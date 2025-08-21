Il filo sottile di Mastrangeli per le provinciali: equilibrismo o rottura

Le elezioni per il rinnovo del consiglio di Palazzo Jacobucci saranno fondamentali per il Comune di Frosinone. Sarà un vero e proprio referendum sulla tenuta politica del Sindaco e dei suoi. Mastrangeli dovrà barcamenarsi per non scontentare i suoi alleati ed in particolare FdI. La variabile dei 9 dissidenti che hanno i numeri per eleggere un proprio rappresentante

Il famoso pittore tedesco Ernst Paul Klee, esponente di spicco dell’astrattismo, una volta ha detto “Una linea non è altro che un punto che è andato a fare una passeggiata”. Al Comune di Frosinone il punto di non ritorno è rappresentato dalle prossime elezioni Provinciali di fine anno (o inizio del prossimo). Lo sanno bene tutti: Partiti, liste civiche, Consiglieri comunali. E lo sa perfettamente anche il sindaco Riccardo Mastrangeli.

Da come si muoverà, potrebbe dipendere perfino il prosieguo o meno della consiliatura. Dovrà scontentare meno Consiglieri possibili. Soprattutto quelli di Fratelli d’Italia, che stanno a credito verso il sindaco, dopo le note vicende del BRT. (Leggi qui: Maggioranza in panne sul BRT: FdI spegne i motori, Mastrangeli forza la mano. E leggi anche Mastrangeli all’attacco: “Mi ricandido. E sul BRT non si torna indietro”).

Resta il malcontento

Massimiliano Tagliaferri, presidente del Consiglio comunale

Non sarà per niente facile. Mastrangeli dovrà essere più abile di Philippe Petit, il funambolo francese che nel 1974, camminò su un cavo d’acciaio tra le Torri Gemelle di New York. Un vero e proprio fenomeno di equilibrismo. Fino alle Provinciali non accadrà nulla di clamoroso in maggioranza.

Certo, le fibrillazioni e i distinguo interni ormai sono all’ordine del giorno. Gli ultimi, solo in ordine di tempo, portano la firma di Fratelli d’Italia, della lista del Vice Sindaco Antonio Scaccia e del Presidente d’aula Max Tagliaferri. Ma sono tutti malcontenti che il sindaco è in grado di gestire, più o meno agevolmente.

Senza subire troppi “danni”. Perché è chiaro che la maggioranza ormai è un mosaico multicolor tenuto insieme più dalla paura di tornare a casa prima del tempo, che da un vero progetto politico condiviso. “La maggioranza della non sfiducia” un ossimoro sagacemente creato dal Consigliere di opposizione del PSI Vincenzo Iacovissi. La coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni di Frosinone nel 2022, non esiste più, da tempo. E per come si sono messe le cose, per precise volontà, non per colpa del destino cinico e baro, sarà difficilissimo, se non impossibile, riproporla nel 2027. Ma tant’è.

Le elezioni di Palazzo Jacobucci fondamentali

Il Consiglio provinciale

Le Provinciali dunque risulteranno fondamentali perché i Partiti, tutti in senso assolutamente trasversale, da sinistra destra, le “usano” per placare i tanti appetiti interni. E un flop a Frosinone inevitabilmente determina reazioni. Mentre le candidature alle Politiche e alle Regionali si decidono a Roma e osservano ben altre dinamiche.

Il rischio che il Consiglio comunale del capoluogo anche questa volta, come ormai accade da anni, non elegga un proprio consigliere in Provincia è concreto e reale. E non sarebbe un bel segnale. Specialmente in proiezione 2027. Ognuno va per conto proprio. E’ opportuno ricordare che i problemi con Forza Italia per Mastrangeli sono iniziati proprio con le Provinciali scorse, quando il capogruppo azzurro Maurizio Scaccia non è entrato in provincia per un solo voto ponderato di Frosinone.

Dinamiche assolutamente speculari per Sergio Crescenzi di FdI, anche lui primo dei non eletti per un voto mancante del capoluogo. Crescenzi poi è entrato nell’Aula di Palazzo Jacobucci per i fatti di Ceccano che hanno determinato le dimissioni dell’allora sindaco (e consigliere provinciale) Roberto Caligiore. Frosinone e la maggioranza consiliare quindi non hanno fatto massa critica su nessun Consigliere Comunale del capoluogo. Preferendo quelli di altri Comuni.

I 9 dissidenti faranno blocco?

Anselmo Pizzutelli

Massa critica che invece potrebbero fare questa volta i 9 consiglieri comunali eletti con Mastrangeli e passati all’opposizione. Se riescono a trovare un briciolo di unità e coesione, individuando al proprio interno un candidato alla provincia potrebbero veramente farlo eleggere.

Un voto ponderato di un Consigliere comunale di Frosinone vale 306, moltiplicato per 9: fa 2754 voti ponderati. Alle elezioni scorse l’ultimo consigliere provinciale è stato eletto con 2771 voti. Non servono ulteriori considerazioni. Per Mastrangeli sarebbe un clamoroso autogol.

“Referendum” sulla tenuta di Mastrangeli

Le Provinciali dunque non saranno solo un test elettorale ma un vero e proprio referendum sulla tenuta politica del Sindaco e dei suoi. Che da Frosinone dovrà far uscire, in primis, i voti per i candidati alla provincia della Lega (off course). Cioè il Partito che ne ha indicato il nome al momento di fare le candidature

Riccardo Mastrangeli

Rimediarne qualcuno, non ufficialmente, per Fratelli d’Italia, che si aspetta questa volta un segnale di considerazione da Mastrangeli proporzionale al numero dei Consiglieri in Aula.

Sarà interessante vedere come voteranno l’ex Sindaco Domenico Marzi ed i suoi. Sicuramente non voteranno per il candidato del PD. Evitare che i 9 Consiglieri dissidenti ne eleggano uno al loro interno.

Come sta scritto in una ferramenta della parte bassa di Frosinone “Il possibile lo stiamo facendo, l’impossibile cercheremo di farlo, per i miracoli ci stiamo attrezzando”.