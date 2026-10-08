Il depuratore di Isola del Liri esce dal labirinto: appalto a portata di mano

Il depuratore torna al centro dibattito. Chiuso l'iter autorizzativo, la gara d'appalto si avvicina, probabilmente a cavallo dell'anno.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Più dei metri di cemento, più dei chilometri di condotte: a misurare la dimensione dell’opera spesso è il numero delle risme di carta depositate per decenni negli archivi amministrativi. Infrastrutture vitali eppure incompiute, capaci di attraversare stagioni consiliari, di accendere campagne elettorali e di trasformarsi in ciclici argomenti da scontro dialettico. Per Isola del Liri – e per la vicina comunità di Arpino – il nuovo impianto di depurazione intercomunale ha rappresentato esattamente questo: una complessa equazione urbanistica, finanziaria e ambientale rimasta a lungo senza soluzione.

Oggi, però, quella parabola sembra aver imboccato il suo tornante decisivo. La convocazione del Consiglio Comunale firmata dal Presidente dell’assise, Stefano D’Amore – per lunedì 12 ottobre alle ore 12:00 presso il Teatro Stabile “Costanzo Costantini” (in seconda convocazione il giorno successivo alla stessa ora) – non rappresenta un semplice adempimento formale. È il momento in cui la politica cittadina torna a pronunciarsi in pubblica piazza sull’opera. Ma ora lo fa con un quadro normativo e autorizzativo ormai compiuto e blindato.

Il cerchio si chiude: la presa d’atto del PAUR

Massimiliano Quadrini

Per comprendere il valore politico e amministrativo del passaggio consiliare occorre riavvolgere il nastro di cinque anni. Cioè tornare a quando il Municipio adottò la variante urbanistica preordinata al progetto. Da allora l’iter ha affrontato il lungo e rigido vaglio degli enti sovraordinati, fino ad approdare al suo esito finale.

Al secondo punto all’ordine del giorno dell’assise figura infatti la presa d’atto dell’approvazione del Progetto Definitivo e della Variante Urbanistica nell’ambito del PAUR (il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/2006), unitamente alla contestuale reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sui terreni interessati dall’impianto e dai collettori afferenti (ai sensi degli artt. 9, 10 e 19 D.P.R. 327/2001).

Al di là del linguaggio burocratico, la sostanza è dirimente: il PAUR costituisce il suggello finale e definitivo rilasciato dalla Regione Lazio. È l’atto unico che sintetizza e assorbe la totalità delle valutazioni ambientali, delle prescrizioni tecniche e dei nulla osta maturati nelle conferenze di servizi.

Il Consiglio Comunale non deve far altro che prenderne formalmente atto e reiterare i vincoli preordinati all’esproprio. L’aula non riapre il fascicolo tecnico, ma prende atto che l’autorizzazione regionale c’è ed è definitiva, incardinando l’opera nella pianificazione del territorio.

Svolta finanziaria

​L’approdo al PAUR e al passaggio consiliare poggia le sue basi su una svolta economica e istituzionale maturata a inizio anno . A garantire la definitiva copertura finanziaria dell’opera è stato l’annuncio ufficiale del finanziamento di oltre 16 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio, arrivato ad inizio anno a margine della conferenza stampa dedicata al Monumento Naturale di Tremoletto.

​Un’opera strategica e ad alta tecnologia – destinata a servire in modo integrato i Comuni di Isola del Liri e Arpino per azzerare le criticità sul fiume Liri e allinearsi agli standard europei – che ha incassato l’aperta soddisfazione dell’amministrazione cittadina.

La dote finanziaria rappresenta una svolta attesa da tempo: non solo permetterà di realizzare l’impianto intercomunale di nuova generazione, ma consentirà finalmente di programmare anche l’estensione e la sistemazione della rete fognaria nei quartieri cittadini attualmente sprovvisti, dando risposta a storiche istanze di residenti e quartieri.

Il testimone ad Acea: verso la gara a cavallo dell’anno

Chiusa la partita delle autorizzazioni regionali e formalizzata la presa d’atto in Aula, il baricentro dell’operazione si sposta adesso verso il soggetto proponente ed esecutore: Acea Ato 5.

Con l’intero quadro tecnico-normativo ricomposto e con la copertura finanziaria consolidata dagli interventi di settore, il gestore del servizio idrico ha ora la strada spianata per istruire gli atti propedeutici alla gara d’appalto.

Un passaggio che proietta l’infrastruttura verso tempi certi: le stime e le ipotesi accreditate negli ambienti amministrativi indicano infatti la pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione dei lavori a cavallo tra la fine del corrente anno e i primi mesi del nuovo anno. Un traguardo che segnerebbe il passaggio definitivo dalla fase delle carte a quella dei cantieri.

Equilibri in Aula e prospettiva politica

È inevitabile che la seduta di lunedì al Teatro Costantini si preannunci vivace sotto il profilo del dibattito. Tra le file delle opposizioni e nell’alveo delle rappresentanze civiche restano vivi i rilievi sui tempi con cui si è giunti a dama, sull’evoluzione dei quadri economici e sulle ripercussioni delle procedure espropriative a carico dei privati. Rilievi che la minoranza non mancherà di far valere per rivendicare un ruolo di controllo e di stimolo.

D’altro canto, la maggioranza consiliare registra il completamento di un percorso autorizzativo complesso, rivendicando la concretezza di aver condotto a termine un iter rimasto bloccato per anni.