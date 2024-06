Il doppio fronte di Santovincenzo per prendersi la sinistra

Luca Santovincenzo prosegue su due fronti la sua marcia per prendersi il polo progressista di Anagni. I numeri delle ultime elezioni Europee. La critica alla gestione del Pd. L'influenza della maggioranza sulla Pro Loco cittadina. Sullo sfondo, una futura candidatura a sindaco.

La scalata di Luca Santovincenzo a referente unico (o quasi) dell’opposizione ad Anagni prosegue su due fronti. Il primo è quello elettorale, con tanto di lettura dei dati relativi alle ultime Europee: il secondo è quello politico, legato alle diatribe che, (e non da adesso) caratterizzano le attività della Pro Loco cittadina. I cui movimenti sono da sempre un termometro piuttosto fedele dello stato della politica in città.

Il fronte Europee

Partiamo dalle Europee. Nemmeno il tempo di sistemare le carte relative alle ultime consultazioni, che il consigliere di LiberAnagni propone una riflessione articolata sui flussi elettorali nella città dei papi relativi alle elezioni europee.

Un confronto che viene fatto con i risultati delle Regionali del 2023, “essendo simile perlopiù – spiega Santovincenzo – il dato delle compagini in lizza e dell’affluenza al voto“. L’analisi dei due diversi appuntamenti elettorali (almeno per quanto riguarda gli anagnini al voto) consente per Santovincenzo di fare alcune valutazioni, ovviamente con la premessa che “il 45,45% dei votanti di Anagni batte anche il record negativo di affluenza nazionale (48,21%), per cui i risultati non potranno mai dare un quadro realistico sul consenso dell’intera cittadinanza“.

Detto questo, “sui soli 7769 votanti (su 17.093), tra i tre Partiti di maggioranza l’unico che è cresciuto è Forza Italia, che ha riportato oltre 10 punti in più rispetto al 2023 (+798 voti)“. Mentre “Lega e FdI hanno perso voti e probabilmente pagano, a dire il vero più la prima della seconda, l’accentramento sul partito di Natalia di tutte le liste civiche di area“.

Nell’area Progressista “si segnala in città la crescita del M5S di poco più di un punto, in netta (e positiva) controtendenza rispetto al dato nazionale (-5%), crescita avvenuta nonostante la mancata attivazione ad Anagni di un gruppo territoriale“. Invece (ed è forse il punto più significativo in ambito politico) “il Pd ha perso oltre 10 punti rispetto al dato del 2023 di Anagni (-645 voti), anche qui in controtendenza (purtroppo negativa) rispetto all’ottimo dato di crescita nazionale“. Come dire, usando parole più povere, che il Pd di Anagni ha avuto un risultato negativo. Tanto da indurre Santovincenzo a suggerire ai “tanti amici del Pd” (questo l’auspicio del consigliere di minoranza) “l’apertura di una riflessione nel circolo“.

La critica al nuovo corso

Ora. Se le parole hanno un peso, quella di Santovincenzo è una critica alla gestione del Partito in città negli ultimi mesi. Cioè, al nuovo corso inaugurato nel dicembre scorso con l’elezione di Francesco Sordo. Un Segretario che, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non è stato quello voluto da Santovincenzo, che aveva puntato invece su Angela Manunza, risultata poi sconfitta (61 a 28 il voto dell’Assemblea degli iscritti).

In questo senso, l’atteggiamento di Santovincenzo sembra confermare precedenti uscite (sul Lavoro, sulla Sanità). Accomunate dalla volontà dello stesso Santovincenzo di intestarsi battaglie combattute dal Pd. Un modo di dire insomma che la vera sinistra è quella che sta con lui.

La Segreteria cittadina del Pd non ha voluto replicare (non ufficialmente, almeno) alle riflessioni di Santovincenzo. Ma l’irritazione era e resta palpabile.

Il fronte Pro Loco

Luca Santovincenzo

Sulla Pro loco invece la cronaca è più recente. Poche ore fa l’assemblea della Pro loco di Anagni ha deciso di opporsi al decreto ingiuntivo inoltrato, per visionare alcuni documenti, dall’ex presidente dell’associazione Franco Stazi, defenestrato nell’estate del 2022 a favore di Fabrizio Savone.

Una mossa, per molti, legata alla volontà della maggioranza comunale di rafforzare il controllo sulla Pro loco stessa. Sono ipotesi, ovviamente. Quello che è certo è che dietro le mosse di Stazi ci sarebbe (in maniera diretta o indiretta) proprio la figura di Santovincenzo. Cosa che ha indotto gli esponenti della Pro loco in carica e l’assessore alla Cultura Carlo Marino a definire quello di Stazi (e di Santovincenzo) un “attacco strumentale” nei confronti della Pro loco.

Dettato dalla volontà di usare strumenti terzi (la Pro Loco, appunto) per portare avanti la propria battaglia politica. In vista, ed in maniera nemmeno troppo velata, l’orizzonte del 2028, e la possibilità di una nuova candidatura a sindaco. Per farlo però serve, oltre che una base civica, anche un appoggio dei partiti. A partire dal Pd. Che va quindi controllato in maniera più forte di quanto non accada adesso.