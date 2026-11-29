Tribuna Polsinelli, il taglia e cuci di Frosinone-Parma. Mentre allo Stirpe il Frosinone travolge il Parma con la tripletta di Bobcek, Polsinelli, Casinelli ed Errichiello lanciano l’allarme: i costi dell’energia minacciano le cartiere della Valle del Liri. In tribuna, tra politica, personaggi, moda e un grande vino promesso per gennaio, si racconta una Ciociaria che corre in campo ma fatica a produrre.

Energia. Ne occorre tanta ad un Frosinone reduce da due sconfitte e chiamato ad invertire la rotta sul terreno di casa. Ma non è di quel tipo d’energia che si parla sul palco della Tribuna Polsinelli nello stadio Stirpe in attesa della sfida con il Parma di Gilardino.

L’energia di cui si parla è quella che sta rischiando di segare le gambe ad un intero comparto industriale ciociaro. E quello che è più grave: anche questo rischia di entrare in crisi nel silenzio più assoluto. Esattamente come è avvenuto qualche anno fa con i forni per la ceramica di Saxa Gres : progetto finito per via dei costi insostenibili dell’energia in Italia, la mancata certezza di avere le forniture, gli appetiti di chi pensava di poter realizzare un buon affare sulle macerie industriali del gruppo.

A parlarne, prima che le squadre scendano in campo per il riscaldamento sono il padrone di casa Daniele Polsinelli con Roberto Casinelli della cartiera Elmacart e Pierpaolo Errichiello della cartiera Art Valley. Sono due realtà con stabilimenti nella zona industriale di Broccostella, eredi di una tradizione antica della valle del Liri (Leggi qui: Lanifici e cartiere della Valle del Liri: dopo l’unità il crollo).

C’è bisogno di energia

Pierpaolo Errichiello, Roberto Casinelli e Daniele Polsinelli

«Il costo dell’energia sta limitando di molto l’orizzonte», spiegano. «Si va avanti mese per mese: le imprese fornitrici di energia non rischiano oltre quel periodo. È chiaro che così non si può pianificare la produzione, non si può rispondere alle sfide che lanciano sul piano produttivo i nostri clienti». Nel settore c’è chi dice che a gennaio 2027 potrebbe esserci una nuova speculazione sull’energia come quella che ha messo in ginocchio il comparto ceramico e quello siderurgico: «Per noi sarebbe il baratro: i margini sui quali ci muoviamo sono strettissimi e se non interviene un piano per mettere in sicurezza il settore rischiamo molto».

Si parla di Unindustria e dell’incontro che sta organizzando per metà dicembre sul tema dell’energia: da tempo si parla di Nucleare al servizio del comparto manifatturiero anche in provincia di Frosinone. «Anche se fosse la soluzione – dicono dalla Tribuna Polsinelli – rischia di arrivare quando sarà troppo tardi. Noi non abbiamo dieci anni dik tempo per aspettare la costruzione di una centrale che ci rifornisca di energia a costi accessibili e restituendoci la competitività».

L’angolo dell’outfit

Le signore Sandra, Emiliana e Paola

Nel frattempo gli altoparlanti sparano musica ad alto volume, gli idranti finiscono di irrigare l’erba della PSC Arena. Le signore Paola ed Emiliana si intrattengono con la signora Sandra Polsinelli.

La signora Paola veste un look sporty chic, contemporaneo e raffinato, all’insegna del tonal dressing, con un armonioso abbinamento di colori neutri e naturali. Il bomber in pelliccia marrone cioccolato, dal taglio sportivo e moderno, si abbina a una maglia girocollo color avorio e a pantaloni wide-leg in velluto a coste sottili color panna. Completa l’outfit una borsa a secchiello, per un’eleganza informale e sofisticata. I capelli lunghi, con onde morbide e sfumature caramello, esaltano l’armonia cromatica dell’insieme.

La signora Emiliana invece sfoggia un look casual chic, sobrio e raffinato, giocato sulle tonalità del nero e del grigio antracite. La giacca nera dalla linea morbida si abbina a una blusa tono su tono con fiocco al collo e a pantaloni gessati, di ispirazione sartoriale. Completano l’outfit delicati gioielli argentati. I capelli castani di media lunghezza, dalle morbide onde e dai riflessi ramati, incorniciano il viso, mentre il rossetto fucsia dona luminosità e un tocco di carattere all’insieme.

La sciarpa non può mancare

E la signora Sandra? Il suo outfit per la sfida contro il Parma è caratterizzato da uno stile elegante, sofisticato e vagamente bohémien, con una combinazione di colori caldi e accessori dal forte carattere personale. Il cappotto color tortora/beige caldo, ha un taglio classico, revers ampi e cintura regolabile sui polsi. Ha una linea morbida e leggermente avvolgente, che conferisce all’insieme un’eleganza senza eccessiva formalità. Immancabile la sciarpa realizzata a mano portata morbidamente come sempre sulle spalle e lungo il busto e crea un contrasto deciso con il cappotto.

Sotto il capospalla c’è un capo con fantasia decorativa, dai richiami etnici o vintage, nei toni del marrone e del beige. Spicca una collana vistosa con grandi elementi turchesi, accompagnata da altri dettagli ornamentali. Il turchese introduce una nota cromatica vivace e valorizza l’intero abbinamento. Da non sottovalutare, nella parte inferiore della stola si notano applicazioni o elementi annodati in tessuto marrone, che rafforzano la componente artigianale e originale dell’abbigliamento. È un outfit che richiama un’eleganza personale, lontana dalle tendenze più rigide e standardizzate.

La bottiglia promessa

Massimo Pizzuti e Alessio Porcu

Si potrebbe definire un casual chic con contaminazioni boho-chic e vintage.

Lo stadio si riempie. Passa il ristoratore Massimo Viscogliosi del Mingone: grande intenditore di vini, assicura al direttore Alessio Porcu che per gennaio stapperà in sua presenza una bottiglia di Chateu Haut Brion ma non del 1959, forse annata 1974. Inutile descrivere l’adunata e l’implotonamento delle papille gustative del direttore: per la prima volta alza gli occhi dallo schermo del computer.

Reduce dai successi di Nexus, il Dg di Giornalisti Indipendenti Massimo Pizzuti prende posizione in tribuna. Si è ripreso dalle fatiche dell’evento con cui ha portato in Ciociaria ministri, parlamentari, il governatore di bankitalia ed il direttore (uscente a sua insaputa) di Corsera? Certo che si: è appena rientrato da due tappe a Verona e Bologna dove sta gettando le basi per un nuovo progetto editoriale. Quale? Non si dice.

Il presidente dell’Automobil Club di Frosinone Maurizio Federico sembra un pendolino che sale e scende tra le varie aree dello stadio, manco dovesse fare voti per le prossime Politiche. O forse si?

Guido D’Amico

Non si candiderà il presidente di ConfimpreseItalia Guido D’Amico: è appena rioentrato da un incontro con il suo amico sindaco di Taormina Cateno De Luca. Se scende in campo qualcuno sarà la moglie, la signora Paola che è stata vice coordinatrice provinciale della Lega negli anni scorsi.

Mancini fa il vuoto

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Arriva, sportivo e atletico come negli anni migliori, il Ct della Nazionale Roberto Mancini: fosse passato Padre Pio l’avrebbero fermato di meno con annesse richieste di grazia. Qui si è vista l’assenza dell’impollinatore Andrea Renna: impegnato per assistere ad una partita di calcio giovanile del piccolo Filippo, non ha potuto bloccare il Ct al passaggio davanti alla Tribuna Polsinelli e buttarlo dentro per un brindisi.

Intanto, l’arbitro fischia. Il primo tempo è ostico, manca il colpo finale sotto porta. Sembra che manchi l’energia. Poi, sotto gli occhi sbalorditi della signora Sandra, viene compiuto uno dei riti scaramantici per cui la Tribuna è diventata nota: «ma finitela con ste cose pagane, io non ci credo».