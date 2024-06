Il fuoco sotto i Fratelli d’Italia

Le tensioni all'interno dei Fratelli d'Italia in vista del voto per le Europee. Le accuse di scorrettezza. Ed il ruolo del Governatore Rocca che non è più 'terzo'

Il fuoco cova sotto la cenere dei Fratelli d’Italia. A rendere rovente la temperatura non sono le tre terzine date ai signori delle preferenze sul territorio della provincia di Frosinone. Che peseranno i valori di ognuno, la capacità di mobilitare e portare ai seggi, facendo scrivere tre nomi.

Le tensioni stanno salendo e riguardano il modo in cui ci si conterà con quelle terzine. Ed una variabile imprevista fino a poche settimane fa.

Le terzine

Nicola Procaccini

Le terzine portano tutte gli stessi due nomi all’inizio: Giorgia Meloni e l’uscente Nicola Procaccini, già sindaco di Terracina. Poi il terzo nome varia in base all’area interna di riferimento. Marco Squarta (presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria) è stato affidato come terzo nome al Coordinatore provinciale Massimo Ruspandini con il consigliere regionale Daniele Maura, l’assessore all’Ambiente di Ceccano Riccardo Del Brocco ed il dirigente provinciale Antonio Cardillo.

Invece l’ex deputato Carlo Ciccioli di Ancona verrà votato dall’area dell’onorevole Paolo Pulciani, dal presidente di ALeS SpA Fabio Tagliaferri, dal consigliere regionale Alessia Savo. Il deputato ed ex presidente regionale Coldiretti Aldo Mattia dividerà i suoi voti tra Squarta e Ciccioli.

La terza terna è quella arrivata in un secondo momento, non insieme alle prime due. È quella calata dal Governatore del Lazio Francesco Rocca che punta sulla dirigente regionale Civita Di Russo. Per lei voteranno il presidente Saf Fabio De Angelis ed il commissario Ater Antonello Iannarilli.

Il fuoco

Giorgia Meloni

Il fuoco sta ardendo perché ci si conterà. Ma c’è chi sta iniziando ad accusare gli altri di piccole furbizie. Una su tutte: invertire la terzina. Cosa significa? Invece di dire agli elettori di votare Meloni – Procaccini – X stanno dicendo di votare X – Procaccini – Meloni. Perché? La regione è semplice: molti votano il simbolo del Partito ed in media solo uno su tre o quattro scrive la preferenza; la metà di quelli che nette la preferenza ne scrive due e solo una piccola percentuale scrive anche il terzo nome. Invertendo la terzina viene scritto subito il terzo nome, penalizzando il Segretario e l’uomo che vuole confermare a Bruxelles. Ma alla conta si fa un figurone.

C’è chi ha già fotografato i Fac Simile con il nome singolo. E si prepara ad esibirlo se l’inversione dovesse danneggiare la leader.

L’altro tema di tensione è la terza terzina. Non era prevista. È arrivata di fatto. Perché ad un certo punto o è stato chiesto a Francesco Rocca di dare un segnale sul suo peso o lui stesso ha voluto darlo; non è chiaro quale delle due vulgate sia vera. Avrebbe dovuto raccogliere consenso nel mondo civico, dal quale proviene. E invece il Governatore ha iniziato a telefonare al presidente della Provincia Luca Di Stefano (civico e quindi nel range assegnato) ma anche a tutti i portatori di voti presenti in Ciociaria dentro a Fratelli d’Italia (e questo è fuori dal range). Ci sono sindaci ed amministratori che sono in imbarazzo perché vorrebbero votare in una direzione ma di fronte al presidente si sentono obbligati a votare nell’altra.

Tensioni esterne

Claudio Fazzone

Senza contare le tensioni che si stanno innescando all’esterno del Partito. Il senatore Claudio Fazzone, coordinatore dei coordinatori regionali di Forza Italia ha detto ai suoi che Rocca era stato accettato da tutti come candidato in quanto terzo, cioè un civico di area. Ma così rompe gli equilibri: vota e sostiene solo Fratelli d’Italia.

E questo, per il senatore, non va bene. I conti si faranno dopo. A partire da lunedì, una volta finito di contare i voti per le Europee.