutazione in tutto questo: la progressiva marginalizzazione dei partiti tradizionali, a vantaggio delle liste civiche e delle formazioni locali di nuova generazione. La lista del vicesindaco Antonio Scaccia è oggi il gruppo più numeroso con quattro consiglieri; la neonata Identità Frusinate ne conta tre. Tra i due gruppi esiste una sinergia amministrativa e politica evidente. Insieme fanno sette consiglieri e diventano, di fatto, l’azionista di maggioranza del sindaco. Un dato impossibile da ignorare, anche in prospettiva elezioni provinciali di marzo.

Questi nuovi equilibri aiutano anche a leggere meglio quello a cui Mastrangeli starebbe lavorando, in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Un progetto civico a sostegno della sua candidatura appare, infatti, sempre più credibile rispetto a un perimetro rigido di centrodestra. Soprattutto se Fratelli d’Italia e Forza Italia dovessero imboccare strade diverse e distoniche rispetto alla sua candidatura a sindaco, che per Mastrangeli non può certo passare per le primarie.

E sempre che, nel frattempo, Scaccia non decida di mettersi in proprio per diventare il primo inquilino di Palazzo Munari. Come canta Ligabue: “il meglio deve ancora venire”.