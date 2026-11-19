Il mosaico delle candidature nei capoluoghi del Lazio. FdI blinda Latina: «Non siamo merce di scambio». Il sigillo di Arianna Meloni. A Rieti sabato la ricandidatura di Sinibaldi; a Viterbo il centrodestra ha presentato una coalizione alternativa alla sindaca Frontini, appoggiata da Forza Italia.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

«Noi non siamo merce di scambio»: dal palco del teatro D’Annunzio la sindaca di Latina Matilde Celentano lancia il suo proclama. A schierare le truppe di Fratelli d’Italia intorno a lei ci pensa Arianna Meloni, il capo della Segreteria Politica nazionale di Fratelli d’Italia. Le merci, di norma, non lo sanno. Quando cominciano a dirlo ad alta voce, vuol dire che hanno visto il listino: e la voce Latina sta nell’elenco.

Il listino di Forza Italia

Chi guarda le tessere una per una vede cronaca di Partito, chi fa tre passi indietro vede un disegno. Nelle Segreterie la lettura è una sola: la mano è quella del senatore Claudio Fazzone, coordinatore laziale di Forza Italia. A Fondi, il 24 ottobre, ha incontrato i Consiglieri comunali di Frosinone Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia, presenti anche Giovan Battista Martino e Teresa Petricca di FutuRa ed ha fissato il paletto: nel capoluogo il centrodestra può ricomporsi, ma senza il sindaco uscente di espressione leghista Riccardo Mastrangeli come candidato sindaco nel 2027.

Matilde Celentano (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

A Latina, il 7 novembre, il Partito ha confermato la rottura con la sindaca meloniana Matilde Celentano: se si ricandida, gli azzurri non la voteranno, pur senza lasciare adesso il centrodestra né passare formalmente all’opposizione.

Il disegno è più nitido se si guardano gli altri capoluoghi: a Rieti c’è un sindaco di Fratelli d’Italia, Daniele Sinibaldi; a Viterbo governa la sindaca Chiara Frontini, civica alleata con Forza Italia che a giugno ha stretto un patto per sostenerla anche alle Comunali del 2027, spaccando così il Partito e determinando l’uscita dopo 30 anni dell ex sindaco di Viterbo ex senatore ed ex Presidente della Provincia Giulio Marini. Lo scorso giugno FdI ha chiesto le dimissioni della sindaca.

Uno scenario che autorizza una lettura: Forza Italia vuole la candidatura a sindaco di Latina cedendo in cambio Viterbo e la pacificazione del centrodestra sulle piazze degli altri capoluoghi.

Il muro di Latina

L’intervento di Arianna Meloni

Si spiega così il muro alzato ieri sera a Latina da Fratelli d’Italia, intervenuta al massimo livello. Arianna Meloni è stata il centro dell’evento con un intervento fatto con la baionetta politica tra i denti. Ha definito il centrodestra una garanzia, perché governa unito da trent’anni, e a chi le chiedeva quando si voterà ha risposto: a fine legislatura. Traduzione: niente crisi, niente scioglimento anticipato del Comune di Latina, niente ritorno alle urne rimescolando le carte delle candidature nei capoluoghi del Lazio.

A Latina hanno parlato i suoi. Il segretario regionale Paolo Trancassini ha detto che alla sindaca non c’è nulla da rimproverare e che ad ogni crisi lei ha risposto di tenere la porta aperta; il vicepresidente della Provincia Pierluigi Torelli ha chiesto responsabilità nel nome del centrodestra unito. Matilde Celentano ha ricordato il peso del Partito in Consiglio Comunale (dieci Consiglieri e tre assessori), la fatica spesa per tenere gli equilibri e le uscite avvenute comunque, aggiungendo che Latina non accetterà di piegarsi alle ragioni di un Partito.

Ecco il punto: quando a presidiare una casella arriva la Segreteria nazionale, la casella smette di essere una faccenda di quartiere. Nelle parole di Arianna Meloni il tema è la coalizione nazionale, non la crisi cittadina: quella l’ha lasciata ai suoi e alla sua presenza. È un muro costruito soprattutto con una presenza.

Una Bilbao italiana

Nicola Calandrini

O meglio: sulla presenza e sui progetti. A portarli è stato il promotore della serata, il senatore Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio del Senato e coordinatore provinciale del Partito. Sul fronte della presenza il messaggio è chiaro: a Latina Fratelli d’Italia è un blocco compatto, senza crepe e senza margini per alimentare spaccature politiche. A dimostrarlo è stato il palco con Arianna Meloni ma anche il coordinatore regionale Paolo Trancassini, gli europarlamentari Nicola Procaccini e Antonella Sberna, gli assessori regionali Giancarlo Righini ed Elena Palazzo ed il consigliere regionale Vittorio Sambucci e il vicepresidente della Provincia Pierluigi Torelli. Tutti per la sindaca di Latina Matilde Celentano. Più presenza di cosi non era possibile.

Poi la sostanza dei progetti. A Calandrini il compito di tracciare il bilancio politico della legislatura ma soprattutto di indicare una prospettiva per il territorio pontino. Ha intrecciato i risultati dell’attività parlamentare con una visione di sviluppo economico, infrastrutturale e culturale. Per Latina Nicola calandrini ha rivendicato la legge sul Centenario di Latina, da lui ideata e presentata come primo firmatario, approvata all’unanimità dal Parlamento in appena tredici mesi. Un provvedimento che prevede 7 milioni di euro di stanziamenti fino al 2032 e l’istituzione della Fondazione Latina 2032, con un contributo annuale di 300mila euro destinato a proseguire anche dopo le celebrazioni.

Nicola Calandrini (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

«Non abbiamo fatto una legge per organizzare una festa di compleanno alla nostra città» ha scandito il senatore, lanciando una nuova proposta: realizzare un grande Museo della Città e del Territorio, capace di mettere in rete la storia della bonifica, le architetture razionaliste, i borghi, il patrimonio archeologico, le università e le imprese creative. «Voglio una Latina che sappia essere, con la propria identità, una Bilbao italiana». Una città che utilizzi cultura e architettura come motori di rigenerazione, attrazione turistica e investimenti.

Rieti, la casella chiusa

Il secondo passaggio è a nord, a Rieti. Sabato 21 novembre, a Palazzo Sanizi, il centrodestra e le componenti politiche e civiche che lo appoggiano presenteranno ufficialmente la corsa di Daniele Sinibaldi alle amministrative del 2027, per un secondo mandato da sindaco.

Daniele Sinibaldi

Sinibaldi aveva spiegato in ottobre che il centrodestra governa la città da trent’anni, che nessuno ha messo in dubbio la sua candidatura e che un candidato, a suo dire, non si candida da sé: lo candidano gli altri. Per ora i nomi in campo sono due, il suo e quello di Claudio Valentini, presidente del Consiglio Comunale uscito dalla maggioranza, che ha già annunciato la volontà di correre con liste a sostegno.

Nel centrosinistra non c’è ancora un candidato, e si discute se correre dentro il campo largo o in ordine sparso. Rieti, nella ripartizione del 2022 è una casella di Fratelli d’Italia, come Latina. Latina si difende, Rieti si chiude con largo anticipo e con il sindaco in carica.

Viterbo, lo specchio

Poi c’è Viterbo, dove il quadro si rovescia come in uno specchio del Luna Park. Nel patto del 2022 la casella spetta a Forza Italia, che a giugno ha ufficializzato l’intesa per sostenere nel 2027 la sindaca civica Chiara Frontini. Una scelta che ha diviso il Partito: favorevole l’area di Maurizio Gasparri, contrario Giulio Marini.

Chiara Frontini

Il 9 novembre il centrodestra ha scelto le Terme dei Papi per lanciare Casa dei Comuni, la coalizione destinata a sfidare Frontini, con ogni probabilità senza Forza Italia, e pronta a indicare il candidato entro Natale. Circola il nome del deputato Mauro Rotelli, ma ufficialità non ce n’è. La sindaca ha risposto con un post, e nel mirino c’è soprattutto FdI: da un lato, ha scritto, chi perde dieci milioni di fondi Pnrr per il convento di San Simone e Giuda, revocati dalla Regione e forse recuperabili con il Fondo Fesr; dall’altro il Comune, che ne investe dieci su oltre dodici cantieri. In sintesi: «10 milioni di scuse contro 10 milioni di fatti».

A Latina Forza Italia lascia la sindaca di Fratelli d’Italia; a Viterbo il centrodestra si organizza, con ogni probabilità, senza Forza Italia contro una sindaca che Forza Italia sostiene.

Il tavolo

Prima o poi ci sarà il Tavolo Regionale del Centrodestra sulle candidature nei capoluoghi del Lazio ed i coordinatori intorno. Ogni casella ha il suo peso ed il suo prezzo politico.

Viterbo è diventata una piazza rissosa, sulla quale nemmeno la diplomazia di Francesco Battistoni è riuscito ad ottenere la pacificazione ed il dialogo tra le componenti di Gasparri e Marini.Il sogno azzurro sarebbe quello di ottenere un rimescolamento che ci concluda con soddisfazione per tutti. E lo scambio tra Latina e Viterbo, ritirando l’incompatibilità per Mastrangeli a Frosinone.

Ma i sogni finiscono all’alba. E l’alba per Forza Italia è arrivata dal teatro di Latina: con la sveglia suonata da Fratelli d’Italia.