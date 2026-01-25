Il metodo-Migliorelli per pacificare il PD di Anagni

Sabato prossimo congresso provinciale del Partito democratico nella Città dei Papi. Il segretario locale Francesco Sordo tende la mano alla minoranza di Angela Manunza e spera che la mozione unica possa essere un elemento che aiuti il partito a ritrovare l'unità nei rispettivi territori. Ma la variabile-Santovincenzo può scompaginare i piani

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un appuntamento importante per ribadire la necessità, almeno per il Segretario cittadino, di avere un Partito unito e compatto. Per lanciare la sfida ad un centrodestra forte sì, ma meno granitico di quanto si potrebbe pensare. E’ l’appuntamento in programma il prossimo sabato ad Anagni.

Il Congresso che sancirà la nomina di Achille Migliorelli a Segretario provinciale del Partito Democratico non rappresenta soltanto un cambio al vertice, ma anche l’epilogo di una fase di mediazione estremamente complessa. La scelta di una mozione unitaria per superare la conta indica, in questo senso, la volontà del PD di superare la stagione delle contrapposizioni per ritrovare una sintesi politica.

Sordo: è l’ora dell’unità

Tuttavia è proprio sul terreno di Anagni che questa “pax democratica” sta affrontando la sua sfida più dura. Nell’ultimo anno infatti il Partito locale è stato segnato da una profonda frattura tra la segreteria di Francesco Sordo e la minoranza guidata da Angela Manunza, esponente della corrente Rinnovamento, legata a doppio filo all’azione politica del consigliere civico di LiberAnagni, Luca Santovincenzo.

Angela Manunza e Francesco Sordo

Una contrapposizione che, in alcuni casi, ha fatto registrare toni davvero inusuali, più vicini ad una spaccatura che ad una, sia pur vivace, dialettica interna. In questo senso, ieri, Il segretario cittadino Francesco Sordo ha letto l’arrivo di Migliorelli in città come un catalizzatore per risolvere le criticità interne. Secondo Sordo, il metodo della convergenza provinciale dovrà necessariamente riflettersi sulla realtà comunale.

“È chiaro – ha detto il segretario dem della città dei papi – che chiudere una fase così accesa a livello provinciale ha una ricaduta anche sui territori. E quindi, ovviamente, anche sul comune di Anagni. Ne consegue che chiudere, come è accaduto, con una pacificazione ed una mozione unica e non con una conta, è un elemento che aiuta anche per un processo di pacificazione sui territori“.

Le aperture alla minoranza

La figura di Migliorelli viene vista, insomma, come una garanzia di freschezza, capace di scardinare vecchi schemi. Se non altro perché “va anche notato che a diventare Segretario sarà una persona giovane, nuova, e per questo motivo meno legata alle dinamiche del passato”, ha sottolineato Sordo.

La sede anagnina del PD

Proprio per passare dalle parole ai fatti, la segreteria di Sordo sta mettendo in campo manovre concrete per dialogare l’opposizione interna anagnina. Che finora ha contestato la legittimità stessa degli organismi dirigenti. L’obiettivo è interrompere quello che il segretario definisce un isolamento auto-imposto della minoranza.

“La segreteria provinciale esprimerà 4 delegati del comune di Anagni; ed è chiaro che all’interno di quei nomi ci saranno anche degli esponenti dell’attuale minoranza del Partito. Credo sia un segnale importante anche per interrompere una lettura che fino adesso ha visto la minoranza schierata su posizioni da Aventino”. Oltre alla prospettiva della delegazione provinciale, Sordo ha lanciato un ramoscello d’ulivo, annunciando un nuovo direttivo cittadino inclusivo, “che vedrà il contributo di chi fino adesso è stato su posizioni isolazioniste“.

Lo scoglio-Santovincenzo

Luca Santovincenzo

Il vero scoglio rimane però il confronto diretto con l’area che fa capo aLuca Santovincenzo, il cui rapporto con il Pd (e con tutte le forze del centrosinistra anagnino) è stato finora piuttosto problematico. Se da un lato c’è l’auspicio di un dialogo (“io mi auguro che questo atteggiamento crei l’inizio di un vero dialogo con il consigliere di opposizione e con tutta la parte del PD anagnino che fa riferimento alla sua azione politica”), dall’altro resta ferma la rivendicazione dell’autonomia del Partito.

In tal senso Sordo ha richiamato le recenti dichiarazioni di Vittorio Save Sardaro per tracciare un confine netto tra collaborazione elettorale e identità di Partito: “E’ oggettivo che Santovincenzo è stato eletto consigliere comunale anche con i voti del Partito Democratico di Anagni. Ma questo non vuol dire ovviamente che il PD debba essere a sua immagine e somiglianza: ci sono dei processi interni che vanno rispettati e che, almeno a mio parere, finora non sono stati rispettati“. (Leggi qui: Centrosinistra a pezzi, la ricetta di Save Sardaro: “No ai solisti, sì ai federatori”).

Vittorio Save Sardaro

Il congresso di sabato ad Anagni non è dunque una semplice formalità burocratica, ma un test politico importante. Se la nomina di Migliorelli riuscirà a fare da collante, il PD anagnino potrebbe finalmente uscire dalla fase di “guerriglia” interna. Ma come ha ricordato lo stesso Sordo “per dialogare bisogna essere in due”. La palla passa ora alla minoranza e alle forze civiche per capire se la mozione unitaria riuscirà a diventare realtà anche all’ombra della cattedrale di Santa Maria.