Il manuale di compattezza di Simonelli: “Non disperdere neanche un solo voto”

"Agire nel solco della continuità operativa è fondamentale, per la nostra comunità. Le opere già cantierate devono godere di una garanzia di termine". L'appello finale di Simonelli per le Comunali di Veroli

Il senso di quello che Augusto Simonelli ha voluto fosse il suo appello “finale” per il voto amministrativo a Veroli sta tutto in una parola chiave: “funzionalismo”. Ed è traducibile per intero in un concetto semplice: se c’è già un progetto avviato non garantire continuità a quel progetto stesso è autolesionismo sociale. Perché “autolesionismo”, ovviamente in termini iperbolici e senza inficiare la bellezza del voto come libera espressione di un’idea? Perché il candidato consigliere della lista Idea Comune che è in organico a Veroli Unita con Germano Caperna Sindaco è assessore uscente. E lo è di un ramo tecnico in purezza che esattamente quel concetto di continuità incarna.

Quello cioè dei Lavori Pubblici e dell’Urbanistica, che sono settori dove spesso ci si ritrova con molte cose già fatte, con una strada tracciata e con la necessità di seguire esattamente quella strada pregressa per perfezionare il tutto. Ecco perché Simonelli non le ha mandate a dire, in questa manciata di ore che precedono il cruciale voto amministrativo con tre candidati sindaco in disfida d’urna: Germano Caperna, Patrizia Viglianti e Cristiano Papetti.

Simonelli ha esternato la sua posizione prima che la comunità di Veroli venisse colpita dalla terribile notizia della scomparsa di una 16enne di Santa Francesca. Perciò la sua analisi gode di una “serenità espositiva ed agonistica” che la comunità ernica, i candidati sindaco e lui per primo poi hanno umanamente smarrito dopo aver appreso di quella tragedia. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di giovedì 6 giugno 2024).

Il concetto di continuità amministrativa

Augusto Simonelli

L’assessore uscente non ha dubbi: “Adesso non bisogna disperdere neanche un voto. Non bisogna farlo per garantire una continuità amministrativa che vanta già numerose soluzioni concretamente avviate”. C’è un elenco di cose già fatte e non è roba short. “Noi abbiamo già realizzato molte opere. Molte palestre, lo stadio Cereate, la palestra al plesso Valente, quella sistemata a Santa Francesca e quella che stiamo sistemando qui al Giglio. Sono in corso i lavori alla palestra di Casamari, che oggi ha un telo che smonteremo e che dopo l’ampliamento fruirà di una copertura rigida”.

Poi “le scuole: al Giglio abbiamo una vera filiera, che parte dal nido che stiamo rifacendo dopo la demolizione. Si tratta di una nuova tecnologia, antisismica e basata sul legno. Abbiamo completato gli interventi alle elementari, abbiamo consolidato le medie, l tutto con grossi investimento dell’ordine di oltre due milioni di euro. Sempre al Giglio vige un finanziamento già acceso e si potrà partire subito con progettazioni e lavori per ulteriori 500mila euro”.

Le opere completate e da completare

“Così come a Casamari con la palestra ed a Veroli centro, dove pure siamo intervenuti su tutta la filiera strutturale a servizio della didattica. Dall’asilo in costruzione al totale riassetto della Valente, con un investimento da oltre sei milioni in quattro-cinque anni”. Il senso è che per Simonelli non è davvero il caso di vanificare tutto questo con un reset che deriverebbe da nuove rotte di governo cittadino. Sarebbe “come ripartire dalla casella iniziale in un Gioco dell’Oca che andrebbe a penalizzare la cittadinanza verolana più di quanto non penalizzerebbe le personali aspirazioni dei contenders”.

Questo non perché eventuali team subentranti cancellerebbero necessariamente tutto. Piuttosto perché la padronanza di processi già avviati appartiene prioritariamente a chi di quei processi ha visto la genesi. E che ne ha ottenuto la traduzione in opere, in fatti insomma.

Una questione di fluidità operativa

Perciò Simonelli ha spiegato, ribadendo concetti espressi in una sua recente nota stampa: “Questo è il momento di fare quadrato. Il ruolo di assessore uscente non è di per sé passaporto per una riconferma, ma al contempo è un ruolo cruciale e strada maestra. Perché essa sottintende un meccanismo virtuoso che va riconfermato”. Che significa? Che da un lato c’è “un percorso virtuoso che è sotto gli occhi di tutti”, dall’altro c’è una sorta di direzione obbligata per portare quel percorso a pieno compimento.

Lo scopo del candidato con Idea Comune è quindi “agire nel solco della continuità operativa. E’ fondamentale, per il progresso della nostra comunità, che le opere già cantierate possano godere di una garanzia di termine attraverso un Consiglio Comunale compatto”. La chiosa a questo punto è inevitabile, nel suo merito che a parere di Simonelli non ammette deroghe sia pur nell’assoluto rispetto dei meccanismi della democrazia ai quali lui si andrà a sottoporre tra poche ore.

Milioni di euro in ballo

“Ecco perché è fondamentale che ogni singolo voto vada nella direzione di questa continuità, che passi per la riconferma di un impianto operativo e delle figure che ne sono parte attiva. Un protocollo già in piedi che ha già dato egregia prova di sé. Perché questo è il solo modo per garantire che tutte le opere già avviate e tutti i milioni di euro già impegnati possano naturalmente sfociare nel completamento di quelle già partite. E nell’avvio di quelle che perfezioneranno il quadro di insieme”.

L’invito è quindi a “non sprecare neanche un voto. Il che significherà scegliere per il bene di Veroli già in parte sotto gli occhi di tutti, e non accontentare i piani di chi parla di sviluppo e poi fa di tutto fin da ora per boicottarlo”.