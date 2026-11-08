Il Dream Team dei Pizzutelli in politica

Angelo, Anselmo, Stefano, Gianfranco e ora Giancarlo: la famiglia politica dei Pizzutelli schiera cinque protagonisti nella partita per Frosinone. Percorsi diversi, storie e appartenenze trasversali, ma un peso specifico crescente negli equilibri cittadini. Un Dream Team che si presenta on five: resta da scoprire chi avrà il pallone decisivo e soprattutto quanti punti porterà a casa alle prossime elezioni.

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Come il quintetto magico dei Los Angeles Lackers: letteralmente ‘on fire’. Bisogna ancora capire però chi farà il Luka Doncic della situazione – 53 punti nell’ultimo match vinto contro i Portland Trail Blazers – ma ora a Frosinone i Pizzutelli, con l’ingresso degli ultimi giorni del dottor Giancarlo nel Polo Civico, possono schierare un quintetto di ‘tenori’ nella politica cittadina. (Leggi qui: Frosinone, il Polo Civico chiude il cerchio).

Giancarlo si aggiunge così ad Angelo, Anselmo, Stefano e Gianfranco. Non tutti sono della stessa ‘parrocchia’. Ma tra tutti c’è grande stima, rispetto e per un paio di loro anche parentela molto stretta. E si sa che la politica a Frosinone è talmente trasversale che tutti si professano a vicenda amicizia e stima incondizionata. Quasi affetto. E le battaglie, anche quelle vere sui grandi temi cittadini, sono al massimo delle punture di spillo.

The Pizzutelli’s

Angelo Pizzutelli

Foto © Stefano Strani

Angelo Pizzutelli, dottore Commercialista, è un punto di forza del Partito Democratico del quale è capogruppo nel Consiglio comunale. Una macchina da voti, costantemente il più votato del suo Partito. Nelle elezioni della primavera 2022 ottenne 787 voti (84 in più delle elezioni 2017).

Gli manca il grande salto, quello della candidatura a sindaco. O forse è lui che lo dribbla sempre con eleganza. Nonostante nomination ed endorsement arrivati mesi fa dall’interno del suo Partito lo lanciassero verso il ruolo di leader di un (presunto) Campo Largo e di sfidante al sindaco uscente, la decisione scesa direttamente da Roma ha poi ‘benedetto’ come candidato a sindaco il socialista Vincenzo Iacovissi.

Che ad Angelo Pizzutelli, bisogna dire, ha sempre inviato note di ringraziamento. Votandolo anche in occasione della lunga ‘querelle’ per il posto vacante di Presidente d’Aula.

Anselmo Pizzutelli

Anselmo Pizzutelli (Foto © Massimo Scaccia)

Anselmo Pizzutelli, laurea in Scienze Geologiche, è consigliere comunale dal luglio 2022. Il Quartiere Scalo è da sempre il fulcro della sua attività politica. Il Laboratorio che prende il nome dal quartiere stesso per anni è stato stimolo e pungolo per tutte le amministrazioni che si sono succedute nel Capoluogo.

Da sempre vicino al centrodestra, nelle ultime elezioni si presentò con la Lista Mastrangeli, ottenendo 255 voti che gli valsero uno scranno a Palazzo Munari.

Da sostenitore ad avversario però il passo non fu così complicato e Anselmo Pizzutelli varcò il Rubicone, formando il Gruppo Un’Altra Frosinone e diventando probabilmente il più attento ‘censore’ della Giunta Mastrangeli. A lui va sicuramente ascritta la capacità, la sistematicità e la meticolosità nella ricerca, lettura e approfondimento dei tanti dossier. Oltre il… Laboratorio, alle prossime elezioni, da parte sua servirà un piano-gara per tutta la città.

Stefano Pizzutelli

Stefano Pizzutelli

Stefano Pizzutelli, dottore Commercialista, proviene da una famiglia di grandi tradizioni politiche. Il papà, l’avvocato Vincenzo Pizzutelli, ha caratterizzato con la sua presenza uno dei punti più alti della politica locale, regionale e nazionale. E’ stato infatti un monumento della politica provinciale e regionale: assessore comunale e regionale, responsabile politico del Psdi prima e dello Sdi dopo sia nel Lazio che in Ciociaria. Consigliere comunale svariate volte, esponente nazionale dei Socialisti. (leggi: Centrosinistra, nel cognome della rimonta).

Stefano da qualche mese è stato nominato nel ruolo di Segretario cittadino del Partito Democratico. Alle ultime elezioni si presentò con la Lista Marzi e ottenne 219 voti, rimanendo però fuori da Palazzo Munari. Nel 2017 si presentò da candidato a sindaco con la Lista Frosinone In Comune (sinistra) non affiancando il candidato del centrosinistra Fabrizio Cristofari e ottenendo 1.297 voti.

Da Segretario Cittadino del maggior partito di opposizione ha in mano le chiavi della strategia comunicativa. E da sempre in politica le corde giuste si toccano con i messaggi forti e chiari, anche martellamenti continui più che poco palpabili punzecchiate d’autore.

Gianfranco Pizzutelli

Gianfranco Pizzutelli

Ed eccoci a Gianfranco Pizzutelli. Leader del Polo Civico. Un vero e proprio ago della bilancia. Di recente al centro di una diatriba a colpi di scimitarra con l’attuale vice-sindaco Antonio Scaccia, a sua volta da poco rientrato nei ranghi della Lega dopo una ‘toccata e fuga’ verso Vannacci. (Leggi qui: Il contropiede di Scaccia: resta e dice addio a Vannacci).

Scaccia – prima di riabbracciare la Lega – indicava l’altalenante collocazione politica di Gianfranco Pizzutelli, dalla vicinanza alla Giunta Ottaviani a quella che sostenne Marzi nel 2022 fino al rientro nel centrodestra al fianco dell’attuale sindaco Mastrangeli. Nelle ultime elezioni il Polo Civico passò all’incasso delle urne con 2.182 voti. E’ anche vero però che ad ogni elezione si riparte da zero, come nel campionato di calcio. “Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, / chi ha dato, ha dato, ha dato, / scurdammoce ‘o passato” recitava nel dopoguerra la canzone Simmo ‘e Napule.

Giancarlo Pizzutelli

Giancarlo Pizzutelli

Al fianco di Gianfranco, nel Polo Civico, c’è la new entry nel roster del ‘Pizzutelli Team’. Ed è il dottor Giancarlo Pizzutelli, una parentela diretta con Anselmo Pizzutelli.

Giancarlo nel 2017 sostenne il candidato a sindaco del centrosinistra, il dottor Fabrizio Cristofari, in virtù anche di una amicizia datata. Stimatissimo medico della ASL di Frosinone dove è stato dal 2007 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, è in pensione dallo scorso 1 luglio.

Nella Civica avrà un ruolo ben definito: sarà il coordinatore del programma elettorale.

Il ‘Pizzutelli Drem Team’ finalmente on fire, pardon on five! Come i Los Angeles Lackers. Ai posteri, anzi alle urne l’ardua sentenza.

