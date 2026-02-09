Il falò che vince la burocrazia: Frosinone salva Championnet

La Regione Lazio dice sì al rogo di Championnet: tradizione, buon senso e tutela ambientale trovano un equilibrio. Una scelta politica e culturale che restituisce a Frosinone il suo rito identitario più sentito.

Charles Darwin una volta ha scritto: «Il buon senso evita il sentiero dell’errore». Ed è esattamente il buon senso che la Regione Lazio ha scelto di utilizzare oggi, dopo che il sindaco del capoluogo Riccardo Mastrangeli ha scritto all’assessore regionale all’Ambiente Fabrizio Ghera per chiedere l’autorizzazione al tradizionale rito conclusivo e simbolico del Carnevale: l’incendio del carro allegorico in cartapesta con la rappresentazione del generale napoleonico Championnet, al rione Giardino, anima pulsante dei festeggiamenti.

La tradizione è salva: la città di Frosinone potrà compiere il rito tradizionale che segna la fine del Carnevale pagano e l’ingresso nella Quaresima cristiana.

L’antefatto

(Foto © Stefano Strani)

Lo scorso anno, il sindaco Riccardo Mastrangeli aveva annunciato dal palco che per la prima volta non si sarebbe potuto procedere ad accendere il rogo a causa delle norme antinquinamento: il capoluogo è soggetto alle limitazioni per le città che sforano i limiti di polveri sottili nell’aria e più volte, durante il periodo invernale, scatta il divieto di circolazione nel centro storico per le auto più datate ma anche il divieto di accendere caminetti e stufe a pellet. L’incendio del grosso manichino in cartapesta, alto circa 4 metri, avrebbe violato le norme.

Ma all’annuncio, lo scorso anno, c’era stata una sollevazione popolare, con cori ed insulti, al punto che dovette intervenire la Polizia di Stato e consentire l’incendio “per motivi di ordine pubblico”.

Quest’anno il sindaco aveva chiesto alla Regione Lazio una deroga, nel nome delle tradizioni. Oggi è arrivata la risposta della Giunta regionale: via libera al rito conclusivo del Carnevale storico di Frosinone. Ad autorizzare il rogo propiziatorio è stato l’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera, dopo avere preso atto della piena disponibilità del sindaco Mastrangeli ad adottare tutte le misure tecniche, organizzative ed ambientali al fine di contenere l’impatto che il rogo avrà sulla qualità dell’aria.

La soluzione del buon senso

Il carnevale di Frosinone

La Regione ha disposto che per alimentare il fuoco non si usino foglie e residui vegetali verdi, imballaggi o plastica ma solo “biomassa stagionata e asciutta“. Inoltre, il giorno dell’evento dovrà essere limitato l’accesso ai mezzi privati in prossimità della manifestazione e dovranno essere organizzate navette che portino i partecipanti dai parcheggi localizzati in diverse zone della periferia fino al luogo dell’evento.

“Abbiamo individuato le soluzioni idonee per poter garantire lo svolgimento di un rito storico del Carnevale di Frosinone che potrà quindi svolgersi regolarmente e insieme contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto dell’ambiente”, ha detto l’assessore al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera.

Il rogo ricorda una storia tradizionale, secondo la quale i frusinati beffarono il generale napoleonico obbligandolo a tornare in armi a Frosinone per sedare un rivolta ma in realtà gli fecero trovare la popolazione in festa per la fine del carnevale.

Il significato politico

Il generale Championnet nel carnevale di Frosinone 2023 (Foto © Stefano Strani)

Un gesto che ha un significato politico prima ancora che amministrativo. Perché qui non si discute di un evento qualunque, ma di un rito identitario. E perché la richiesta arriva da un’amministrazione comunale e viene valutata da una Regione politicamente omogenea. Un dettaglio non secondario, quando si parla di equilibrio tra norme e tradizioni.

Il falò del Generale non è un falò qualsiasi. È un atto collettivo che appartiene alla memoria cittadina, una rappresentazione simbolica che accompagna Frosinone da oltre un secolo. Toccarlo significa toccare l’identità della città.

Il rito del Generale Championnet ha lo stesso valore identitario della Festa della Radeca, il momento propiziatorio in cui la radeca – la foglia di agave, simbolo di fertilità e vigore – viene alzata al cielo in corteo per le strade del centro storico, per scacciare il male e celebrare la vita al grido di «esseglié, esseglié, esseglié!».

La Radeca, Championnet e l’identità popolare

(Foto © Stefano Strani)

Allo stesso modo, il rogo del fantoccio del Generale rappresenta la catarsi collettiva, l’ironia popolare, la chiusura simbolica dell’inverno e delle sue fatiche. È un gesto che unisce, che scioglie le tensioni, che restituisce alla comunità la leggerezza della festa.

Sono tradizioni che nessuno vuole – e nessuno deve – abbandonare. Perché, come ricordava Pasolini, «la tradizione è un valore quando è viva, non quando è imbalsamata».

Facendosi interprete di questo sentimento popolare, il sindaco Mastrangeli ha scelto di non arretrare. Ha preso carta e penna e ha formalizzato la richiesta alla Regione, rivendicando il diritto di Frosinone a chiudere il Carnevale nel modo in cui lo ha sempre fatto. Un modo per cancellare fischi e malcontento popolare di un anno fa.

Il riscontro della Regione Lazio è arrivato dopo un confronto con Arpa Lazio, che ha stimato il modesto impatto dell’evento sulla qualità dell’aria. Da qui il via libera al falò del Generale Championnet, accompagnato da precise misure mitigative.

Una doppia vittoria: della città e delle istituzioni

Impedire il rito del falò del Generale, aggrappandosi a un cavillo normativo, non sarebbe stato rigore amministrativo ma sterile ostinazione.

Il via libera della Regione Lazio certifica invece una duplice vittoria. La prima è quella di Frosinone e del sindaco Mastrangeli, che con determinazione non ha mollato di un millimetro nella difesa di un rito identitario. La seconda è quella della Regione, che ha scelto di far prevalere la ragione sulla rigidità, dimostrando che le istituzioni funzionano quando ascoltano i territori.

La tradizione è salva. E, questa volta, lo è stata non contro le regole ma grazie al buon senso.