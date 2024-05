Il due papale e il quattro papista: la combo Zinga-Tarquinio di Schlein

Nicola Zingaretti e Marco Tarquinio sono i due "grimaldelli" con cui la segretaria dem proverà a scardinare due elettorati molto differenti, ma cruciali. La sfida per quota 100mila. Che rimetterebbe in discussione la conferma del sindaco a Roma. E per questo ha fatto saltare gli equilibri: riaccendendo la guerra con Mancini

Vaticano e generone, con una lardellata di “pop” che a casa del Pd non guasta mai, anche quando innesca contraddizioni che poi devi chiamare dialettica. Elly Schlein ha calato la sua briscola doppia per la circoscrizione centrale alle Europee, e conta di accerchiare una caterva di elettori contando esattamente sulle differenze sostanziali tra Nicola Zingaretti e Marco Tarquinio. Cioè sul fatto che i due sono talmente diversi da potersi prestare, in teoria, al gioco strategico di Isandlwana.

Di quella battaglia delle guerre zulu cioè, che nel 1879 permise alle truppe africane del generale Ntshingwayo di fare pappa degli inglesi di Lord Chelmsford. Come fecero? Con la tattica delle “corna del toro”, due ali distinte, diverse e divergenti sul campo che alla fine permisero alla “fronte” del toro di sfondare al centro. Ecco, Schlein è la fronte e il duo Zinga-Tarquinio dovrebbero essere le “corna”. In posizione l’ex segretario e governatore del Lazio ha il due, mentre il direttore de L’Avvenire sta in casella quattro. La uno è Schlein che li ha scelti.

La rivoluzione silenziosa di Elly

Elly Schlein (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

È un gioco sottile quello allestito dal Segretario nazionale: tutt’altro che una sprovveduta. Che punta a rivoluzionare il Partito, ridisegnarlo. Sfrondandolo: emarginando una parte dei signori delle preferenze. Innestandolo: con una serie di mondi che senza di lei non avrebbero mai messo in tasca una tessera del Pd. Cambiando così gli equilibri ed i rapporti di forza.

Non è un caso che in queste settimane sia saltato l’accordo che aveva costruito finora un solido equilibrio all’interno del Pd nel Lazio. L’area del Segretario Regionale Daniele Leodori e quella dell’uomo forte di Roma Claudio Mancini sono ai ferri corti.

A far dissotterrare l’ascia di guerra sono le prossime candidature. Daniele Leodori reclama ciò che gli è stato scippato un anno fa quando ha dovuto rinunciare a correre per diventare l’erede di Nicola Zingaretti in Regione Lazio. Dal fronte di Rete Democratica, la formazione di Claudio Mancini, sono disposti ad accendere il semaforo verde e garantire tutto l’appoggio: ma prima il loro Roberto Gualtieri deve essere rieletto sindaco di Roma. E solo dopo sono disponibili a parlare di Regione.

Daniele Leodori e Nicola Zingaretti

Elly Schlein si prepara a cambiare questa geografia. La sua testa d’ariete in questa operazione è Nicola Zingaretti. Sul quale il Partito sta scommettendo con convinzione. Al punto da suscitare i malumori del fronte che sta con Tarquinio che si lamenta di come il Pd nel lazio stia portando solo l’ex Governatore. Ma c’è una ragione. Si punta a sfondare il tetto delle 100mila preferenze per Zingaretti. A quel punto sarà difficile dire no ad un candidato che è stato Governatore e Segretario, capace di andare via per denunciare le continue liti per le poltrone. Ed a Roma pure i sassi sanno che il sogno proibito di Nicola Zingaretti è fare il sindaco della sua città.

Nicola Zingaretti tra qualche ora sarà in Ciociaria a spiegare la sua visione delle cose. Lo aspettano venerdì sera alle 20.30 all’agriturismo Vammartino di Pico in via Farnese. Con lui ci saranno il presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis ed il Segretario regionale Daniele Leodori. Il Segretario provinciale Luca Fantini ed i consiglieri regionali Sara Battisti ed Emanuela Droghei. Presente il presidente dell’Agenzia di Formazione Adriano Lampazzi mentre a fare gli onori di casa sarà l’ex presidente del Cosilam Marco Delle Cese. (Leggi qui: Nonostante il Pd).



L’eretico che eretico non è

Nicola Zingaretti (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Zingaretti è di fatto l’uomo giusto per ogni stagione. L’usta di Bruxelles la segue ormai da mesi e mesi, è di fatto un Ulisse autorizzato a smazzare i Proci. E nel 2021 da segretario dimissionario disse di essere “convinto che la soluzione più forte ed autorevole per prendere il testimone della Segreteria sia Enrico Letta“. Vuole tornare ma sul lato foresto del fronte, Zinga, e sa di avere tutte le skill per farlo con risultati.

Marco Tarquinio? È l’eretico che però in altro ambito è cardinale. Nel senso che non condivide quasi nulla delle scelte dem lato riformista, ma è un magnete di voti cattolici. Anzi, proprio la sua verve turibolare potrebbe permettere al Pd di una segretaria laicalaicisssima di prendere voti in zona confessionale.

Il multitasking che fa numeri grossi

Elly Schlein (Foto © Ansa)

Il dato oggettivo è che Nicola Zingaretti è stato tante e tali cose, in chiave dem, che oggi è forse l’uomo più multitasking di una galassia che deve scansare le tipicità correntizie come la peste, almeno in parte. Perfino l’ipotesi Campidoglio gli sta bene come un Principe di Galles ad un modello norreno, ma per il momento guai a parlarne. La deadline tracciata dentro al Partito per rivedere gli equilibri su Roma è quella delle 100mila preferenze per l’ex Presidente della Regione Lazio. Con quella messe di voti, la conferma di Roberto Gualtieri diventerebbe probabile e non certa. Ecco perché Mancini ha indossato l’elmo ed impugnato l’ascia.

Elly Schlein insomma sta messa così, il che non è necessariamente un male. Deve firmare a favore dell’abolizione del Jobs Act e fomentare l’idrofobia dei riformisti inside. Deve tenere la rotta sull’Ucraina e far finta di non vedere che Meloni ha appena acquistato 890 missili Spike.

Due tavoli, due chiavi, un solo target

Marco Tarquinio (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

E per le Europee deve giocare su due tavoli con due grimaldelli che sembrano la fame e la sete. Uno cristiano assai ma di quel cristianesimo “peace and love” che oggi imbarazza un Pd perso tra vaticinio e Vaticano. L’altro talmente pieno di grip elettorale che “sul palco del Monk, locale di Roma est, per il lancio della sua campagna elettorale”, c’era “solo Zingaretti, Tarquinio non è stato invitato. Ops”.

Ultimo scazzo a Portonaccio dunque? No, non ancora, almeno, e l’assenza del giornalista-candidato per il momento sta nel novero delle cose da chiarire e su cui evitare di impalcare letture al curaro. Il locale indie è un po’ il buen retiro della segretaria, che lo usò anche per le Primarie che le videro prevalere.

Il locale che “consacrò” anche Grossi

Quelle primarie che a Cassino ad esempio assicurarono a lei un 60% dei consensi contro Stefano Bonaccini (seconda solo a Ceccano) e che blindarono la posizione di un raggiante Danilo Grossi, che da sparring diventò colonnello di segreteria nazionale. E che al Monk era ovviamente in prima fila, locale “a cui siamo davvero affezionati” e che è “pieno di entusiasmo sano”.

La posizione di Tarquinio invece è più defilata e meno impregnata dalla mistica della giubba comune. Il direttore di Avvenire è di fatto eccentrico a molte faccende su cui il Nazareno si divide (o discute, a seconda di come la si vuol leggere). Perciò gioca fin dagli esordi a fare il battitore libero, il jolly che “non aspettatemi ché faccio tardi”.

I problemi di Schlein però non sono solo quelli di lasciare guinzaglio lasco al candidato numero quattro, sono anche quelli di afferrare la collottola del candidato due. “Bestia elettorale suprema, uno abituato a trasformarsi e a vincere le campagne elettorali (quattro su quattro negli ultimi quindici anni più quella da segretario nel 2019)”.

“I’am mister campo largo, please”

L’abbraccio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte

E “in grado di costruire alleanze trasversali, all’ultima preferenza, a dispetto di avversari interni che diventano fratelli”. Nicola Zingaretti è uno che di campi larghi se ne intende, ne fabbricò uno per la Pisana con il Movimento Cinquestelle che funzionò benissimo, e che divenne modello nazionale poi gettato in strame da Giuseppe Conte.

Quello stesso Conte che oggi di Elly Schlein pare il Walter Matthau che duellava con Jack Lemmon ma che poi alla fine se lo teneva caro come un fratello di latte.

Insomma, per vincere si federa, come aveva già rimarcato anche il Presidente regionale dei dem laziali Francesco De Angelis in quel di Fossanova. “Le federazioni del Partito Democratico di Frosinone e Latina insieme ‘Per l’Europa che vogliamo’”.

Francesco De Angelis

“Abbiamo ascoltato le parole di Nicola Zingaretti, candidato al Parlamento Europeo, insieme al segretario regionale Leodori, ai segretari di Frosinone e Latina Luca Fantini ed Omar Sarubbo ed ai consiglieri regionali Sara Battisti e Salvatore La Penna. (…) Insieme siamo più forti! Questo è il senso dell’integrazione tra i due territori”. Più insieme di così…

L’asse Ciani-Maccaro per il giornalista

Per Tarquinio invece il gioco è un altro. Lì spingerà Demos di Paolo Ciani, che ha in Luigi Maccaro il referente frusinate a cassinate d’eccellenza. E lì, con il giornalista cattolico e pacifico, si andrà ad allamare tutto ciò che dice orazioni e si rimbocca le maniche salmodiandole. “I vescovi, le suore, le parrocchie, le associazioni di volontariato”.

Luigi Maccaro, Enzo Salera, Paolo Ciani, Bruno Galasso

E poi “certo il Vaticano”, tutto grazie anche alla koinè collante di Sant’Egidio. “Tarquinio si affida al deputato di Demos Paolo Ciani, mister 14 mila preferenze alle ultime comunali di Roma, che gli cura il comitato elettorale sotto l’egida di Andrea Riccardi, capo dell’ong di Trastevere”.

Tutto servito alla perfezione, con un candidato due che sta con tutti i Pd del caso e con un candidato quattro che il Pd non lo vuole cambiare ma solo surfare. O che almeno giurano entrambi che è così.