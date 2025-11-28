Il “Memorandum” Di Bona che smaschera i patrimoni illeciti

Il Lazio passa all’attacco: il “Memorandum” che smaschera patrimoni illeciti e unisce magistratura e Fiamme Gialle

A Roma lo chiamano semplicemente “il Memorandum”. Una parola che non dice molto, finché non si scava sotto la superficie. Perché dietro quel foglio firmato nella sede della Procura Generale, in Piazza Adriana a Roma, c’è la più dura, strutturata e ambiziosa offensiva contro i patrimoni illeciti che il Lazio abbia visto negli ultimi anni. Una rivoluzione silenziosa che mette insieme la magistratura e la Guardia di Finanza in un’alleanza che punta a colpire il cuore economico della criminalità: i soldi, il vero motore di tutto.

La firma porta tre nomi pesanti: il procuratore generale Giuseppe Amato, il comandante regionale della Guardia di Finanza Mariano La Malfa e il capo dello S.C.I.C.O. cioè il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata Antonio N. Quintavalle Cecere.

Obiettivo ambizioso

Il Pg Giuseppe Amato tra i generali Mariano La Malfa ed Antonio N. Quintavalle Cecere

Il loro obiettivo è semplice e ambizioso allo stesso tempo: fare in modo che le confische non restino sulla carta, che i patrimoni bloccati non spariscano nel frattempo, che i provvedimenti non rimangano sospesi per anni tra rinvii, cavilli e intestazioni fittizie. In altre parole, rendere finalmente concreta la confisca allargata.

La linea è chiara: se un condannato possiede beni che non può giustificare con redditi legittimi, quei beni devono tornare allo Stato. E questa volta non dopo lungaggini infinite, ma subito.

La Corte costituzionale lo ha ricordato di recente, confermando quanto questa forma di confisca sia uno strumento moderno ed essenziale per superare la criminalità economica che oggi non si presenta più col volto duro dei vecchi clan, ma con la gentilezza di una partita Iva e la pulizia di una società di comodo.

Il ruolo di Molecola

Foto © Carlo Carino / Imagoeconomica

Ed è qui che il nuovo accordo trova la sua forza: nell’intreccio stretto fra magistratura e finanzieri, nella creazione di un tavolo tecnico permanente, nell’uso massiccio dell’applicativo Molecola, un algoritmo in grado di incrociare in pochi secondi dati bancari, immobiliari, societari, persino rapporti esteri. Uno strumento che permette di vedere ciò che fino a ieri restava nascosto: prestanome, società schermo, patrimoni all’estero, disponibilità non dichiarate.

Questa strategia prende vita anche nel Frusinate, dove si è appena consumata un’operazione che ha fatto tremare le scrivanie della criminalità economica: oltre 25 milioni di euro sequestrati ad Arturo Salvatore Di Caprio, imprenditore con legami storici – secondo gli inquirenti – prima con il clan La Torre e poi con i Casalesi.

Il blitz è frutto del lavoro coordinato della Procura di Cassino, guidata dal procuratore Carlo Fucci e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, diretto dal Colonnello Stefano Boldrini, con l’impiego del G.I.C.O. di Roma e Frosinone. Una macchina investigativa rodata che ha messo le mani su 37 società, conti correnti esteri, terreni e auto di lusso. Tutto “sproporzionato” rispetto ai redditi dichiarati dall’imprenditore, già noto alle cronache per l’operazione “Cavaliere Nero” del 2018 e per la latitanza intercorsa fino al 2022.

Il ruolo del Memorandum Di Bona

L’operazione del Frusinate non è un episodio isolato ma la dimostrazione pratica della necessità del Memorandum di Roma. Serve un coordinamento stabile, strumenti tecnologici, analisi patrimoniali continue e magistrati capaci di leggere i segnali nascosti dietro le scrivanie delle società fittizie.

Ed è qui che entra in gioco un nome noto agli addetti ai lavori: Tonino Di Bona, oggi giudice in Corte d’Appello a Roma, già sostituto procuratore a Frosinone. La sua esperienza nel distretto frusinate, fatta di ricostruzione dei patrimoni, analisi dei flussi finanziari e indagini complesse, è uno dei pilastri di questo nuovo modello operativo. Senza di lui, molte strategie investigative non avrebbero la stessa precisione né la stessa efficacia.

La nuova strategia unisce tecnologia e metodo, magistratura e investigazione. L’applicativo Molecola, sviluppato dallo S.C.I.C.O., permette di accelerare analisi complesse e incrociare dati in tempo reale, mentre magistrati e finanzieri sul territorio – come quelli guidati da Fucci e Boldrini – applicano il lavoro sul campo, chiudendo il cerchio tra analisi digitale e intervento concreto.

I reati? Si anticipano

Non si rincorrono più i reati. Si anticipano. Si colpiscono i patrimoni dove fa più male.

Il Lazio non è più un territorio dove la ricchezza illecita può scorrere indisturbata. Tra il memorandum, le operazioni nel Frusinate, la tecnologia e l’esperienza dei magistrati locali, sembra aprirsi una nuova stagione: quella in cui i soldi illeciti non hanno più nascondiglio. E lo Stato torna a giocare in attacco.