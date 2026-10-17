Il dovere non va in pensione

Silvio Moretta, Pasquale Santoro e Santino Messore, ex appartenenti alle forze dell'ordine, sono volontari a CASSINUM_EXE_2026, l'esercitazione regionale di Protezione civile in corso a Cassino. Santoro ha lasciato l'Arma per le conseguenze del Covid.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

La pensione chiude una carriera: ma non spegne il senso del dovere verso i più deboli. Ci sono uomini che, anche quando lasciano la divisa, non smettono di sentirsi responsabili degli altri. Perché proteggere chi è più fragile non è soltanto un compito professionale: è una scelta di vita. Silvio Moretta, ispettore capo della Polizia di Stato, e i luogotenenti dei Carabinieri Pasquale Santoro e Santino Messore lo dimostrano con la loro presenza a Cassino, nell’esercitazione regionale di Protezione civile CASSINUM_EXE_2026.

Tre uomini che per anni hanno servito lo Stato, facendo parte di squadre investigative impegnate in indagini importanti e contribuendo ad assicurare alla giustizia criminali pericolosi. Esperienze professionali diverse, unite dalla stessa responsabilità: tutelare i cittadini e difendere la legalità.

Da destra: Santino Messore, Antonio Galignano (Carabiniere in congedo), Simone Pagliaro (militare dell’Esercito in servizio)

Oggi sono in congedo, ma hanno scelto di non interrompere il proprio impegno. Hanno cambiato divisa, passando dalle forze dell’ordine al volontariato, senza abbandonare quei valori che hanno accompagnato la loro vita professionale. La Protezione Civile è diventata un altro modo per essere presenti, per mettere competenze ed esperienza a disposizione della comunità, per dare una mano quando qualcuno si trova in difficoltà.

La battaglia di Pasquale Santoro

La storia di Pasquale Santoro porta con sé anche il segno di una battaglia personale durissima. Il Covid lo ha costretto a lottare per mesi, mettendo a rischio la sua stessa vita. Superata la fase più grave della malattia, è cominciato un lungo percorso di riabilitazione. Le conseguenze lo hanno costretto a lasciare anticipatamente l’Arma dei Carabinieri, la professione che amava e alla quale aveva dedicato anni di servizio.

Pasquale Santoro e Moretta

Per chi ha fatto della divisa una parte della propria identità, un congedo anticipato non è soltanto la fine di un percorso lavorativo. È la necessità di ripensare la propria quotidianità, di fare i conti con ciò che la malattia ha cambiato e di trovare un nuovo modo per sentirsi ancora parte di una missione. Santoro ha continuato a guardare agli altri. E insieme a Moretta e Messore ha scelto di mettere a disposizione della Protezione civile ciò che gli anni nelle forze dell’ordine hanno insegnato: il valore della preparazione, della disciplina, del lavoro di squadra e della responsabilità verso chi ha bisogno.

L’esercitazione regionale

L’assessore Pasquale Ciacciarelli

La loro presenza assume un significato particolare nell’esercitazione regionale voluta dall’assessore Pasquale Ciacciarelli, che coinvolge oltre duemila volontari arrivati da ogni parte del Lazio. Tre giorni di attività e prove operative per preparare uomini e donne ad affrontare le emergenze, migliorare il coordinamento e rafforzare la capacità di risposta dei territori . (Leggi qui: Cassino, via a tre giorni di finto terremoto)

Tra i volontari ci sono appartenenti alle forze dell’ordine, alcuni ancora in servizio, altri in congedo. Persone che hanno maturato competenze preziose e che continuano a metterle a disposizione della collettività. Un patrimonio umano che dimostra come la sicurezza non si costruisca soltanto attraverso le strutture istituzionali, ma anche grazie alla partecipazione di chi sceglie di dedicare tempo ed energie agli altri.

Valori che non scadono

È questo il valore che accompagna la storia dei tre uomini. Non si tratta di prolungare artificialmente una carriera né di restare legati a ciò che è stato. Si tratta di riconoscere che alcuni valori non hanno una scadenza: la solidarietà, la tutela dei più deboli, la responsabilità verso la propria comunità.

L’esercitazione regionale diventa così anche l’occasione per riflettere sul ruolo del volontariato e sulla capacità delle istituzioni di valorizzare le esperienze maturate sul campo. Perché prepararsi alle emergenze significa anche costruire una rete di persone che sappiano collaborare, mettere in comune le proprie capacità e rispondere ai bisogni dei cittadini.

Il dovere che resta

Moretta, Santoro e Messore hanno già dedicato una parte importante della loro vita al servizio dello Stato. Oggi continuano a farlo in una forma diversa, senza gradi da esibire e senza un obbligo professionale a trattenerli sul campo. Li muove la volontà di essere ancora utili. La loro storia ricorda che si può lasciare un incarico senza rinunciare ai propri valori, che una malattia può cambiare il corso di una vita senza cancellare il desiderio di ricominciare e che la pensione non deve necessariamente segnare il confine tra ciò che si è stati e ciò che si può ancora dare.

Perché la divisa può finire nell’armadio, ma il dovere di stare dalla parte di chi è più fragile può accompagnare una persona per tutta la vita.