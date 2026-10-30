Il nome di Nicola nell’asilo della sua città

Il 5 novembre il Comune di Monte San Giovanni Campano intitola a Nicola Bianchi, morto a 22 anni nel terremoto dell’Aquila, l’asilo nido di Mastrazze. Per la famiglia resta aperta la battaglia giudiziaria in Cassazione.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Per due giorni Sergio Bianchi ha scavato. Con le mani, con la forza della disperazione, con quella speranza che non si lascia morire neppure quando tutto intorno sembra dire che non c’è più niente da fare. Ha cercato Nicola centimetro dopo centimetro. Lui, che per lavoro correva in ambulanza per salvare la vita degli altri, che tante volte aveva raggiunto persone sospese tra la vita e la morte, si è ritrovato davanti all’unica emergenza nella quale avrebbe dato tutto, persino la propria vita, pur di riuscire ad intervenire. Ma questa volta non c’era nessuno da portare in ospedale. C’era suo figlio, sepolto sotto le macerie dell’Aquila.

E Nicola non è tornato. Aveva 22 anni. Era partito da Monte San Giovanni Campano per studiare all’Università dell’Aquila, dove frequentava Biotecnologie. Aveva davanti gli anni più belli, quelli in cui si costruiscono progetti, si fanno programmi, si immagina il futuro. A casa lo aspettavano Sergio e Mirella. Il terremoto del 6 aprile 2009, alle 3.32, cancellò tutto in pochi secondi.

L’asilo di Nicola

Monte San Giovanni Campano, l’asilo in località Mastrazze

Il prossimo 5 novembre, alle ore 12, quel paese che non ha dimenticato Nicola gli restituirà un posto nella vita quotidiana della comunità. Il Comune di Monte San Giovanni Campano intitolerà a lui l’asilo nido comunale in località Mastrazze. Alla cerimonia sarà presente il commissario straordinario Francesco Tarricone.

Un percorso che non nasce oggi. L’iter per arrivare all’intitolazione era stato avviato durante l’amministrazione dell’ex sindaco Emiliano Cinelli. Un’iniziativa che ha attraversato il passaggio tra diverse fasi amministrative e che oggi arriva al suo momento conclusivo, con la cerimonia dedicata a Nicola.

La scelta di dedicare proprio un asilo nido a Nicola ha un significato che va oltre una targa e una cerimonia istituzionale. Un asilo è il luogo in cui i bambini muovono i primi passi lontano dalle braccia dei genitori, imparano a conoscere il mondo, pronunciano le prime parole, cominciano a diventare grandi. È un luogo che custodisce il futuro. E quel futuro a Nicola è stato negato quando aveva appena 22 anni. Da quel giorno, per Sergio e Mirella, il tempo ha continuato a scorrere, ma niente è tornato davvero al suo posto. Perché un figlio non si perde soltanto nel momento in cui viene portato via. Lo si perde anche in tutti i giorni che non potrà vivere, nei compleanni che non arriveranno , nelle telefonate che non squilleranno più, nei traguardi che non potrà raggiungere.

Quattro ragazzi e una sentenza

(Foto © Ansa)

Nicola non fu l’unico giovane della provincia di Frosinone a morire nel terremoto dell’Aquila. Con lui persero la vita Giulia Carnevale, di Arpino, Marco Alviani e Armando Cristiani, entrambi di Sora. Quattro ragazzi, quattro famiglie travolte da una tragedia che ha lasciato ferite profonde e domande che, per i loro cari, non si sono mai chiuse.

E per la famiglia Bianchi il dolore si è intrecciato, negli anni, con una battaglia giudiziaria che ha aggiunto altra sofferenza a quella perdita. Nel processo civile, nell’aprile 2022, il Tribunale dell’Aquila negò il risarcimento ai familiari di Nicola, attribuendo al ragazzo il 100% della responsabilità per essere rimasto nell’abitazione quella notte. Una decisione che la famiglia impugnò, ma che la Corte d’Appello dell’Aquila confermò nel giugno 2024, respingendo anche le richieste di altre sei famiglie di studenti morti nel sisma. Non solo niente risarcimento: i familiari furono condannati a pagare le spese legali, per una somma di 13.768 euro oltre agli oneri accessori.

La motivazione ruotava attorno alla mancata dimostrazione di un nesso tra le rassicurazioni diffuse nei giorni precedenti al terremoto e la scelta dei ragazzi di restare nei loro alloggi. Per Nicola, in particolare, i giudici ritennero che non fosse provato che avesse deciso di rimanere a L’Aquila perché tranquillizzato da quelle comunicazioni. Una conclusione che Sergio Bianchi ha contestato duramente, definendo la sentenza «incomprensibile, priva di valori umani». La battaglia, secondo quanto riferito nel marzo 2026, è proseguita con un ricorso in Cassazione presentato il 15 gennaio 2025.

Ricordare Nicola significa anche ricordare che la sua famiglia continua a chiedere giustizia. Una targa può restituire il suo nome alla comunità, può consegnarlo ai bambini che cresceranno in quell’asilo ma non può cancellare le domande rimaste aperte né sostituire una risposta giudiziaria.

Il nome che torna a casa

Foto Cuccuru © Imagoeconomica

Il 5 novembre il nome di Nicola entrerà in un luogo frequentato ogni giorno da bambini, educatori e famiglie. Non sarà soltanto un omaggio a un giovane concittadino. Sarà un modo per farlo continuare a vivere nella comunità, affidando il suo nome proprio a chi rappresenta ciò che lui non ha avuto il tempo di diventare: il domani.

E forse, quel giorno, mentre i bambini entreranno nell’asilo e le loro voci riempiranno le stanze, Sergio e Mirella sentiranno ancora più forte l’assenza del loro Nicola. Ma sapranno anche che il suo nome non è rimasto sotto quelle macerie. È tornato a casa. E continuerà a essere pronunciato.