Il corpo delle donne non è un forum. Valeria Campagna non è sola.

Valeria Campagna, consigliera comunale di Latina, è finita nel mirino dell’odio digitale: sue foto sono state usate senza consenso su un forum con commenti sessisti e violenti. Un episodio grave che riaccende il dibattito sulla violenza online.

Puoi bloccare, filtrare, selezionare. Puoi ignorare i commenti, disattivare i tag, chiuderti in una bolla di profili fidati. Ma niente da fare: finire nella fogna digitale è un attimo. Non basta tenersi alla larga dalle legioni di imbecilli di cui parlava Umberto Eco, quelli che, dotati di una tastiera come la sua, si credono Rita Levi Montalcini e si comportano come Cesare Lombroso. Basta una foto, un clic, uno screenshot rubato dalla tua vita pubblica o privata… ed eccoti oggetto di un “dibattito” su forum tossici, dentro l’arena di chi trasforma le donne in carne da commento. È accaduto a Valeria Campagna, consigliera comunale di Latina e dirigente nazionale del Partito Democratico, che ha trovato le sue immagini sventolate in una di quelle vetrine virtuali dove si mescolano sessismo, odio, e una buona dose di frustrazione repressa. Ed è accaduto per un motivo semplice: perché è una donna, visibile, che fa politica.

Le sue foto, rubate dai profili social, sono finite in un forum online. Non una pagina satirica, non una innocente galleria di fan o di sfegatati avversari, ma un luogo dove si collezionano immagini di donne – spesso inconsapevoli – da accompagnare a commenti sessisti, volgari, violenti. Un museo dell’oscenità digitale dove il corpo femminile è ancora merce da esporre, sezionare, oltraggiare.

Il coraggio di denunciare

Valeria Campagna

Valeria Campagna ha avuto il coraggio di non tacere. Di non fare finta di niente, di non lasciar passare, di non dire “sono cose che succedono se stai sotto i riflettori”. No, non succedono. O meglio: succedono perché continuiamo a lasciarle succedere. Perché ancora oggi, nel 2025, una donna che fa politica – se è giovane, se osa mostrarsi in costume – viene usata, denudata, commentata come se la sua immagine e quella del suo corpo appartenesse a tutti, fuorché a lei.

La denuncia pubblica fatta questo pomeriggio non è un caso personale. Ma è l’assunzione di responsabilità di una donna che ha un ruolo pubblico, nel nome delle altre donne meno strutturate di lei. E per questo colpite con assoluta facilità. «Non è facile scrivere questo post. Ho scoperto che alcune mie foto sono state pubblicate su un forum online senza il mio consenso. Non solo immagini in costume, ma momenti della mia vita pubblica e privata. Sotto, commenti sessisti, volgari, violenti. Alcuni addirittura parlano di me dal vivo. Oggi sono schifata, arrabbiata, delusa. Ma non posso tacere. Perché questa storia non riguarda solo me. Riguarda tutte noi. Riguarda il nostro diritto di essere libere, rispettate, di vivere senza paura».

Impotenti guardoni

Foto: TheDigitalArtist / Pixabay

È inaccettabile. Per tutte le donne che ogni giorno si trovano nel mirino del voyeurismo tossico mascherato da “goliardia”, dell’umiliazione trasformata in passatempo da forum, del sessismo che – da “Mia moglie” a mille altri spazi simili – si annida nei più infimi interstizi della rete.

E no, non è solo un fatto di “privacy violata”. È violenza culturale, dominio patriarcale digitalizzato, oggettivazione sistemica. Una dinamica che mira a ridurre una persona a un corpo. Un messaggio subliminale ma potentissimo: “Se osi parlare, se ti esponi, sappi che prima o poi ti mettiamo in vetrina”.

Questa non è libertà d’espressione. È barbarie travestita da svago.

Solidarietà unanime

Luca Fantini con Sara Battisti

Subito è scattata la solidarietà. Duro e senza zone d’ombra Luca Fantini, Segretario Provinciale uscente del Pd in provincia di Frosinone e candidato alla sua successione. «L’enormità di questi fatti, che coinvolgono centinaia se non migliaia di ragazze italiane, è sintomatico di una cultura patriarcale abusiva che oggettifica le donne in maniera violenta, possessiva e degradante che deve essere combattuta sempre e in ogni luogo. Questi attacchi ledono la libertà e la dignità delle donne e vanno contrastati con fermezza».

Non meno decisa la consigliera regionale Sara Battisti. «Questi episodi non riguardano solo Valeria, ma tutte le donne che quotidianamente subiscono violenze verbali, abusi e tentativi di intimidazione nello spazio pubblico e privato. È un attacco al diritto di ognuna di noi di essere libera, rispettata e di vivere senza paura. La rete non può e non deve essere un luogo dove si alimentino odio, sessismo e violenza».

Oltre al dovere politico e civile di non lasciare sola una vittima c’è anche quello di trasformare questo ennesimo episodio in occasione per alzare il livello dello sdegno. E soprattutto delle risposte. Perché in questo Paese abbiamo un disperato bisogno di tracciare confini morali e penali più chiari: quello che è successo è grave, ma quel che è peggio è la sensazione diffusa che “tanto non cambierà nulla”.

Le cose con il loro nome

Cambierà, se cominciamo a chiamare le cose con il loro nome. Se smettiamo di minimizzare. Se le istituzioni – tutte – si alzano in piedi. E se capiamo, una volta per tutte, che l’immagine di una donna non è un argomento di discussione su un forum. È suo. Punto.

A Valeria Campagna ed a tutte le donne, oggi, non serve compassione. Serve una comunità politica che non abbia paura di mettersi di traverso. Serve una rete che non diventi più rete da pesca per le solite prede. E smetta di essere in alcuni recessi una fogna digitale.

Valeria Campagna è stata attaccata perché donna, perché libera, perché visibile. E l’unico modo per risponderle non è con un post, ma con una battaglia culturale e politica seria, radicale, concreta. E da qui, si comincia.