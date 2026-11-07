Il “modello Ernici” tra la salute e il piatto: la scommessa di Arduini

Un unico marchio per rilanciare le eccellenze locali: l'iniziativa della Comunità Montana, sostenuta dalla Regione Lazio, presentata oggi a Veroli. I numeri dell'assessore Righini.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Se c’è una cosa che la politica ciociara ha insegnato nei decenni è che mettere d’accordo due sindaci vicini di casa su un confine di pascolo è un’impresa ardua; metterne insieme undici, su un progetto comune e vincolante, rasenta la pura fantascienza. Eppure stamattina, nella Sala Trulli di Veroli stretta in un colpo d’occhio da grande occasione, la XII Comunità Montana ha mandato in scena una prova d’orchestra che ha fatto strabuzzare gli occhi anche ai navigati della politica regionale.

Il merito di questo cambio di marcia ha un nome e un cognome: Alessio Arduini. Il Commissario straordinario ha preso un ente che nell’immaginario collettivo e nel dibattito politico era stato spesso ingiustamente depotenziato a “carrozzone in via di dismissione“, e ne ha fatto un laboratorio politico, economico e sociale. Due i progetti messi a terra: “Terre degli Ernici” e “Custodi del Gusto e della Tradizione – II Edizione”.

La ricetta? Semplice nella teoria, rivoluzionaria per la prassi amministrativa ciociara: abbandonare i campanilismi da cortile, smetterla di guardarsi l’ombelico e fare sistema, trasformando la montagna da limite geografico a risorsa strategica.

La svolta del Marchio e la “scuola” di Arduini

Che non si trattasse della solita passerella del sabato mattina lo si è capito subito dai toni del dibattito. Arduini non si è limitato ai soliti convenevoli di circostanza: ha calato l’asso sul tavolo dell’assise annunciando l’avvio ufficiale dell’iter per il Marchio Unico Territoriale (“Comunità del Gusto dei Monti Ernici” o “Terre degli Ernici”).

Un’operazione fortemente identitaria: raccogliere sotto un’unica insegna e un rigido disciplinare di qualità l’intero paniere d’eccellenza locali — dall’olio extravergine d’oliva collinare ai formaggi di pascolo, dal vino alle produzioni da forno tradizionali.

La diagnosi del Commissario è spietata nella sua concretezza economica: il singolo piccolo produttore di Guarcino, di Boville o di Alatri, muovendosi in ordine sparso, sul mercato globale fa la fame e soccombe alla grande distribuzione. Sotto l’insegna unificata degli Ernici, invece, quelle stesse aziende diventano un brand collettivo capace di fare massa critica, dialogare con i canali distributivi principali e pretese il giusto prezzo.

Il Commissario della XII Comunità Montana Alessio Arduini

C’è poi la visione dei cosiddetti “benefici indiretti”: Arduini ha ricordato che sostenere un oliveto o un pascolo non significa solo vendere una bottiglia d’olio o una forma di caciotta. Significa garantire la presenza dell’uomo sul territorio, ovvero l’unico vero presidio contro il dissesto idrogeologico, gli incendi estivi e lo spopolamento cronico dei borghi interni.

Il tandem Righini-Savo e la retorica del “One Health”

Che la partita sia di quelle con la tripla “A” lo dimostra il parterre istituzionale calato dalla capitale. A benedire l’operazione c’era il “peso massimo” della Pisana: l’assessore regionale all’Agricoltura e al Bilancio Giancarlo Righini. Il titolare delle finanze regionali non ha lesinato complimenti per l’operato di Arduini («Tra i commissari bravi, Alessio è il bravissimo»), rivendicando una scelta politica precisa del governo Rocca: aver rottamato la frammentazione dei contributi a pioggia per premiare i progetti di rete presentati dagli enti sovracomunali.

Giancarlo Righini

Righini ha snocciolato i numeri dell’economia agricola nazionale (il sorpasso dell’export agroalimentare arrivato a 72 miliardi di euro), blindando le misure a sostegno del comparto: dai 10 milioni di euro stanziati dalla Regione per il gasolio agricolo agevolato (l’Italia è l’unica ad avere il Diesel a prezzo scontato per gli agricoltori) alle battaglie nazionali guidate dal ministro Francesco Lollobrigida per difendere l’olio extravergine d’oliva dalle speculazioni di mercato.

Accanto a lui Alessia Savo, consigliera regionale e presidente della Commissione Sanità, che ha saputo annodare il filo della politica agricola con quello della salute pubblica attraverso il paradigma del “One Health”.

Alessia Savo

La Savo, forte della sua duplice veste di medico e amministratrice, ha centrato il punto: «La longevità straordinaria delle nostre comunità non si compra in farmacia con la molecola di sintesi del momento». Passa per l’olio extravergine, per i legumi, per i grani antichi e per la prevenzione sociale che solo la vita di comunità nei piccoli borghi riesce ancora a garantire. Un modello sociale che la Savo ha annunciato di voler tradurre a breve in una legge regionale sull’affido sociale degli anziani, nata proprio sulle esperienze di mutuo soccorso della provincia ciociara.

Tra la Dieta Mediterranea e la trincea dei campi

Il valore aggiunto della giornata di Veroli è stato il rigore scientifico e tecnico portato al tavolo dei relatori. La nutrizionista Valeria Palmieri ha letteralmente smontato il mito delle diete restrittive e dei prodotti miracolosi, rimettendo al centro la Dieta Mediterranea come patrimonio funzionale di prevenzione contro le malattie degenerative. L‘olio d’oliva locale, ha spiegato la nutrizionista, non è un semplice condimento ma un vero nutraceutico quotidiano.

Dalla teoria scientifica alla trincea economica il passo è stato breve grazie all’intervento di Enrico Mancini, dell’Ordine degli Agronomi. Mancini ha portato all’attenzione dei presenti le sofferenze reali delle aziende agricole locali, strozzate da costi di produzione che spesso superano i prezzi di vendita e da una burocrazia che frena gli investimenti.

La richiesta avanzata agli organi regionali è chiara: snellire le procedure autorizzative (a partire dai PUA) e sfruttare la leva della multifunzionalità aziendale — agriturismo, accoglienza, agricoltura sociale — per permettere alle aziende di integrare il reddito e rimanere vive sul territorio.

Il “fattore Veroli” e la lezione di Caperna

Germano Caperna

A fare gli onori di casa, il sindaco Germano Caperna. Il primo cittadino di Veroli ha piazzato la battuta statistica che ha fatto da filo conduttore e battistrada a tutti gli interventi: «In due anni e quattro mesi da sindaco ho festeggiato ben 25 centenari. Quasi uno al mese. Un dato che non ha riscontro in città di pari dimensioni».

Al di là del dato folcloristico, Caperna ha centrato una riflessione politica di peso: la “qualità della vita” nei Monti Ernici non è uno slogan per brochure turistiche, ma un vero e proprio fattore di attrattività economica. Richiamando i suoi esordi da giovane laureato al Consorzio di Sviluppo Industriale ASI di Frosinone, Caperna ha rimarcato una verità storica per il suo comune: «Veroli non ha mai avuto industrie pesanti; per noi quel Consorzio avrebbe dovuto chiamarsi “Consorzio per lo Sviluppo della Qualità della Vita”. Oasi del buon vivere, servizi efficienti, aria e cibo sano sono la nostra vera industria».

La morale politica

La mattinata della Sala Trulli lascia in eredità al panorama politico provinciale un’evidenza nitida: la Comunità Montana dei Monti Ernici ha cambiato pelle. Da ente percepito come marginale si è trasformata in un erogatore strategico di sviluppo, capace di far sedere allo stesso tavolo Regione, Comuni, Ordini professionali.

Adesso scatta la prova del fuoco: un programma serrato di 11 tappe itineranti che fino al 7 gennaio toccherà tutti i comuni del comprensorio per far conoscere le tipicità e coinvolgere i cittadini. Ma la partita vera, quella politica con la P maiuscola, si giocherà sulla capacità di tradurre questo entusiasmo nel Marchio Unico Territoriale. Se Arduini e gli 11 sindaci terranno la barra dritta, dai Monti Ernici potrebbe partire la ricetta per il riscatto di tutta la Ciociaria.