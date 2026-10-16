Il paradosso di Arpino: il bilancio frena la cultura, la burocrazia salva i contributi

Tra le maglie del dissesto e l'ennesima assenza del sindaco Sgarbi, Arpino adegua il regolamento del Museo della Liuteria per non perdere i fondi regionali. Un passaggio burocratico necessario che riaccende però lo scontro politico sulla gestione, la fruibilità e il valore del lavoro culturale.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Da una parte la tutela e la valorizzazione di un patrimonio storico e artigianale di valore inestimabile, dall’altra le rigide maglie di un bilancio comunale segnato dallo stato di dissesto finanziario che perdura dal 2020. È all’interno di questo delicato equilibrio tra adempimenti normativi, risorse limitate ed esigenze concrete del territorio che si è sviluppato il dibattito nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Arpino.

L’approvazione in aula e l’assenza del Sindaco

Vittorio Sgarbi

​L’assise civica, apertasi con la presa d’atto dell’assenza giustificata del sindaco Vittorio Sgarbi ancora ricoverato in ospedale, è stata chiamata ad esprimersi sullo schema di regolamento per il funzionamento e la gestione del Museo della Liuteria “Embergher-Cerrone” (Delibera n. 33 del 30 settembre 2026).

​L’atto è stato approvato a maggioranza, registrando 7 voti favorevoli e 2 astensioni.

Un passaggio formale giudicato indispensabile dalla Giunta per consentire all’Ente di adeguarsi alle nuove direttive della Regione Lazio (Legge Regionale n. 24/2019 e Regolamento regionale n. 7/2024), mantenendo così l’iscrizione all’Organizzazione Museale Regionale (O.M.R.) e garantendo l’accesso ai canali di finanziamento pubblico.

I risultati rivendicati e gli investimenti

Palazzo Boncompagni e piazza Municipio

L’approvazione del documento testimonia l’impegno profuso dall’amministrazione e dagli uffici per allineare la struttura ai requisiti tecnici, gestionali e di sicurezza previsti dalla normativa.

Come ricordato in Aula durante la discussione, l’accreditamento regionale ha già portato frutti concreti: il Comune ha infatti intercettato un contributo di 16mila euro, fondamentale per sostenere una serie di interventi mirati e ammodernare la struttura di Palazzo Felluca-Merolle.

​Tra le azioni realizzate e in corso di perfezionamento figurano il ripristino del montascale per garantire il superamento delle barriere architettoniche e l’installazione di dispositivi tecnologici audio, video, filodiffusione e mappe interattive destinati ad abbattere le barriere sensoriali.

A questo quadro si aggiunge il lavoro di revisione dell’inventario e di catalogazione rigorosa di tutte le collezioni, condotto dalla direzione scientifica, che assicura la piena tracciabilità e conservazione dei beni e degli strumenti cordofoni appartenuti alla storica bottega liutaria arpinate.

Il principio del lavoro culturale: la posizione di Chietini

Andrea Chietini

Oltre agli aspetti puramente gestionali e di orario, il dibattito d’Aula si è arricchito di un’articolata riflessione di carattere etico ed economico sollevata dall’opposizione.

Il consigliere Andrea Chietini ha infatti rimarcato come la cultura e le professionalità che la animano debbano essere considerate a tutti gli effetti un lavoro da retribuire e valorizzare.

Pur riconoscendo il merito e il valore dell’impegno profuso a titolo gratuito da figure come la direttrice scientifica e i volontari del territorio, Chietini ha posto l’accento sulla necessità di non strutturare l’offerta culturale cittadina sull’aspettativa del puro volontariato. Secondo la minoranza, investire sulla cultura significa anche riconoscere la giusta remunerazione alle competenze tecniche e scientifiche e ai giovani che si formano nel settore, evitando che l’assenza di risorse si traduca in una sistematica gratuità delle prestazioni professionali.

Le perplessità sugli orari e la risposta

Una sala del museo Embergher

Accanto a questa visione di principio, la minoranza ha reiterato le sue perplessità sulla continuità dell’offerta turistica, evidenziando il rischio che la permanenza nel circuito O.M.R. richieda standard di fruibilità mal conciliabili con aperture estemporanee o “a chiamata”.

Da parte sua, la maggioranza ha fatto presente come il ricorso al Terzo Settore, ai volontari della Pro Loco e al Servizio Civile rappresenti l’unica strada percorribile di fronte ai vincoli insormontabili del dissesto finanziario che dal 2020 limita la capacità di spesa del Comune. Un modello integrato che, nelle intenzioni dell’amministrazione, cerca di bilanciare la ristrettezza economica con la volontà di tenere comunque aperte e vitali le strutture culturali della città.

La sfida tra rigore finanziario e sviluppo culturale

Con l’approvazione formale del regolamento, il Comune di Arpino mette al sicuro la conformità burocratica e si garantisce la possibilità di accedere ai prossimi avvisi pubblici della Regione Lazio.

​Resta tuttavia aperta la partita politica ed amministrativa più complessa: trovare formule organizzative stabili che permettano di superare le rigidità di bilancio, trasformando la regolarità delle carte in un’offerta culturale continuativa, aperta e capace di proiettare la memoria della liuteria arpinate verso una platea sempre più ampia.