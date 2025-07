Il Divo Claudio che vuole rottamare per crescere: ecco le 120 rate di Durigon

Il numero due della Lega e la proposta di rottamare le cartelle esattoriali in 120 rate con finestra di dilazione fino ad 8 rate

Robert Graves, nel suo splendido e bicipite “Io, Claudio”, descriveva l’imperatore romano succeduto a quel mezzo matto di Caligola come un uomo capace di superare i suoi difetti supposti e di scodellare, nel medio e lungo termine, tutta una serie di qualità difficilmente riscontrabili nei suoi omologhi di dinastia.

Era zoppo, balbuziente, timido ed iracondo? Sì, ma questa era la superficie: sotto quella vernice da sfigato si celava una mente acuminata come una “sica”, ed una visione prospettica dell’amministrazione dell’impero che pochi ebbero come lui.

Tutti lo consideravano solo un nerd amante della storia e lui alla fine riformò il fisco e bonificò il lago del Fucino.

Dall’Impero alla Repubblica

Ora, facciamo la tara al body shaming (soprattutto di Svetonio, che era repubblicano e pettegolo) ed alle iperboli storiche e parliamo di un altro Claudio, di uno che oggi si candida ad essere il “Divo” della Lega di Matteo Salvini. Spedito dal Capitano nel Sud più profondo per vedere se ne tornava vivo, nei giorni scorsi ha realizzato una convention a Catania riempiendo un anfiteatro pronto a spellarsi le mani per applaudire il leader.

Partiamo da una delle consuete affermazioni terrigene e concretiste di Mario Abbruzzese, che del Carroccio è responsabile organizzativo per il Lazio. “Con il voto unanime in Commissione Finanze si afferma un diritto fondamentale: quello di tutti i cittadini ad avere un conto corrente. Non è più una concessione della banca ma un diritto del cittadino!”.

Ecco, la linea è quella: la praticità legata al progetto di prospettare una vita migliore ai cittadini al posto dei proclami ideologici post-bossiani che dei cittadini vanno a colpire solo il plesso solare.

La rotta del numero due

La linea di Claudio Durigon, numero due della Lega sopravvissuto (facile intuire perché) alle promozione di un guitto sloganista come il generale Roberto Vannacci, sta tutta qua. Nella capacità di far passare un messaggio per cui la Lega di Salvini non è solo coratella lessicale o accademia sovranista ma anche muscolo allenato per affrontare una vita che si è fatta difficile.

Tanto difficile che Durigon ha deciso di tampinare uno dei temi chiave in vetta alla hit di quando gli italiani sacramentano. Così: “Porteremo finalmente a casa lo stralcio delle cartelle, la famosa rottamazione”. Il sottosegretario al Lavoro e vicesegretario longevissimo del Carroccio lo ha annunciato in una intervista al direttore dell’Adnkronos Davide Desario. Nel pratico “si potrà pagare in 120 rate senza interessi e senza penale e potrà dare respiro agli italiani nel non aver più problemi nell’aprire un conto corrente”.

Rottamo, ergo sum…

Attenzione, non solo nell’ambito “formichina”, ma anche in quello che più attiene una certa parte di Italia, quella che investe e foraggia le banche. Quindi “nell’investire, nel portare ancora più avanti le attività che stanno svolgendo”. Sì, si parla di una rottamazione.

Cioè di uno di quei format ricorrenti nella storia patria tanto invisi al Piercamillo Davigo più bellicoso. L’ex magistrato oggi saggista censurava questo format con forza, spiegando che “il primo atto di ogni governo recente per combattere l’evasione fiscale è sempre stato quello di giustificarla con un bel condono”.

Ma l’etica di Durigon non quella di Davigo; è quella praticona di un format nel quale sei costretto a racimolare consensi. Perciò il numero due di Salvini ha anche spiegato che ”nella nostra rottamazione c’è una clausola che dice che fino a 8 rate si potrà chiedere un dilungamento”.

L’Opa sulle Regionali d’autunno

Dilazionare, ammortare, resettare: la trimurti di una Lega che non ci sta a passare solo per tempio dell’eugenetica nordista, un valore che Durigon per primo ha provato a sovvertire andando a fare il commissario politico nella riottosa Sicilia. Lo scopo è evidente: lanciare un’Opa di merito in vista delle Regionali d’autunno.

Soprattutto in quel Veneto orfano di Luca Zaia ed al tempo stesso sponsor di una sua lista autonoma che eviti il colonialismo urticante di Fratelli d’Italia. E proprio n tema regionali Durigon ha fatto come il suo omonimo che si ritrovò imperatore grazie all’acclamazione spiccia della Guardia Teutone.

Ha lanciato segnali per bruciare i ponti (unico caso in cui farlo risulta gradito al suo segretario) agli alleati-avversari.

La briscola Stefani

Così: “Sul Veneto abbiamo nomi importanti. Abbiamo un ragazzo fantastico, che è Stefani, che credo possa dare risposte molto buone anche per il dopo Zaia perché può continuare nel solco di un grande presidente”.

Ce n’è anche per la Campania: “Sono strafiero di essere il vicesegretario di un partito nazionale e della classe dirigente che abbiamo costruito negli ultimi tempi al sud. Avremo secondo me grandi soddisfazioni in Campania, dove la partita si può giocare. Perché io una volta l’errore l’ho fatto di votare Fico e dico ai campani di non fare l’errore che ho fatto io quando l’ho votato come presidente della Camera”.

E a livello nazionale? Lì, ovviamente, tutti allineati e coperti, almeno in teoria.

Con parole chiarissime: “Credo che Giorgia Meloni abbia fatto due anni fantastici, ci ha dato una grande credibilità nel mondo internazionale e credo che oggi possiamo mettere una marcia in più per le azioni da mettere in campo per gli italiani; credo si possa fare e sono molto orgoglioso che possa fare lei il presidente in questo momento”.

Baratto fiscale sul riarmo

Perché il problema non è essere (solo) contro il riarmo, ma magari farlo passare con una contropartita: “Se l’Europa ci chiede di investire 800 miliardi allora l’Europa ci deve dare anche la possibilità di rivedere il patto di bilancio e dare risposte ai cittadini perché altrimenti non siamo credibili”. Come quel Divo là che amava la Storia ma preferiva le bonifiche.

E che accettò gli aumenti salariali all’esercito, purché però gli consegnasse la Britannia. E che alla fine lo fece, perché la politica è da sempre fatta così: ed un buon incentivo nel pratico vale cento trattati di geopolitica in teoria.