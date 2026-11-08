Il Consorzio di Bonifica al tavolo con i Sindaci: tariffe giù del 20% e nuovo piano

La delibera di Sora? Non serviva. Sette sindaci incontrano Bonifica e Regione: aliquote giù del 20% e diverso Piano di classifica. Quello che la delibera non poteva cambiare, ora passa dal tavolo di confronto.

Seicento persone circa rappresentate nell’Aula del Consiglio Comunale di Sora riunito il 23 settembre, e un solo voto contrario sul documento che chiede l’uscita dal Consorzio di bonifica Conca di Sora. È l’avvio di una battaglia impossibile: perché i Comuni non hanno competenza su quel tema, la Giustizia Tributaria ha stabilito che la Legge va in ben altra direzione. La risposta alla battaglia di carta avviata da Sora arriva dalla vicina Isola del Liri: ospita un tavolo con sette sindaci, un assessore regionale, il Commissario della Bonifica. Ne esce un calo del 20% sulle aliquote e l’accordo per ridisegnare il perimetro delle aree che sono soggette al pagamento. Il vicolo cieco di Sora e l’autostrada di Isola del Liri.

La delibera inefficace di Sora ed il tavolo di Isola

Luca Di Stefano

La delibera di Sora era nata male. Basata su un presupposto che sul piano politico aveva tutto il diritto di essere ascoltato e preso in considerazione ma sul piano giuridico ed amministrativo non aveva fondamento. Viene sintetizzata in una petizione firmata da 779 residenti depositata l’11 maggio: chiedono una cosa che si contraddice; vogliono uscire dal Consorzio e dicono no alla sua futura fusione prevista per Legge regionale creando un unico Consorzio provinciale al posto degli attuali tre.

Perché si contraddice? Se non vuoi stare in un Consorzio e pagare da solo i lavori di pulizia e manutenzione idraulica che svolge, affare tuo. Ma se non credi nel Consorzio e ne vuoi uscire allora perché vuoi impedire che venga razionalizzato?

C’è poi un altro aspetto: un terzo della petizione è farlocco e infatti dei 779 firmatari gli stessi uffici comunali di Sora ne convalidano solo 504, il 64,7%. Che sono solo il 7,52% dei 6.700 consorziati di Sora e il 3,12% dei 16.143 dell’intero Consorzio. Ottengono una delibera del Comune di Sora giuridicamente inefficace. Invece è sugli altri 15.639 consorziati che ha scommesso Isola del Liri con gli altri Comuni. Andando a dama.

La mossa alternativa

Daniele Pili e Riccardo Del Brocco

Che quella delibera sia solo un pezzo di carta lo sa benissimo anche il sindaco Luca Di Stefano: con piena onestà intellettuale dice ai cittadini la verità sui poteri del Comune. Il voto non porta Sora fuori dal perimetro e non cancella i contributi da domani, perché perimetro e Piano di classifica sono competenza della Regione. Allora perché porta in votazione quel documento? Vuole affrontare la questione sul piano politico. Il sindaco dice ai sorani che quell’atto è un segnale.

Il giorno successivo, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio deposita una sentenza: boccia su tutta la linea un’iniziativa identica a quella compiuta da Sora. Ci aveva provato Atina: dovrà pagare pure le spese. In Regione l’assessore competente sulle Bonifiche giudica la delibera di Sora «surreale e grottesca» ed auspica che venga ritirata.

È esattamente da quella sentenza che nasce il tavolo di Isola del Liri. Per paradosso: i sette sindaci vogliono in larga parte le stesse cose chieste da Luca Di Stefano ma le chiedono senza passare per una delibera. Passano per un tavolo nel quale discutere.

Il tavolo dei sette

Massimiliano Quadrini

L’incontro lo hanno chiesto Massimiliano Quadrini (Isola del Liri), Adamo Pantano (Posta Fibreno), Fabio Abballe (Castelliri), Pancrazia Di Benedetto (Campoli Appennino), Domenico Urbano (Broccostella), Pierino Serafini (Fontechiari) e il vicesindaco di Arpino Massimo Sera. Tra i sette promotori non compare Sora.

Ottengono quel tavolo. E si ritrovano davanti all’assessore regionaleGiancarlo Righini, al Commissario dei Consorzi di Bonifica per la provincia di Frosinone Daniele Pili, al sub commissario Riccardo Del Brocco, al direttore provinciale Aurelio Tagliaboschi ed a tre tecnici del Consorzio.

I sindaci mettono i loro numeri sul tavolo. E sono gli stessi numeri annunciati nelle settimane scorsi dall’assessore Righini e dal Commissario Pili. In pratica: i conti sono in via di risanamento e c’è una gestione talmente sana che (tolto il Valle del Liri di Cassino, che è in ritardo) gli altri due possono uscire dal commissariamento ed avviare il percorso per eleggersi da soli il Presidente del il CdA. Ma se i numeri sono buoni allora perché non usarli per abbassare le tariffe?

Il taglio del 20%

Escono di tasca le calcolatrici e si comincia a fare qualche addizione e qualche divisione. I conti quadrano. L’assessore decide che si può tagliare: quasi un quarto della tariffa, un po’ meno. Ci si assesta su una sforbiciata del 20%. Il Commissario Pili chiede una conferma sui numeri e gli arrivano all’istante le rassicurazioni del revisore Silvestro Petrarcone e le verifiche amministrative e contabili di Tagliaboschi e degli uffici.

Si arriva a quel taglio grazie al risanamento dell’Ente ed allo sforzo economico di Consorzio e Regione. Sono i conti rimessi in ordine, dice Pili, a rendere possibile oggi una risposta concreta a sindaci e consorziati.

Più della cifra pesa l’impegno. I sindaci hanno chiesto una revisione del Piano di classifica, lo strumento che individua i territori e i benefici legati all’attività consortile. Chiedono che la mappa sia disegnata con criteri più vicini alle caratteristiche delle diverse aree. E infine chiedono anche che gli oneri vengano distribuiti con più equità. Incassano l’impegno a ridisegnare e ridefinire.

È lo stesso Piano che Sora pretendeva di modificare per delibera. Inefficace. Il Piano che una delibera non poteva scalfire entra, per la porta del confronto, nell’agenda.

Convenzioni, fusione e un patto per il suolo

Giancarlo Righini

I sette hanno ringraziato il Consorzio per le attività garantite e chiesto di ampliare le convenzioni per gli interventi nelle aree esterne al perimetro consortile. Cioè: i sette Comuni hanno detto che sono talmente soddisfatti del lavoro fatto dal Consorzio sui loro canali ed i loro terreni che sono pronti ad affidargli la cura di altre aree firmando una convenzione.

A Righini è andato il riconoscimento per l’azione a sostegno dei Consorzi: le risorse per la manutenzione di fossi e canali, con l’impegno a quasi raddoppiarne la dotazione, e l’approvazione di numerosi progetti su irrigazione e salvaguardia idrogeologica. «La collaborazione produce risultati», ha detto Pili. Vale per il venti per cento. Per il Piano resta da vedere: ha un impegno preso alla luce del sole.

Le Aule si riempiono in una sera; i piani di classifica ci mettono di più.