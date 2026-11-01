Il contropiede di Scaccia: resta e dice addio a Vannacci

La Lista per Frosinone di Antonio Scaccia resta con il sindaco Mastrangeli e nella coalizione di centrodestra, rinunciando agli incarichi in Futuro Nazionale di Vannacci. La Giunta riparte con tutti i componenti confermati.

Niente addii drammatici, niente soluzioni laceranti. A volte, in politica, le decisioni più importanti arrivano quando ormai tutti stanno rifacendo i borsoni, rimettendo i ferri, mettendo a posto le sedie. Proprio mentre si stanno spegnendo le luci e si hanno già in mano le chiavi per chiudere a doppia mandata la porta: è lì che arriva la soluzione definitiva a tutti i problemi, quella che non ti aspetti . È quanto è accaduto in queste ore a Frosinone, dove la partita per la formazione della nuova Giunta Mastrangeli sembrava ormai destinata a consumare la rottura definitiva tra il sindaco con la sua maggioranza e la Lista per Frosinone di Antonio Scaccia. E invece, a luce spenta e chiavi già in mano, lo scenario è completamente cambiato: al punto che la nuova Giunta è stata ufficializzata stasera ed è già convocata per domani .

Soluzione Scaccia

Antonio Scaccia con Roberto Vannacci

Proprio quando lo strappo appariva inevitabile, è arrivata la svolta. La Lista per Frosinone ha deciso oggi pomeriggio di rimanere al fianco di Riccardo Mastrangeli, confermando la propria presenza nella coalizione di centrodestra e la permanenza nell’esecutivo del capoluogo. Una scelta deliberata all’unanimità dall’esecutivo e dai Consiglieri della civica, che viene accompagnata da una presa di posizione inequivocabile: «La città di Frosinone viene prima di tutto. E il Comune, prima della politica».

Questa mattina lo scenario era del tutto diverso. All’alba di una domenica uggiosa lo scenario era quello maturato dopo giorni di indiscrezioni, ricostruzioni e attese snervanti. Con sei gruppi consiliari che avevano già aderito al documento di lealtà politica al Centrodestra di Governo nazionale richiesto dal sindaco Mastrangeli e la civica di Scaccia era rimasta l’unica grande incognita. La situazione sembrava avere una direzione pressoché obbligata: Antonio Scaccia al momento del primo caffè di oggi era l’ex coordinatore regionale e confermato coordinatore provinciale di Futuro Nazionale su indicazione diretta di Roberto Vannacci. Una posizione che rendeva incompatibile lui e la sua civica con la permanenza nel perimetro del centrodestra del Governo Meloni. E, di conseguenza, per lui l’unica soluzione era quella di uscire dalla maggioranza e dalla nuova squadra di governo cittadina.

Invece, all’unanimità, la lista ha deciso che «Frosinone viene prima di tutto. E il Comune viene prima della politica». Una frase che non è soltanto uno slogan, ma il manifesto politico con cui Scaccia rende naturale una decisione che, fino a poche ore fa, appariva tutt’altro che scontata.

Addio a Vannacci

Roberto Vannacci (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Ma il passaggio politicamente più significativo del comunicato è probabilmente quello che riguarda il rapporto con Roberto Vannacci e con Futuro Nazionale. Perché la decisione di Scaccia ed i suoi non si limita a confermare il sostegno al sindaco e alla maggioranza di centrodestra, comporta una rinuncia precisa, concreta e pesantissima dal punto di vista delle opportunità future.

La Lista per Frosinone annuncia infatti la rinuncia, con effetto immediato, agli incarichi ricoperti all’interno del movimento politico del generale: la segreteria provinciale, il coordinamento regionale degli enti locali e la presenza nell’organismo nazionale del Partito.

Non incarichi di secondo piano, soprattutto se letti nella prospettiva di un movimento politico che guarda alla propria crescita e alla costruzione di una classe dirigente sul territorio. Lo stesso comunicato riconosce apertamente il valore delle opportunità offerte da Vannacci, parlando di «incarichi prestigiosi» e di «aspettative future di primo piano nelle istituzioni più importanti del Paese».

È qui che si comprende davvero la portata della decisione.

La portata

Antonio Scaccia e Francesca Chiappini

Per Scaccia e per Francesca Chiappini, infatti, il percorso con Futuro Nazionale avrebbe potuto rappresentare un investimento politico di prospettiva, anche in vista di eventuali candidature parlamentari o regionali, un percorso di crescita che oggi viene interrotto: per scelta politica precisa.

Una rinuncia che, come ammette la stessa Lista per Frosinone nella nota, viene compiuta «non senza amarezza umana e personale».

Evidentemente, dunque, la decisione non è stata indolore. Anzi, proprio perché comporta la rinuncia a un progetto politico nazionale, assume una valenza politica ancora maggiore.

Il messaggio agli alleati

Nicola Ottaviani

Nella nota c’è un altro elemento che merita attenzione. La Lista per Frosinone non rivendica soltanto la propria permanenza nella maggioranza ma richiama la propria storia politica, ricordando il contributo determinante dato all’elezione prima di Nicola Ottaviani e successivamente di Riccardo Mastrangeli.

È un modo per ribadire che la civica fondata dal compianto Gennarino Scaccia ha sempre fatto una precisa scelta di campo: nel perimetro del centrodestra.

E non manca una frecciata, neppure troppo velata, agli altri alleati. Quando il comunicato auspica che tutte le forze del centrodestra siano disponibili a compiere «la medesima scelta di coerenza, unità e servizio per il territorio», il messaggio è piuttosto chiaro: la Lista per Frosinone ha fatto la propria parte e adesso si aspetta che anche gli altri facciano altrettanto.

Un passaggio che sembra voler mettere Scaccia nella condizione di poter rivendicare, davanti agli alleati e soprattutto davanti agli elettori, di aver privilegiato la continuità amministrativa rispetto alle ambizioni personali.

Il direttivo, inoltre, invita i Consiglieri Francesca Chiappini, Sergio Verrelli, Corrado Renzi e Francesco Pallone a prendere atto della decisione, secondo quanto previsto dallo statuto interno, e a proseguire l’attività amministrativa al fianco del sindaco.

La Giunta di domani

Riccardo Mastrangeli

Per Riccardo Mastrangeli si tratta indubbiamente di un risultato politico significativo, una vittoria politica e personale. Il sindaco riesce a ricomporre un tassello certamente importante anche in prospettiva delle prossime comunali, che sembrava ormai perduto, evitando di aprire un’ulteriore frattura all’interno della coalizione proprio alla vigilia della presentazione della nuova Giunta.

Che è stata convocata per domani alle 12 come comunicato da Mastrangeli in serata: «Alla luce della conferma dell’appartenenza della Lista per Frosinone al centrodestra e del sostegno al sindaco Riccardo Mastrangeli, ribadito anche dalle altre forze politiche e civiche della coalizione, il Sindaco procederà questa sera alla nomina della Giunta comunale, riconfermando tutti i componenti con le medesime deleghe e funzioni precedenti all’azzeramento. Nei prossimi giorni si completerà l’assetto dell’esecutivo, con l’ultimo Assessorato da assegnare e con alcune deleghe ai consiglieri, per supportare ulteriormente l’azione del governo locale di Palazzo Munari.»

«La conferma del sostegno della coalizione consente di proseguire il lavoro amministrativo con la coesione necessaria per dare risposte ai cittadini e portare avanti i progetti della città».

L’arte di rinunciare

Antonio Scaccia

Resta, infine, una considerazione che va oltre la cronaca. In una stagione politica nella quale spesso si assiste alla corsa per conquistare incarichi, poltrone e visibilità, la decisione di Antonio Scaccia presenta un elemento di discontinuità: la rinuncia a un ruolo politico nazionale, per conservare una collocazione amministrativa e un rapporto consolidato con la propria comunità.

Si può discutere sulle motivazioni, sulle convenienze e sulle conseguenze della scelta. Sarebbe ingenuo pensare che in politica esistano decisioni completamente estranee a qualsiasi calcolo di prospettiva . Ma sarebbe altrettanto sbagliato non riconoscere il peso di una rinuncia che, per il momento, comporta la chiusura di un percorso nazionale potenzialmente interessante.

C’è una celebre frase attribuita a Otto von Bismarck: «La politica è l’arte del possibile». Ma a Frosinone, in questa circostanza, Scaccia sembra aver interpretato la politica anche come l’arte di scegliere ciò a cui rinunciare. La Lista per Frosinone ha scelto. Ha scelto il centrodestra di governo, ha scelto Mastrangeli e ha scelto di restare nella Giunta che nascerà tra qualche ora.

Non era scontato.