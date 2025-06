Il ‘maestro’ Gianassi ricuce il Pd: riparte la via per il Congresso

Il commissario del Pd Federico Gianassi rimette in piedi il percorso verso il Congresso. Né vinctori né vinti. Con una soluzione che riconosce le ragioni di tutti

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Un lavoro di alta sartoria politica. Benvenuti dal maestro Federico Gianassi, avvocato di professione, deputato per passione, artigiano della politica come si faceva nella Prima Repubblica. Alle sue mani si deve il taglia e cuci che ha rimesso in piedi la Federazione del Partito Democratico di Frosinone, lacerata dal 23 dicembre scorso quando il Tesseramento è stato impuganto e la via per il Congresso Provinciale bloccata dai ricorsi.

Più accesa della disputa tra Guelfi e Ghibellini. Su un fronte Area Dem di Francesco De Angelis e Mauro Buschini, sull’altro Rete Democratica di Sara Battisti e Luca Fantini alleati con Energia Popolare di Antonio Pompeo. La miccia erano state un migliaio di tessere supplementari dopo che le prime 1.500 erano state sottoscritte in pochi giorni. Per le aree di Battisti e Pompeo quelle tessere erano state distribuite in maniera irregolare e sproporzionata, avvantaggiando Area Dem.

Il ricorso alla Commissione Regionale di Garanzia ha stabilito che qualcosa di non lineare c’era stata: aveva ritenuto il Tesseramento valido per l’iscrizione al Partito ma non valido per andare al Congresso. E qui entra in scena il sarto Federico Gianassi, deputato toscano super partes nominato Commissario ‘per il Tesseramento‘ a Frosinone.

La sartoria

Antonio Pompeo (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

I brandelli da ricucire erano fondamentalmente tre. Quello di Energia Popolare: per Antonio Pompeo c’è un giudicato già espresso ed il Commissario non può annullarlo. Pertanto non si può ripartire dal Tesseramento 2024- Poi c’è quello di Rete Democratica: per Sara Battisti il Tesseramento 24 non è valido per il Congresso e quindi va rifatto. Infine quello di Area Dem: per Francesco De Angelis il Tesseramento di dicembre scorso è valido ed è da lì che si deve ripartire.

Con la premessa che la politica è l’Arte del possibile come sosteneva il cancelliere Otto von Bismarck, il Commissario Federico Gianassi è riuscito a ricucire tutti i brandelli. Al termine delle audizioni svolte a Roma e senza mai mettere piede a Frosinone, questa sera ha adottato un documento che accontenta tutti e non lascia scontenti. Nessuno ha dovuto fare rinunce, tutti hanno avuto quello che chiedevano.

Il provvedimento

Sara Battisti

Nel provvedimento notificato questa sera, l’onorevole Federico Gianassi ha dato ragione ad Antonio Pompeo (non andando contro il giudicato della Commissione Regionale), ha dato ragione a Francesco De Angelis (non si cestinano gli elenchi contestati del Tesseramento 2024) ed ha dato ragione a Sara Battisti (la platea congressuale del 2025 verrà rifatta, chi si era Tesserato a dicembre scorso ora dovrà reiscriversi).

Tutti contenti: a settembre si va al Congresso e si elegge il nuovo Segretario provinciale del Partito Democratico tra l’uscente Luca Fantini e lo sfidante Anchlle Migliorelli. Di tregua, intese, accordi, candidati unitari, nemmeno a parlarne: le baionette restano affilate e le bombe a mano senza spoletta.

In un clima del genere, l’onorevole Gianassi ha detto: “Mettiamo in campo un percorso serio, trasparente e ordinato per consentire al Partito di Frosinone di ripartire e selezionare i propri gruppi dirigenti”.

Le tappe e le date

In che modo Federico Gianassi ha messo tutto insieme? Innazitutto ha previsto una finestra straordinaria per il tesseramento 2025: andrà dal 5 al 20 luglio presso 8 sedi che saranno individuate dal Commissario. Chi vuole iscriversi al Pd deve passare da lì.

Per quanto riguarda il rinnovo delle iscrizioni del 2024 c’è un’altra finestra: è aperta fino al 31 luglio.

Poi il Congresso, preceduto dalle elezioni dei delegati nei singoli Circoli: si va dal primo al 21 settembre.

Federico Gianassi

Spiega Gianassi: “Il Partito democratico di Frosinone è pronto a ripartire e a svolgere il Congresso provinciale. Individuiamo oggi un percorso serio, trasparente e ordinato che consente a dirigenti, militanti, iscritti e simpatizzanti di partecipare e ripartire dopo tanto tempo di stop”. È consapevole che quella raggiunta a Frosinone sia una tregua armata: “Ho ascoltato tutti, non mi sfuggono le divisioni e le tensioni che hanno portato alla nomina del commissario, ma dal confronto che ho attivato ho ricevuto spunti e stimoli che si sono rivelati utili per confezionare la decisione di oggi”.

La decisione prevede che si proceda con la definizione dell’anagrafe 2024. Poi si apre una finestra straordinaria per il tesseramento 2025 finalizzata alla partecipazione al Congresso con diritto di voto, che si terrà fisicamente in otto sedi individuate dal commissario, dal 5 luglio al 20 luglio. Gli iscritti del 2024 dovranno rinnovare la propria iscrizione attraverso il lavoro degli uffici adesioni dei singoli circoli entro il 31 di luglio.

L’anagrafe ed i candidati

Nei primi giorni di agosto sarà predisposta l’anagrafe degli aventi diritto al voto al Congresso. L’elenco sarà trasmesso ai Circoli ed entro l’otto agosto saranno presentate le candidature alla carica di Segretario provinciale. Le procedure di voto al Congresso si svolgeranno tra il primo e il 21 settembre.

Non c’è bisogno di arrivare a quella data. Giovedì prossimo Sara Battisti riunirà la sua componente e confermerà la ricandidatura del Segretario uscente Luca Fantini. Nello stesso periodo farà una riunione analoga Antonio Pompeo e sosterrà la rielezione di Fantini. Francesco De Angelis ha già sciolto le riserve questa sera: “Noi il candidato lo abbiamo: è Achille Migliorelli, chi vuole un Congresso unitario può convergere sul nostro candidato”.

I due candidati alla Segreteria di Frosinone, Luca Fantini ed Achille Migliorelli

Conclude Gianassi: “Sono convinto che tutti mostreranno maturità in questo percorso, così a fine settembre il Partito democratico di Frosinone avrà organismi pienamente legittimati da un Congresso sano, aperto e trasparente, organismi che potranno guidare la nostra comunità verso le sfide importanti che l’attendono valorizzando le tante eccellenze che lo caratterizzano e che sono pronte a dare un contributo“.

Né vincitori né vinti. Il rattoppo operato dal maestro Gianassi ha rimesso in piedi un vestito ridotto a brandelli. Ed anche con una certa dignità. Certo, alcune ricuciture si notano. Ma a Frosinone non si poteva pretendere di più.