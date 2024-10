Il “latinorum” che non piace a Save Sardaro e Possibile

Per l'esponente dem il diritto di critica resta sacrosanto, purché non sia solo di “qualche passeggera e fuggitiva cometa ventriloqua”

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Il Pd di Anagni “non ha bisogno di “portavoce esterni”. E nemmeno di “raffinati azzeccagarbugli delle cause perse”. Quando i punti di riferimento latitano, conviene affidarsi a chi, per storia ed azioni, ha le carte in regola per diradare la foschia. A maggior ragione in una situazione caotica in cui può capitare di non avere una bussola.

Ad Anagni, nel variegato panorama del centrosinistra cittadino, in cui non sono mai mancati (e non mancano) situazioni confuse e contraddittorie, può servire in tal senso ascoltare. Ascoltare il parere di uno degli storici esponenti della sinistra locale come Vittorio Save Sardaro. Che, sul caso della famosa lettera di Luca Santovincenzo scritta ad Elly Schlein e Giuseppe Conte, l’ha toccata pianissimo.

La lettera-terremoto ai vertici

Replay per chi se lo fosse perso. Qualche giorno fa il consigliere comunale di LiberAnagni scrive una lettera infuocata a tutto il gruppo dirigente di Pd e 5 Stelle. A partire dai segretari nazionali Schlein e Conte. Una lettera redatta per contestare, di fatto, la decisione di creare in città un coordinamento di partiti del centrosinistra (Pd, 5 Stelle, Possibile, Sinistra Italiana e Partito Comunista). (Leggi qui: La finta confusione ideologica alla ricerca del martirio).

Una scelta, per Santovincenzo, fatta per affossare chi, come lui, a suo tempo aveva deciso di combattere il centrodestra cittadino. A differenza di chi aveva scelto di appoggiare candidati a sindaco poi ritornati nell’ovile della destra anagnina. Una lettera in cui Santovincenzo, pur non essendo iscritto al Partito Democratico, contesta scelte e comportamenti di quella classe dirigente.

Rea di portare avanti “iniziative arbitrarie”, che rischiano di “arrecare danno all’immagine” delle principali forze progressiste cittadine. Un attacco frontale; portato avanti fino ad usare l’arma “fine di mondo” (cit. “Il Dottor Stranamore” di Stanley Kubrick). L’impegno a fare un passo indietro, rimettendo “ai cittadini il giudizio sul mio operato” in caso di mancato ascolto delle sue ragioni. Insomma: o me a capo o niente.

Le “iniziative arbitrarie dem”

Vittorio Save Sardaro

Un aut aut a cui Save Sardaro risponde in modo pesante. Definendo le esternazioni dell’avvocato (anche se non lo chiama mai in causa esplicitamente), “fuochi fatui” prodotti da chi farebbe bene “a ricordare e a studiare, come farebbe un diligente scolaro, la storia recente della politica anagnina”. Save Sardaro non si sottrae all’analisi dei fatti. Chiarendo che l’attuale divisione del Pd (una minoranza capeggiata da Angela Manunza che contesta un giorno sì e l’altro pure le scelte del gruppo dirigente) non è di oggi.

Bensì della primavera del 2023, quando “alcuni scelsero di candidarsi in altre liste e altri di non candidarsi”. Con un risultato “catastrofico”. Da lì il Pd ha scelto di “riorganizzare e rilanciare una politica di alternativa alla destra con un progetto condiviso, sostenuto da una ampia coalizione, per la rinascita della città”. Un lavoro “che sta proseguendo” con lo scopo di “costruire un’alternativa valida ad un’amministrazione che non riesce a dare nessuna risposta alla città”.

E qui Save Sardaro arriva al punto nevralgico; le critiche possono esserci? Certo: “Ognuno è libero di agire ed esprimersi come meglio crede su cose che lo interessano”. Ma le critiche restano “sterili e inefficaci” se non sono “il risultato di un ampio confronto”. Il confronto deve esserci: purché “non sia viziato da paternalismi né da civetterie, che mal coprono il desiderio di guadagnarsi una facile popolarità” di alcuni “improvvisati paladini”.

O di “qualche passeggera e fuggitiva cometa ventriloqua”. Il nome non c’è. Ma il riferimento al consigliere di opposizione è evidente.

La replica di Possibile

Palazzo da Iseo

Sulla stessa questione, bisogna peraltro registrare anche il parere infuocato degli esponenti provinciali di Possibile, un altro dei bersagli polemici di Santovincenzo. Che, nella sua lettera, aveva parlato, riferendosi, con ogni evidenza, proprio a Possibile, Sinistra Italiana e Partito Comunista. E parlando di “tre soggetti politici a noi inspiegabilmente avversi, che peraltro nella nostra città sono del tutto privi di rappresentatività e peso elettorale”. Generando una reazione furiosa di Possibile.

Che ha ricordato il ruolo attivo svolto a favore della campagna di Santovincenzo: “Il partito ha contribuito mettendo in campo tutte le risorse di cui disponeva per la sua campagna elettorale in termini di competenze ed energie”. Oggi però Santovincenzo “strumentalmente sminuisce il contributo di Possibile e tenta di screditarne il lavoro, accusando segretario e tesserati di tramare alle sue spalle”.

Un inspiegabile atteggiamento di chiusura. “Più volte in passato abbiamo manifestato la volontà di riaprire un dialogo e chiesto di riunire le forze che lo hanno accompagnato durante la campagna elettorale”. Ricevendo però “sempre risposte negative; l’unico modo che ci era stato proposto per collaborare col consigliere sembrava essere quello di rinunciare alle proprie identità e operare sotto l’unico simbolo civico”.

Riunire le forze, poi il “no”

Luca Santovincenzo

Una chiusura a cui Possibile, per adesso almeno, sceglie di non replicare con uguale chiusura. “Possibile continuerà a lavorare per cercare di migliorare la città, non chiudendo il dialogo con nessuno”.

Insomma. Se quella era l’intenzione, la lettera di Santovincenzo ha suscitato clamore. Resta da capire se fossero davvero questi gli effetti previsti.