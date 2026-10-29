Il “Nazareth”, la scuola Mazzini per i Carabinieri: Quadrini accelera sulle opere

La Giunta di Isola del Liri approva il Triennale delle opere pubbliche: si punta allo Stadio Nazareth e all'adeguamento della scuola Mazzini a nuova Caserma.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Un’operazione di pianificazione finanziaria e, al tempo stesso, un passaggio politico ben preciso per la città. La Giunta comunale di Isola del Liri, guidata dal sindaco Massimiliano Quadrini, ha approvato l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e del relativo Elenco Annuale 2026.

Il quadro economico muove un ammontare complessivo di risorse stimate in 11 milioni 266mila 155 euro e 96 centesimi sull’arco del triennio. È la prima annualità a fare da traino, con oltre 9,2 milioni di euro previsti già per il 2026. Una cifra importante con cui la maggioranza intende mettere a terra una serie di interventi strategici sul territorio.

La centralità del Nazareth: 891mila euro per lo stadio

La tribuna dello stadio Nazareth

Nel mosaico dei finanziamenti regionali di recente acquisizione, la voce di maggior impatto visivo è quella destinata all’impianto cittadino. Per la “Rifunzionalizzazione e ammodernamento dello Stadio Nazareth” sono stati inseriti a bilancio 891mila euro.

Si tratta di risorse intercettate tramite la riprogrammazione dell’Accordo per la Coesione tra la Regione Lazio e il Governo (Delibera CIPESS n. 21/2024).

Il restyling del “Nazareth” rappresenta una risposta attesa da tempo da sportivi e tifosi locali. Un intervento su cui l’amministrazione punta per rivendicare un risultato tangibile in termini di impianti pubblici e aggregazione giovanile.

Il capitolo Caserma

Il cantiere della Mazzini

Tra i nodi strategici del piano per la sicurezza e i servizi al territorio, l’attenzione dell’amministrazione è concentrata sui lavori di adeguamento e manutenzione dell’edificio della scuola Mazzini. È infatti questo il plesso destinato a essere rifunzionalizzato per ospitare la nuova sede della Caserma dei Carabinieri, un passaggio cruciale per garantire maggiore presenza dell’Arma e presidiare il centro cittadino.

In questo quadro di riorganizzazione immobiliare si inserisce anche la gestione del patrimonio dell’ente (Scheda C, ex art. 191 D.Lgs. 50/2016). Tra i beni disponibili valorizzati nelle schede contabili per 862mila 900 euro figura la struttura storicamente definita “ex caserma”. Un’intitolazione ormai impropria, legata ai vecchi progetti dell’ente poi superati, che oggi resta nello schema patrimoniale come bene da alienare o riconvertire, mentre il vero perno operativo per l’Arma si sposta definitivamente sui lavori della Mazzini.

Scuole e viabilità: gli altri interventi

Il programma approvato dall’esecutivo comprende poi una serie di capitoli mirati alla manutenzione e alla sicurezza urbana.

Prevenzione e sicurezza scolastica: Prosegue l’impiego dei fondi ottenuti dal Ministero dell’Istruzione (MIUR). Inseriti 130.000,00 euro per l’adeguamento antincendio della scuola media Baisi/Montemontano e altri 130.000,00 euro per la scuola Garibaldi in via Valcatoio, per complessivi 260.000,00 euro destinati agli istituti cittadi.

Manutenzione stradale: Assegnati 350.000,00 euro dall’Arsial (Determinazione n. 361 del 20/04/2026) per il 1° lotto della “Manutenzione straordinaria di Via Fontana Capuccio – Intersezione Via Croce Valledonna”.

Il quadro politico in Giunta

La conferenza di presentazione

Sotto il profilo degli equilibri interni, la Delibera n. 128 conferma la convergenza della maggioranza sui documenti contabili principali.

Il via libera è arrivato con 5 voti favorevoli: insieme al sindaco Massimiliano Quadrini hanno votato il vicesindaco Francesco Romano e gli assessori Stefano Vitale, Gianluca Venditti e Cristiana Vona. Assente giustificata l’assessore Anna Paola Faticoni. L’esecutivo ha votato anche l’immediata eseguibilità dell’atto per abbreviare i passaggi burocratici.

Nel dettaglio, la Scheda A del documento sintetizza così le fonti di finanziamento per l’intero arco triennale: