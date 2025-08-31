Il cuore di Ceccano batte per la ricerca

A Ceccano, una partita di beneficenza ha unito la comunità nella lotta per la ricerca sull’oncoematologia pediatrica, raccogliendo 1.300 euro. L'evento, organizzato dal Consiglio Comunale dei Giovani e sostenuto da vari sponsor, ha mostrato solidarietà e responsabilità collettiva.

A Ceccano, a volte, basta un pallone per accendere la speranza. Non servono le grandi firme del calcio professionistico, né i lustrini della Serie A. Serve piuttosto un’idea semplice, ma potente: giocare per chi combatte ogni giorno una battaglia ben più dura. Come quella per la vita. Come quella per la ricerca sull’oncoematologia pediatrica.

Nei giorni scorsi allo stadio “Dante Popolla” non è andata in scena solo una partita di beneficenza. È andata in scena una prova generale di comunità. Una di quelle in cui ognuno fa la sua parte, in cui i giovani prendono in mano il pallone della responsabilità , e la città — finalmente — applaude da bordo campo.

A firmare l’iniziativa è stato il Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano, presieduto da Francesco Pio Pizzuti, in collaborazione con l’associazione “Il Sorriso di Tommaso”, che ogni giorno lavora per dare forza e futuro alla ricerca in campo oncoematologico pediatrico. Un nome che già basta per far venire il groppo in gola, se solo si pensa alla missione che porta avanti. Ma l’altra sera, quel nome è diventato anche sinonimo di festa, di sport, di solidarietà.

Raccolti 1.300 euro in una città che risponde

Sul campo, più che il risultato, ha contato lo spirito. E quello non è mancato. Oltre 1.300 euro raccolti, che saranno devoluti interamente alla ricerca. Tribuna piena, entusiasmo vero. E soprattutto, un messaggio forte e chiaro: Ceccano c’è, quando si tratta di esserci per chi ha bisogno.

I ringraziamenti, come giusto che sia, sono arrivati a pioggia: agli sponsor (Teknoline, Interservice, Ottica Bucciarelli, Foto Digital, Farmacia Querqui), ai volontari della Croce Rossa, alla terna arbitrale, ai fotografi, alla dottoressa Emanuela Piroli ed a tutti coloro che hanno messo tempo, sudore e cuore nell’iniziativa. Un applauso anche alla Banda Musicale di Ceccano, che ha aperto la serata con un tocco solenne e comunitario, e alle ragazze Pon Pon, che hanno colorato il campo con entusiasmo e ritmo, trascinando il pubblico come nelle migliori partite di college americani.

Felice Orsinetti

Un ringraziamento è andato anche al Comune di Ceccano, alla società Ceccano Calcio 1920 e alla Acul Ceccano Omnia per aver supportato l’iniziativa con materiale tecnico.

Chi oggi ha in gestione il campo, il Ceccano Calcio 1920 guidato dal presidente Felice Orsinetti, non ha fatto domande (come ha fatto intendere l’assessore Francesco Ruggiero in un post di pochi giorni fa), non ha chiesto visibilità, non ha cercato scuse. Ha semplicemente aperto le porte. Senza tentennamenti. E non è cosa da poco, in una città dove perfino le chiavi di uno stadio possono diventare questione politica. Questa volta no. Questa volta è andata come doveva andare: con maturità, senso civico e quel silenzioso gesto che vale più di mille comunicati. Il gesto di chi capisce che, davanti a certe battaglie, le bandiere si piegano. E si alza soltanto il bene comune.

Querqui centrale, Ruggiero centravanti: “qualcosa da migliorare c’è”

Il sindaco Andrea Querqui con l’assessore Francesco Ruggiero

La partita, poi, ha avuto anche i suoi momenti di… colore. In campo, a dare man forte alla squadra della solidarietà, anche il sindaco Andrea Querqui, schierato in difesa centrale e in attacco, a fare il “numero 9”, l’assessore Francesco Ruggiero.

“Qualcosa da migliorare nella nostra condizione fisica e tecnica c’è…”, ha scritto ironicamente Ruggiero nel suo post di commento all’evento. E in effetti, chi li ha visti giocare dagli spalti conferma con affetto e qualche sorriso: sì, effettivamente come dice lui, qualcosa da migliorare ci sta. Ma va bene così. Perché il cuore, almeno, ha corso più delle gambe. E tra un contrasto mancato e un tiro finito in fallo laterale, alla fine ha vinto il messaggio: mettersi in gioco, anche quando non è il proprio ruolo, è il vero gesto tecnico che conta.

La polemica? Fuoco di paglia

Palazzo Antonelli

Certo, nei giorni precedenti non erano mancate le polemiche. Un comunicato firmato dalla minoranza del Consiglio Giovani aveva sollevato dubbi e critiche. Ma alla fine, tutto si è risolto nel migliore dei modi. Anche chi aveva sollevato perplessità ha collaborato, dimostrando che quando l’obiettivo è giusto, le divisioni possono lasciare spazio al buon senso.

La polemica è rimasta ai margini. Non ha toccato il cuore dell’iniziativa. E non ha scalfito il lavoro, l’entusiasmo, la determinazione dei ragazzi. Anzi. Ha reso ancora più evidente la maturità con cui hanno affrontato l’organizzazione, dimostrando che questo Consiglio Giovani, dopo il bando vinto, continua a lavorare, a progettare, a coinvolgere. A essere presente sul territorio. A dare l’esempio.

Oltre il gol, oltre la politica: quando il cuore batte più forte del pallone

Perché il calcio, alla fine, è solo un gioco. Ma certe battaglie non lo sono affatto. Dietro ogni pallone calciato al “Dante Popolla”, l’altra sera, c’era un messaggio più grande del risultato, più profondo di qualsiasi tattica: la ricerca in oncoematologia pediatrica non è un tema per pochi, è una responsabilità di tutti.

L’associazione “Il Sorriso di Tommaso” lo sa bene. Lo sanno i genitori che hanno visto negli occhi dei medici la speranza, e a volte anche la fine. Lo sanno le famiglie che, ogni giorno, affrontano la battaglia più dura: quella contro una malattia che toglie il sonno, toglie il respiro, e troppo spesso toglie il futuro. Perché perdere un figlio, una bambina o un bambino, è qualcosa che va oltre le parole. È un dolore che non ha alfabeto.

Iniziative come “Calcio per la Ricerca” non cambiano il mondo con una sera. Ma danno forza a chi combatte. Accendono luci dove tutto sembra buio. E ricordano, a una comunità intera, che non serve essere medici o scienziati per dare una mano: basta esserci. Bastano una maglia, un biglietto, un applauso. Basta crederci.