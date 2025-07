Il mistero del megafono muto di Ceccano

Ceccano 2030 non lascia, raddoppia (in silenzio): l’ultima nota, le voci che girano e la diplomazia sottotraccia tra Mingarelli e Querqui

All’inizio c’erano state le solite lamentele. Scritte con lo stile che da sempre li contraddistingue: forbito, indignato, lungo. Un comunicato denso di analisi, accuse, auguri (non richiesti) e rivendicazioni, pubblicato il 23 giugno, un mese dopo le elezioni. Un documento firmato Ceccano 2030: quelli che in città erano noti come quelli del megafono.

La frase d’apertura è un colpo di teatro: “Ceccano 2030 non lascia ma raddoppia!” Il tono è quello di chi, dopo la sconfitta, prova a riorganizzare le truppe. Ma poi, dopo quel proclama, il silenzio. Niente iniziative. Nessun commento su nomine, assessori, giunta. Nulla.

E a Ceccano, quando quelli del megafono tacciono, il paese intero si gira a guardare. Perché il silenzio, qui, è sempre una notizia.

Il comunicato del 23 giugno: autocoscienza e orgoglio

Luigi Mingarelli

Dentro quel testo c’era tutto. Il dolore per non aver preso il seggio. La soddisfazione per aver “contribuito a liberare Ceccano dall’ombra del malaffare”. La trasparenza contabile di una campagna elettorale fatta con 1.200 euro, donazioni, volantini ecologici e manifesti quasi inesistenti. Un orgoglio sincero per l’essere stati “l’unica vera opposizione alle destre”. E poi la promessa: “Il progetto continua. Con nuove energie. Con un’altra città possibile”. Ma da allora, nessuna traccia delle nuove energie. Tanto che a molti, quel comunicato, è sembrato più un addio elegante che un rilancio.

Alle elezioni di maggio, Ceccano 2030 si è presentata con due liste. Il candidato sindaco era Luigi Mingarelli, volto noto, marchio riconoscibile, timbro di Rifondazione Comunista ancora vivo nel simbolo e nel linguaggio. Il risultato è stato di 500 voti tondi: quanto basta per rivendicare esistenza ma non per entrare in consiglio.

E così, il collettivo più rumoroso della città si è trovato improvvisamente senza microfono, senza aula, senza palco.

Il silenzio strategico del megafono

Da qui nasce il mistero politico dell’estate ceccanese. Perché Ceccano 2030, che in passato avrebbe organizzato sit-in per molto meno, oggi non alza più la voce. E allora qualcuno inizia a parlare. Sottovoce, certo. Ma con sicurezza. “Mingarelli? È in contatto con Querqui. Si sentono. Si parlano”.

Una frase che torna. Che si ripete. Che rimbalza tra corridoi e bar. Nessuna conferma ufficiale, ovviamente. Ma nemmeno smentite furiose. E in politica, quando il fuoco non brucia più, forse si è accesa la stufa sotto al tavolo delle trattative.

Querqui, l’equilibrista

Andrea Querqui

Andrea Querqui, farmacista di mestiere e sindaco per volontà popolare, ha imparato a maneggiare anche la pressione politica. Ha vinto al primo turno ma sa bene che Ceccano è una città esigente, spigolosa, imprevedibile. E sa anche che Ceccano 2030, se innescato, può diventare un problema. E allora, dicono, avrebbe scelto la via della calma, del dialogo silenzioso. Non con tutti ma con qualcuno sì. In particolare con Mingarelli, che sarebbe oggi interlocutore su alcune progettualità condivise. Senza patti scritti. Senza accordi ufficiali. Collaborazioni sotterranee, a bassa voce, ma politicamente significative.

La tattica è quella del pungiglione: Meloni docet. Ceccano 2030, formalmente, resta all’opposizione: ma è un’opposizione diversa da quella finora conosciuta. Non urla, non accusa, non iinterrompe. Pizzica, ogni tanto. Ma non punge più. Un atteggiamento che qualcuno definisce incoerente, qualcun altro tattico. Un po’ come la Meloni con Draghi: opposizione a parole ma mai davvero fuori dai giochi.

Si rimane in panchina, ma si allunga l’orecchio verso il campo. Perché stare fuori conviene ma essere ascoltati ancora di più.

E mentre si tace, c’è chi bussa alla porta del Comune

Domenico Aversa

Proprio mentre Ceccano 2030 si ritrae nel silenzio strategico, c’è chi torna a farsi sentire con la voce di sempre: è il Comitato per l’Acqua Pubblica / No Acea che il 30 giugno ha protocollato al Comune una richiesta di incontro urgente con il sindaco. A firmarla è Domenico Aversa, uno degli storici animatori del fronte civico e ambientalista. Una pagina scarna ma netta: si chiede un confronto diretto sulle criticità del servizio idrico gestito da Acea Ato 5. Nessun proclama, ma una pretesa di chiarezza. E anche questo, in tempi di silenzi strategici, è un modo per dire che la partecipazione non va in ferie.

Il comunicato del 23 giugno resta lì. Come una dichiarazione d’intenti, come una promessa. Come una prova di esistenza politica in una fase in cui si rischia di sparire. Ma per ora, è l’unico segnale di vita. Poi, solo silenzio. Solo voci. Solo sguardi.

E in una città dove la politica è sempre sopra le righe, chi sta zitto fa più rumore di tutti. Ceccano 2030 non lascia, dice.

E allora aspettiamo il raddoppio. Se e quando arriverà.