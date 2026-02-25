Il filo azzurro di Fazzone ridisegna Frosinone e Latina

Dopo le Provinciali si giocherà la vera partita su Frosinone e Latina. Forza Italia, guidata da Claudio Fazzone, testa un nuovo asse con Fratelli d’Italia e prende le distanze dalla Lega. Le Comunali 2027 cominciano adesso.

Prossime fermate: Frosinone e Latina. Senza fretta, senza urgenza. I futuri assetti politici dei due capoluoghi verranno esaminati nei prossimi mesi: una volta messi in cassaforte i risultati delle Provinciali che tra una decina di giorni rinnoveranno l’Aula della Provincia di Frosinone e la presidenza della Provincia di Latina.

Prima però ci sarà un’altra tappa: le Provinciali che all’inizio del 2027 eleggeranno il nuovo presidente a Palazzo Iacobucci. Sarà quella la data nella quale si vedrà se i nuovi equilibri provinciali che hanno cominciato a prendere forma in queste settimane nel Lazio saranno ancora validi e saranno ancora più solidi. Se sarà ancora in piedi l’asse di dialogo che unisce Forza Italia con Fratelli d’Italia. O, con più precisione, mette in sintonia il senatore Claudio Fazzone (coordinatore regionale di Forza Italia) e l’onorevole Giancarlo Righini (il grande manovratore regionale di Fratelli d’Italia). Soppiantando tutto ciò che c’era prima. (Leggi qui: San Giorgio come Danzica: l’innesco che ridisegna il Lazio).

Il filo azzurro tra Frosinone e Latina

Claudio fazzone (Forza Italia), Claudio Durigon (Lega), Nicola Calandrini (FdI)

C’è un filo azzurro che unisce Frosinone e Latina. Ed è un filo che cuce ma al tempo stesso recide stoffe ormai consumate. Forza Italia sta scegliendo con lucidità chirurgica di non farsi intrappolare nelle dinamiche pret a porter delle coalizioni: sta compiendo invece un lavoro di alta sartoria politica. Cioè sta disegnando un modello diverso e su misura. In pratica? No al modello classico di centrodestra Forza Italia – Lega – Fratelli d’Italia, si ad un modello più smart e più personalizzato alle eisgenze. Tenendo la Lega fuori.

Lo dimostrano i recenti passi per le Provinciali di Latina, gli accordi per quelle di Viterbo, le allenze per Fara Sabina e forse per Terracina (Fazzone ha già indicato il candidato), per Fondi (zero dialoghi con la Lega), per Formia e per Gaeta (idem come sopra).

L’assenza di Forza Italia al vertice riservato delle ore scorse, anticipato abilmente da Marianna Vicinanza su Latina Oggi questa mattina sta ad indicare una cosa precisa. E cioè che per il senatore Fazzone non è quello il tavolo sul quale costruire l’accordo per il futuro amministrativo di Latina, non sono quelli gli interlocutori con cui ratificare un’intesa (non la Lega, almeno) al limite possono essere quelli con cui firmare un accordo ma raggiunto con Righini.

La rottura conclamata

Riccardo Mastrangeli

Se a Latina si parla “solo” di vertici saltati, a Frosinone la rottura è già storia consolidata e conclamata: Forza Italia è ufficialmente all’opposizione del sindaco Riccardo Mastrangeli (civico designato dalla Lega) da oltre metà mandato. Un caso quasi unico in Italia per un capoluogo di provincia dove il Partito che ha fondato il centrodestra si trova a contrastare una Giunta guidata dallo stesso schieramento.

Fazzone, stratega silenzioso ma implacabile, non ha mai mosso un dito per ricucire lo strappo con Mastrangeli. Perché? Le risposte sono due. Una ufficiale ed una tra le righe. Sul piano ufficiale: la risposta risiede nella natura stessa della maggioranza, cioè un’amministrazione marcatamente trasversale, dove il civismo spesso annacqua l’appartenenza politica. Per Fazzone, se non c’è un’intesa amministrativa limpida e un programma condiviso che valorizzi i Partiti, l’unità della coalizione diventa una scatola vuota. E quando il senatore non è convinto di un’alleanza, semplicemente non la fa. Non la forza. Non la subisce. E nemmeno la giustifica.

Davide Bordoni, Mario Abbruzzese, Pasquale Ciacciarelli e Nicola Ottaviani

La risposta tra le righe. Frosinone è l’ultima enclave leghista nel Lazio: è il punto più a Sud del Carroccio. Anche i sassi sanno che lo deve a figure come Nicola Ottaviani, Mario Abbruzzese, Pasquale Ciacciarelli, Riccardo Mastrangeli e le loro squadre dal consenso radicato e consolidato. Se domani mattina aderissero al Partito Sardo d’Azione o alla Südtiroler Volkspartei il numero dei voti resterebbe lo stesso. Dove sta il problema per Claudio Fazzone?

Da nessuna parte: ma tutti quei nomi sono ex di Forza Italia che hanno lasciato il Partito e tolto i loro voti da un bacino nel quale naviga anche lui. Non sono andati via per fare un dispetto a lui. Ma certamente non lo hanno fatto per fargli un piacere. E già questo glieli fa cordialmente considerare dei non alleati.

Il banco di prova

Pasquale Cirillo con Claudio Fazzone e Rossella Chiusaroli

Il prossimo banco di prova per gli azzurri saranno le elezioni provinciali di Frosinone dell’8 marzo. Forza Italia potrebbe fare strategia sul candito del Capoluogo Pasquale Cirillo. Dai conti sul notes della Coordinatrice Provinciale Rossella Chiusaroli ci sono le condizioni per un seggio pieno ed un seggio con i migliori resti. Poi l’operazione che ha silurato il sindaco azzurro di San Giorgio a Liri, candidato alle Provinciali, ha cambiato le cose. (Leggi qui: San Giorgio, sette firme e un epilogo: Lavalle cade, salta l’asse Pd–Forza Italia).

Sia l’operazione Cirillo che quella su San Giorgio sono messaggi di “guerra” (politica ovviamente): di Forza Italia al sindaco Riccardo Mastrangeli (il primo) e della Lega a Forza Italia (il secondo).

Concentrandoci su Frosinone: fare “massa critica” su Cirillo significa dimostrare al Sindaco che Forza Italia ha i numeri, i voti e la forza per spostare gli equilibri, anche fuori dall’Aula consiliare. È il “contarsi” per poi pesare nelle scelte future. Soprattutto il prossimo anno. Proprio per questo, a poco più un anno dalle prossime elezioni comunali, tutto lascia pensare che a Frosinone Forza Italia non sosterrà Mastrangeli nella corsa alla riconferma a fare il sindaco. Il problema non è lui come persona, il problema è politico ed è il Partito (e coloro che lo rappresentano) che l’ha candidato.

Non si risolve

Non basteranno — come molti pensano — i livelli regionali o nazionali dei Partiti del centrodestra a ricomporre la frattura: perché il punto non è la coalizione in astratto, ma la coalizione concreta che governa la città. “Si al centro destra, no al modello Mastrangeli” ha detto in aula consiliare il Segretario cittadino Pasquale Cirillo . Significa che a Frosinone, l’intesa politica tra FI e il sindaco è saltata da tempo e che se il nome del candidato fosse quello di un civico o espressione di Fratelli d’Italia il perimetro si potrebbe rivedere. E certo, l ‘operazione delle ore scorse a San Giorgio a Liri con il contributo della Lega nella città dell’assessore regionale leghista Pasquale Ciacciarelli è una manovra che Fazzone si legherà al dito. Che rende impraticabile un appoggio a Mastrangeli.

Claudio Fazzone con la sindaca Matilde Celentano

A Latina il quadro è simile, anche se meno radicale. Il vertice senza Forza Italia ha mostrato plasticamente che il Partito non intende farsi trascinare in una maggioranza che considera fragile nella sostanza, pur solida nei numeri . Il nodo per certi versi è lo stesso di Frosinone: l’alleanza amministrativa non convince. Ed i nomi che militano sul campo del Carroccio pontino sono altrettanto in uggia al senatore azzurro. E quando FI non è convinta, si mette di lato. Non per indebolire la coalizione ma per preservare la propria identità: si mette in sicurezza.

La strategia è chiara: Forza Italia è parte integrante del centrodestra nazionale e regionale, ma nei territori — soprattutto nei capoluoghi — vuole mani libere. Non è un paradosso, è una scelta politica. Fazzone non ha mai speso una parola per ricucire a Frosinone: e quando un leader politico non interviene, significa che la situazione gli sta bene così. Che la distanza è voluta, non subita.

La teoria di Alberoni

La politica del Basso Lazio sta riscoprendo una verità che molti avevano dimenticato: le coalizioni non sono dogmi religiosi, non sono matrimoni. Ma, come disse il sociologo Francesco Alberoni, “sono fidanzamenti a termine“.

Foto © Stefano Strani

Claudio Fazzone sta applicando quindi una sorta di “secessionismo amministrativo“: fedelissimi al centro destra al Governo nazionale e alla Regione Lazio. Ma liberi battitori nei territori dove il potere si conquista e si gestisce centimetro dopo centimetro. Ed è assolutamente calzante in tal senso una frase del grande stratega, Sun Tzu: “Chi conosce il terreno vince.”

E Fazzone conosce il terreno del Lazio come pochi altri. Sa quando avanzare e quando fermarsi. Sa quando conviene stare dentro e quando conviene stare fuori.