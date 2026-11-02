Il Mastrangeli 1.2 ha preso il largo. Vannacci arretra non solo a Frosinone

Dopo la firma dell'atto di lealtà al centrodestra di Governo, la Giunta Mastrangeli 1.2 si riunisce e torna subito operativa. La vittoria politica del sindaco: ricompone la maggioranza, non rompe con Scaccia e guarda alle Comunali del 2027. Per il generale disdette dappertutto

Prima la firma sotto al documento con cui si mettono le cose in chiaro. Poi la riunione della Giunta Mastrangeli 2. Anzi, a voler essere fiscali Giunta Mastrangeli 1.2 perché quella che si è riunita oggi pomeriggio alle 14 è la copia esatta dell’esecutivo che il sindaco aveva azzerato il mese scorso per imporre una soluzione alla crisi politica , ai cinque mesi di discussioni a vuoto, alle otto votazioni senza eleggere il Presidente del Consiglio Comunale, alla dissoluzione della maggioranza.

Il documento proposto alla firma degli assessori questa mattina ricalca gli stessi contenuti di quello che la settimana scorsa era stato sottoposto e firmato da tutti i Capogruppo della maggioranza. Ribadisce un concetto semplice: la Giunta Comunale di Frosinone è di centrodestra e si riconosce nel perimetro politico nazionale del Governo Meloni ed in quello Regionale del Governatore Francesco Rocca. (Leggi qui: Giunta, Scaccia alle forche caudine).

Semplice ma micidiale: è stata la ghigliottina che ha decapitato Futuro Nazionale la formazione del generale Roberto Vannacci. Posto di fronte alla scelta, il vicesindaco Antonio Scaccia ha rinunciato alla carica di Coordinatore Provinciale e di responsabile regionale Enti Locali di FN per continuare a rimanere in giunta. Se non avesse abiurato sarebbe stato escluso dal Mastrangeli 1.2: Vannacci non è nel perimetro del Centrodestra guidato da Giorgia Meloni. (Leggi qui: Il contropiede di Scaccia: resta e dice addio a Vannacci).

L’esercito in smobilitazione

Roberto Vannacci (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

La mossa di Antonio Scaccia non è isolata Nel Cosentino sei esponenti di spicco si sono prima autosospesi e poi hanno lasciato il partito. Nel Polesine, dopo tre dimissioni dai comitati costituenti, Ciro D’Orsi ha sciolto il Comitato 805 di Rovigo. Nel Vicentino si è dimesso in blocco il direttivo di Thiene e il referente Enrico Santini parla di «sudditanza, mancanza di militanza, assenza di meritocrazia». Tessere restituite e polemiche anche a Cuneo, Latina, Benevento, Lecco, Asti e Matera. Già in estate il malcontento aveva portato via un consigliere a Pescara; a Sassari il Partito di Marco Rizzo, Italia domani, ha raccolto circa cinquecento ex iscritti, mentre a Lamezia Terme se ne sono andati circa seicento.

Sullo sfondo ci sono i numeri: per Ipsos Doxa il Partito è sceso dall’8,8% al 7,9% e rispetto a giugno le menzioni sui social sono calate del 70% e le interazioni del 64%. Vannacci smentisce ogni indebolimento e parla di ricambi fisiologici, tesserati in aumento, donazioni abbondanti e nuovi comitati. Il generale dice che cresce, i territori restituiscono le tessere.

La terra bruciata

Antonio Scaccia e Riccardo Mastrangeli

La versione ufficiale degli addii sta dentro il movimento: il metodo, la gestione degli incarichi, le scelte prese dall’alto. In realtà c’è anche un fattore esterno: attorno al generale, Giorgia Meloni sta applicando una strategia di terra bruciata, che si ripete un po’ ovunque e che in Ciociaria ha trovato l’esempio più nitido. A Frosinone la terra bruciata attorno a Vannacci ha il volto di una Giunta confermata in blocco. E dalla quale il coordinatore di FN sarebbe stato alla fine l’unico estromesso mentre una lunga fila era già alla porta del sindaco per prenderne il posto con armi e bagagli.

Il vero vincitore di questa Guerra dei Sette Giorni è il sindaco Riccardo Mastrangeli. Dopo settimane di fibrillazioni in cui sembrava dovesse crollare tutto, il sindaco ha ottenuto ciò che voleva dall’inizio: la squadra confermata, la maggioranza ricomposta, Scaccia rientrato nell’area del centrodestra e una corsa alle urne molto meno accidentata di quella che si profilava nei giorni della crisi. In politica non tutte le vittorie portano novità: alcune servono a evitare che le novità travolgano gli equilibri.

Che in verità tanta logica, in alcuni passaggi, non hanno proprio avuta. Esattamente quello che il sindaco ha sempre predicato in tutte le lingue del mondo. Il Primato dell’amministrazione della Città , rispetto alle tarantelle politiche: a cambiare è stato molto più il contorno che la sostanza. È il concetto della roccia di Jefferson.

La roccia di Jefferson

(Foto © IchnusaPapers)

Il 3° Presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, una volta ha esortato: “Sulle cose di stile, nuota con la corrente. Sulle cose di principio, stai saldo come una roccia”. È esattamente quello che, alla fine, è accaduto al Comune di Frosinone. Per mesi la politica del Capoluogo ha provato a rimettere tutto in discussione: equilibri, alleanze, rappresentanze, assessorati e il futuro della consiliatura. Andando addirittura oltre, tentando di terremotare la coalizione a sostegno del sindaco Riccardo Mastrangeli per le prossime comunali.

Poi però, quando il confronto è arrivato al dunque, al redde rationem, ha prevalso il progetto amministrativo che accompagna questa consiliatura e che deve portarla alla scadenza naturale, mentre i giochi di Partito, che in qualche passaggio di logica ne avevano poca, hanno ceduto il passo.

È ciò che Mastrangeli ripete da sempre: l’amministrazione della città viene prima. A cambiare, in questa crisi, è stato il contorno molto più della sostanza. Il sindaco ha chiuso la partita: l’esecutivo è tornato com’era e ogni assessore uscente ha ripreso la propria delega.

La squadra

Questa mattina gli assessori sono passati in municipio per firmare un documento con gli stessi principi che il sindaco ha voluto fossero chiari ai Partiti che compongono la sua maggioranza: il perimetro è quello del centrodestra di Governo.

Il nuovo esecutivo 1.2 è la riedizione del precedente. Antonio Scaccia resta vicesindaco, con le deleghe ad Ambiente, rifiuti, Transizione ecologica, mobilità urbana, verde cimiteriale e benessere animale. Simona Geralico ha la Cultura, Adriano Piacentini il Bilancio, Angelo Retrosi i Lavori pubblici, Rossella Testa il Centro storico, Alessia Turriziani il Welfare, Maria Teresa Spaziani Testa Legalità, Smart City, Digitalizzazione e Innovazione tecnologica, Mario Grieco Pubblica istruzione e Attività produttive.

Non c’erano le condizioni politiche ma soprattutto, con la firma del documento, non c’era la necessità di stravolgere gli assetti, soprattutto davanti all’esigenza di garantire la continuità e portare a termine il lavoro avviato.

Il messaggio per il 2027

Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo

La conferma in blocco protegge il lavoro svolto fin qui ma indica anche una direzione. Nessuno dei Gruppi rimasti in Giunta ha messo in dubbio, almeno formalmente, l’appoggio al sindaco per le comunali del 2027 e chi sta con Mastrangeli oggi difficilmente potrà tirarsi indietro fra circa sette mesi, quando si tornerà al voto. Il discorso vale soprattutto per Scaccia, la cui lista in questi anni ha mostrato di contare parecchio alle urne: averla alleata o avversaria cambia i conti. Con la Giunta chiusa si rimette in piedi uno schema simile, anche se non identico, a quello che ha portato il centrodestra a vincere le comunali tre volte di seguito.

L’unico che potrebbe sfilarsi dal perimetro è Forza Italia. Gli azzurri siedono da anni all’opposizione e nemmeno a crisi chiusa hanno valutato di rientrare in maggioranza o di avere una rappresentanza nell’esecutivo. Immaginarli dentro la ricandidatura del sindaco è difficile, ma il condizionale resta d’obbligo: le dinamiche del capoluogo sono imprevedibili, come ha mostrato proprio la vicenda Scaccia. E nel caso di Forza Italia potrebbero dipendere da fattori che non sono frusinati ma da una strategia complessiva, come dimostra il recente caso di Latina. (Leggi qui: L’influenza di Scaccia, la scure di Fazzone, la fretta di Mastrangeli).

L’ultima casella

Riccardo Mastrangeli e Gianluca Di Trocchio

Manca un solo tassello: l’assessorato alla Polizia Municipale che Massimo Sulli ha lasciato vacante. Salvo sorprese dovrebbe toccare al Polo Civico, la lista di Gianfranco Pizzutelli che, insieme a Identità Frusinate, con cui ha costituito una joint venture, da tempo punta su Gianluca Di Trocchio, ex coordinatore delle Volanti della Polizia di Stato.

Una candidatura ferma da parecchio, che adesso potrebbe sbloccarsi. Restano a bocca asciutta Marco Ferrara (Noi Moderati) e Sergio Crescenzi(Mani Libere), che in Giunta speravano di entrare.

Gli aspiranti superano sempre le poltrone disponibili, e Mastrangeli potrebbe compensare gli esclusi con deleghe di lavoro e incarichi mirati ai Consiglieri di maggioranza. La casella è una sola, gli aspiranti di più: per gli altri ci sono le deleghe di consolazione.

In politica le vittorie più importanti non sono sempre quelle che producono cambiamenti. Talvolta sono quelle che impediscono ai cambiamenti di travolgere gli equilibri esistenti.