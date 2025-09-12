Il nome che pesa sulla città: Cassino divisa tra storia e futuro

La proposta di cambiare l’intitolazione del “Parco 15 marzo 1944” accende un dibattito che supera la politica. Per il sindaco Salera è un messaggio di rinascita, per storici e opposizione un rischio di smarrire l’identità cittadina.

A Cassino, un cambio di nome non è mai solo un cambio di nome. Soprattutto quando si tocca una data come il 15 marzo 1944, il giorno in cui la città fu rasa al suolo dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Un simbolo inciso nella memoria collettiva, nella pietra, nel silenzio che ha avvolto la città prima della sua rinascita.

È bastato l’avvio dell’iter per cambiare la denominazione della Villa Comunale da “Parco 15 marzo 1944” in “Parco della Pace” per scatenare una polemica che ha travalicato il perimetro politico, toccando la cittadinanza, la cultura, le emozioni.

Da un lato c’è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Salera che ha chiarito fin da subito: nessun cambio è stato ancora effettuato. La delibera approvata l’8 settembre (n. 447) è un atto di indirizzo alla Commissione Toponomastica che ora è chiamata a esprimersi sull’opportunità di una nuova intitolazione.

Ma quale cambio…

Enzo Salera

“È stato fatto un atto di indirizzo proprio per dare un senso di speranza e per sottolineare il valore della pace,” ha spiegato il sindaco. “L’iter è stato solo avviato. Sarà la Commissione a valutarne l’opportunità e, solo in caso di esito positivo, si procederà con una delibera di giunta”.

L’altra novità sarebbe l’intitolazione di piazza 15 marzo 1944 alle vittime civili dei bombardamenti, nell’area antistante il monumento ai Caduti, quella che per intenderci oggi è una parte di piazza De Gasperi. In quello stesso luogo ogni decennale verrà accolto in Presidente della Repubblica proprio per rafforzare ancora di più il concetto di memoria . L’area antistante al Comune invece resterà dedicata allo statista e presidente della Democrazia Dristiana, nonché ex presidente del Consiglio dei Ministri.

La proposta, nelle intenzioni dell’amministrazione, non vuole cancellare il dolore ma trasformarlo in qualcosa di costruttivo: un messaggio positivo, un simbolo di rinascita che non si fermi al lutto, ma lo superi, per parlare al presente e al futuro. Una scelta che vuole guardare oltre il trauma del ’44, senza rinnegarlo.

All’opposizione non piace

Arduino Incagnoli, Franco Evangelista e Giuseppe Sebastianelli

Durissima è stata la reazione dei consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Sebastianelli, Franco Evangelista e Arduino Incagnoli, che in un comunicato congiunto parlano apertamente di “atto grave”.

“Quel nome non era solo una data,” si legge. “Era un simbolo. Era la memoria viva di ciò che questa città ha sofferto e ricostruito con dignità. Cambiarlo significa, nei fatti, archiviare la nostra storia”. I consiglieri sottolineano come, a loro giudizio, questa iniziativa segni una rimozione della memoria, un tentativo di ammorbidire il peso di una tragedia ancora profondamente radicata nell’identità cittadina.

Ma non c’è solo il nome. L’opposizione denuncia anche la rimozione della pietra miliare che conteneva resti dell’antica Cassino, un simbolo collocato all’ingresso del parco e sostituito da un nuovo monumento, giudicato estraneo alla storia cittadina e calato “dall’alto”, senza condivisione con la comunità. Una ferita simbolica che ha sollevato interrogativi non solo politici, ma anche culturali.

La voce della Storia

A prendere posizione sono stati anche alcuni tra i più noti storici cassinati. Il professor Gaetano De Angelis Curtis, direttore del museo Historiale, ha lanciato un appello pubblico per il ripristino della pietra rimossa, ritenendola parte integrante del patrimonio identitario della città.

Ancora più netta la riflessione dello storico Emilio Pistilli, che ha affidato ai social un commento dai toni forti: “Qui si entra nel cuore e nell’anima sacra della Città Martire per farne uso a proprio piacimento, come se la cosa non interessasse i cittadini”. Pistilli sottolinea un paradosso: Cassino conserva nella sua toponomastica il ricordo della distruzione dell’Abbazia – Piazza XV febbraio 1944 – ma, se il cambio dovesse andare in porto, non avrebbe più traccia formale del giorno in cui la città fu rasa al suolo.

Nulla di deciso

Il procedimento, è bene ricordarlo, è ancora aperto. Toccherà alla Commissione Toponomastica esprimersi e solo successivamente, in caso di parere favorevole, la giunta potrà deliberare il cambio del nome. Ma il dibattito ha già superato i confini dell’amministrazione. Perché a Cassino, più che altrove, la memoria non è mai solo memoria. È identità, è fondamento, è anche forma di rispetto verso chi ha vissuto e ricostruito. La città ha pagato un prezzo altissimo alla guerra e il 15 marzo 1944 non è una semplice data sul calendario: è il giorno della distruzione totale ma anche dell’inizio della rinascita.

Ecco perché molti cittadini – anche al di là dei fronti politici – temono che rinunciare a quel nome possa significare, simbolicamente, togliere un pezzo di sé. Dall’altra parte, c’è una volontà amministrativa chiara: non negare la memoria, ma trasformarla, renderla un terreno fertile per un nuovo messaggio. Perché anche la pace è figlia della storia.

Nel frattempo, i social continuano a registrare opinioni contrastanti. C’è chi apprezza il gesto del sindaco, vedendovi un segno di maturità civica e pacificazione e chi invece teme una semplificazione che rischia di sfumare il senso del sacrificio.