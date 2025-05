Il momento di rafforzare Roma e rilanciare le province del Lazio

Serve una riforma a due facce: che valorizzi il "Caput Mundi" come capitale europea ma che al contempo non dimentichi i territori

Il Governo Meloni ci sta pensando seriamente: è nell’agenda politica della Premier. Ci stanno lavorando due ministeri: quello alle Riforme di Maria Elisabetta Alberti Casellati (i cui uffici starebbero limando le questioni più tecniche) e quello alle Autonomie di Roberto Calderoli, interessato (forse soprattutto più dal punto di vista politico) nell’ottica della devoluzione di poteri.

Si tratta del Ddl costituzionale per dare maggiori poteri a Roma Capitale. A Roma secondo le intenzioni del Governo, come richiesto da tempo (e finora mai ottenuto), andrebbero maggiori competenze sia a livello legislativo, sia a livello regolamentare.

Mentre ai suoi Municipi sarebbe garantito un livello maggiore di autonomia.

Più risorse per La Capitale

Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Alla Capitale inoltre, compatibilmente con il Bilancio dello Stato, sarebbero garantite, di conseguenza, più risorse. Il testo sarebbe stato aggiornato anche in base alla recente sentenza della Corte Costituzionale sull’autonomia, parlando non più di cessione di “materie” alla Capitale, ma di “funzioni”.

Per portarlo a compimento si attende anche l’esito di un confronto con gli enti locali interessati: Campidoglio e Regione Lazio.

Proprio dal Campidoglio, dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri è arrivato in queste ore un ulteriore input, circa l’esigenza di attribuire poteri particolari alla Capitale, attraverso una intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero” al Direttore Editoriale Massimo Martinelli.

Le parole di Gualtieri

Roberto Gualtieri (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

Il Sindaco Gualtieri dice al quotidiano romano: “Roma soffre stabilmente e da tempo di un deficit significativo di risorse statali. Inoltre non è mai stata attuata la disposizione costituzionale vigente che prevede un ordinamento specifico, cioè delle condizioni particolari di autonomia”.

“Sicuramente le due cose, unite ad alcuni poteri legislativi attualmente in capo alla Regione Lazio aiuterebbero a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e la capacità di governo del territorio e a essere meno dipendenti da risorse straordinarie”.

Sia il Governo che il Sindaco di Roma, di fatto, concordano che siano maturi i tempi per ridisegnare dal punto di vista normativo lo status della Capitale.

Cosa va fatto di pari passo

Oltre a dare maggiori poteri a Roma è parimenti necessario, però, rilanciare anche le province del Lazio. Allo stato esiste un disequilibrio, in parte certamente fisiologico, tra la Capitale ed il resto dei territori.

La Regione Lazio è oggettivamente fortemente sbilanciata su Roma, che da sola rappresenta circa il 71% della popolazione regionale (Fonte: ISTAT 2024) e l’80% del PIL regionale (Fonte: Banca d’Italia – Economia del Lazio, 2024).

E’ inoltre sede delle principali istituzioni dello Stato, delle ambasciate, delle grandi aziende pubbliche e private e di organismi internazionali.

Cannibalismo turistico

Turismo a la carte in Ciociaria

Per non parlare del cannibalismo turistico. Il Giubileo ne è la rappresentazione plastica (tutti visitano Roma, pochissimi le province). Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo di contro presentano diverse criticità: con Tassi di disoccupazione più alti della media regionale, Basso livello di infrastrutture digitali e materiali, Spopolamento e invecchiamento demografico, soprattutto nelle aree interne.

Serve quindi un intervento legislativo ed una visione integrata, per una governance regionale più equilibrata, basata su pochi, ma fondamentali, principi guida.

Il primo, Sussidiarietà e coesione: le risorse devono seguire i bisogni, non solo la densità.

Principi guida per andare a meta

Secondo, Patto istituzionale. Sì a Roma Capitale forte, ma le province devono tornare protagoniste dello sviluppo locale. Terzo, il Ruolo della Regione Lazio: che deve assumere un coordinamento strategico, una pianificazione multilivello e, infine, un costante monitoraggio dei risultati raggiunti.

Da Roma e dalle Province. In sintesi dare maggiori poteri a Roma Capitale non è in contrasto con il rafforzamento delle province, ma ne è complementare.

Sono due facce della stessa medaglia. Serve una riforma che certamente valorizzi Roma come capitale europea, (come Parigi-Berlino-Madrid).

La riforma equilibrata

Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Ma che nel contempo garantisca risorse alle province per evitare marginalizzazione e declino demografico e che promuova una visione regionale integrata e sostenibile, basata su equità territoriale, sviluppo diffuso e innovazione.

Ivan Sergeevič Turgenev il famoso scrittore russo autore del romanzo Padri e figli considerato uno dei capolavori della narrativa del XIX secolo, una volta ha scritto: “Se aspettiamo il momento in cui tutto, assolutamente tutto è pronto, non inizieremo mai nulla”.

Il momento è adesso.