Il lavoro come spot, ma l’Istat smentisce Meloni su ogni fronte

I dati Istat smentiscono la narrazione trionfale del Governo: il Paese sta tornando al palo ed il mercato è in stallo

Numeri che non corrispondono ad un certo lessico da spot che Giorgia Meloni sembra prediligere. Numeri che dicono che la situazione del lavoro in Italia non è quella rosea, né quella al cui basto mettere la parola “record”, uno dei mantra più amati dalla premier in carica.

Li ha sciorinati l’Istat su scala trimestrale, quei numeri, spiegando innanzitutto che nel nostro Paese il tasso di occupazione è di nuovo sceso, al 62,2%. Di contro, quello di disoccupazione non è sceso affatto ma è stabile al 6%. Il dato che più fa riflettere però è un altro, ed è quello sul tasso di inattività, che è definito “il peggiore d’Europa”.

Aumentano gli inattivi

Giorgia Meloni

Che significa? Che è salito al 33,3% il percentile di coloro che non solo non hanno un lavoro, ma che nemmeno lo cercano più con azioni censibili.

Sono gli italiani dei mini contratti scaduti, dei voucher utilizzati per una singola bisogna, del piccolo nero o del cottimato sommerso, tutta gente che, ad entrare in una banca per chiedere un mini prestito, ne uscirebbero solo con la schiena più curva ancora.

Sul fronte dei contratti “official” invece l’Istat registra una ulteriore emorragia dei dipendenti. Perché? Perché nel mese censito, quello di agosto, i contratti a tempo determinato sono scesi di 39mia unità, quelli a tempo indeterminati di 26mila.

Il fenomeno over 50

Foto © Imagoeconomica

Insomma, da noi il mercato del lavoro, dopo un input iniziale dovuto essenzialmente ad un fenomeno indigeno, è al palo, nel senso che non cresce più. Ma cosa sta accadendo?

Che con 57mila occupati in meno, praticamente più dell’intera popolazione della sola Frosinone, i soli ad essere cresciuti sono rimasti gli over 50, ed il perché è evidente quanto posticcio, in termini propagandistici.

Sono coloro che si trattengono al lavoro il più possibile perché è aumentata l’età pensionabile e quindi tecnicamente non possono mollare, perciò via via fanno statistica.

La crescita “pezzotta”

Matteo Salvini (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Ma sono persone che hanno già espletato una loro eventuale solvibilità bancaria, che hanno figli e nipoti e che non rappresentano certo la speranza futura di una Nazione tra l’altro già vecchia di suo.

Quindi la crescita ascritta dalla politica di maggioranza al Paese non è figlia di nuove assunzioni, ma prevalentemente della constatazione che quelle “vecchie” ancora sono in corso.

E’ la famigerata Legge Fornero, quella che Matteo Salvini voleva scalpellinare via come i nomi dei faraoni maledetti nell’antico Egitto, il più grande alleato di Meloni, che infatti non l’ha mai ritoccata pur avendone detto peste e corna quando era all’opposizione.

Demografia e cause empiriche

Foto © Imagoeconomica

Certo, c’è il fattore demografico che incide su un settore in crisi già per motivi contingenti. Tuttavia il dato cardine è che, con la produzione industriale ferma, con la crisi irrisolta dell’automotive, con dazi ed export fermo, con la scarsità di concorsi e con la carenza di formazione specifica per le nuove sfide mondiali l’Italia sta messa male.

Ed ancor più male, secondo l’Istat, stanno messi gli under 35, che negli ultimi due mesi hanno perso il 3,4% di occupati.

Un under 35 è un giovane mediamente non più giovanissimo che tecnicamente potrebbe metter su famiglia ed avviare la sua avventura esistenziale, ma come lo fai anche un solo figlio?

Il dramma degli under 35

Come metti su casa se l’edilizia pubblica residenziale da noi è al lumicino e se al solo nominare la parola “mutuo” dagli sportelli delle banche arrivano risate beffarde?

La verità è che l’Italia è un paese vecchio proprio perché è diventata un paese “per” vecchi. Un posto per gente che, compiaciuta, spiega non senza sussiego che “ai miei tempi…”.

Ma non sono certo i tempi odierni, quelli in cui c’è chi parla di record per propaganda e chi bestemmia per quel che gli accade.