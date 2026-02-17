Il patto, il peso e il passo indietro: la partita (non chiusa) di Emanuela Piroli

Emanuela Piroli e l'accordo sulla sua elezione in Provincia. Non sulla candidatura. L’assenza dalle Provinciali riapre il dossier provinciale: numeri cambiati, Salera decisivo, equilibri interni al Pd da riscrivere. Un passo indietro che può essere debolezza o leadership.

« L’accordo era sull’elezione, non sulla candidatura! Che senso avrebbe avuto un accordo sulla candidatura? Nessuno!». Senza veleno, senza rancore. Emanuela Piroli non è di primo pelo: fa politica da sempre e si è già assunta la responsabilità di due confronti epocali per una città come Ceccano. La Stalingrado di Ciociaria, l’amministrazione più rossa di sempre, figlia delle sue battaglie operaie culminate con l’arrivo delle camionette dei carabinieri, gli spari sulla folla, i lavoratori ammazzati.

La diplomazia non è il suo asso nella manica. Capita a quelli pragmatici. Negli anni del renzismo interpretò il mondo politico del Segretario rottamatore: venne eletta Segretaria del Pd di Ceccano ma scoprì a sue spese che certi confronti non si vincono con le teoria bensì con i voti. Glielò spiegò l’uomo destinato ad essere rottamato: l’eterno Giulio Conti, oggi assessore ai Lavori Pubblici. Raccolse le firme, la mise in minoranza, deferì la questione al Provinciale. Lei uscì e non rinnovoò la tessera.

Andrea Querqui ed Emanuela Piroli

Non meno dirompente la sfida aperta circa sei anni fa. Disse no ad un cartello progressista con cui sfidare l’onta del centrodestra che per la prima volta nella storia aveva conquistato il tricolore di Ceccano. Scese in campo in prima persona, seguita da buona parte di quel mondo che con il Pd non vuole immischiarsi. Meno ancora con un cartello che a Ceccano sosteneva l’ex presidente del Consiglio comunale di centrodestra. Davvero troppo. Il centrodestra vinse a spasso di fronte ad un centrosinistra diviso in due. Lei entrò in Consiglio e rese difficile la vita agli avversari.

Il patto

È stato proprio per evitare un bis di quel confronto fratricida che il 4 marzo dello scorso anno ha accettato di compiere un passo inidetro. Di non riproporre la sua candidatura a sindaco. Che avrebbe creato ancora una volta due schieramenti a sinistra e restituito ossigeno ad un centrodestra messo alle corde dall’inchiesta che ha travolto il sindaco Roberto Caligiore. (Leggi qui: Ceccano è l’ora dell’unità: Piroli con Querqui. A destra le Primarie).

Emanuela Piroli con Danilo Grossi

Un patto che non è stato raggiunto in trattoria e nemmeno nel retro di una bocciofila. Ma al Nazareno, in presenza dei massimi vertici regionali del Partito Democratico. E cioè il Segretario Pd del Lazio Daniele Leodori, il Presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis, la Coordinatrice Nazionale della Segreteria Pd Marta Bonafoni, il componente della Direzione Nazionale Danilo Grossi. In pratica, i massimi vertici regionali di Area Dem e del comitato Parte da Noi.

Viene fatto un discorso di buon senso che va a vantaggio di tutti. A pagare il prezzo però è una sola: Emanuela Piroli. Mette nel cassetto le sue legittime aspirazioni ad essere la candidata, forte dei 5 anni all’opposizione e di un centrodestra in macerie. In cambio di cosa? Della sua elezione a Presidente dell’Aula consiliare in caso di vittoria, rinunciando quindi anche a fare l’assessore. Ma con il patto che sarebbe stata candidata a Consigliere Provinciale di Frosinone nella tornata di questa primavera.

Senza rancore

Emanuela Piroli

Le candidature sono state depositate domenica e lunedì: il suo nome non c’è. Le hanno spiegato che il patto era sulla candidatura e non sull’appoggio per eleggerla. Lei non la pensa così. (Leggi qui: Provinciali Pd, l’assenza che fa rumore: se i conti valgono più delle candidature. E qui: Provinciali, la guerra dei pesi massimi: liste depositate, conti ancora aperti. E poi: Provinciali, Pd e FdI chiudono i conti (ma non le partite)).

« L’accordo era sull’elezione, non sulla candidatura! Che senso avrebbe avuto un accordo sulla candidatura? Nessuno!».

Lo dice senza rancore. ma con molta amarezza. «Non ho intenzione di fare drammi o rappresaglie, né di sparare a zero contro l’uno o l’altro. Credo però di avere il diritto di pretendere il giusto almeno nella cronaca dei fatti. L’accordo politico con Area Dem, era sull’elezione, su un contributo di voti per garantirla, perché Ceccano, che a queste condizioni ci sarebbe stata tutta (naturalmente la maggioranza), da sola non elegge».

Piroli nei banchi dell’opposizione

Le cose sono andate in maniera diversa. «Le dinamiche sono cambiate, il pacchetto di voti necessario non è stato più garantito, ed io mi sono tirata fuori, perché l’obiettivo non era arrivare quinta. Resta il fatto che, a prescindere da me e dell’accordo non rispettato, mi dispiace soprattutto per la mia città, che avrebbe meritato una rappresentanza in provincia, per tanti motivi».

Senza sfumature

Quando Emanuela Piroli dice che “l’accordo era sull’elezione e non sulla candidatura”, non è una sfumatura lessicale. È un bisturi politico. È l’ingresso a brutto muso in una partita che sembrava chiusa, almeno nelle forme.

La metafora non è casuale: a brutto muso significa intervenire senza timidezze, sapendo che il contrasto può far male. E Piroli lo sa. Perché le sue parole non sono neutre. Dentro c’è qualcosa che somiglia all’amarezza. C’è rammarico. Ma c’è soprattutto una questione politica molto più profonda.

Dire che l’intesa riguardava l’elezione e non la candidatura significa una cosa precisa: l’accordo doveva produrre un risultato concreto, non una semplice investitura formale. Ma qui si apre la domanda vera: come sono andate davvero le cose? Chi ha garantito cosa? E soprattutto, chi non ha garantito?

Il fatto è che non si tratta di accordi stracciati o di essere venuti meno alla parola. In politica gli accordi non sono un atto firmato dal notaio: sono una scommessa nella quale si rischia in due, sottoscritta in un preciso momento politico confidando nel fatto che quelle condizioni si manifestino al momento di dare esecuzione ai patti. Come le vendite allo scoperto in Borsa.

La realtà è che le condizioni sono cambiate. In cosa? La candidatura del sindaco di Cassino Enzo Salera ha tolto dal piatto una massa di manovra enorme: i voti ponderati di Cassino sono in grado di condizionare il risultato finale. Senza di lui, sarebbero bastati per sistemare i conti per tutti i candidati: anche per chi, come Emanuela Piroli, ha un forte dato di partenza (la maggioranza di Ceccano, compatta) ma non autosufficiente a garantire il voto.

Con Enzo Salera in campo è un’altra partita.

Il passo indietro che cambia la lettura

La presentazione delle candidature

Qui si biforcano le interpretazioni. La prima: Emanuela Piroli ha dimostrarto ancora una volta la sua personalità da leader. Nel senso più crudo del termine. Una che, capendo che i numeri non sarebbero stati sufficienti, sceglie di prendere atto della situazione e rinunciare. Ma pretende che siano chiari anche i dettagli. Il patto c’era, la parola era stata data. Non è stata mantenuta: ci sarà tempo per discutere se fosse l’unica soluzione possibile.

C’è però un’altra chiave di lettura possibile. Forse Piroli, in questa circostanza, ha scelto il passo indietro per avvantaggiare il suo sindaco. Forse ha voluto dimostrare che si può essere leader anche senza occupare ogni spazio: e se fosse davvero così, allora avrebbe mostrato forza, leadership e caratura politica, perché in certe fasi la vera autorevolezza non sta nel prendere tutto ma nel decidere cosa lasciare per far vincere la squadra.

Palazzo Antonelli

Perché dopo il sindaco viene la Presidenza del Consiglio Comunale: una posizione di peso, e se fosse davvero così allora avrebbe dimostrato di aver ottenuto con merito la seconda carica più importante dopo il Sindaco, in una città che per anni è stata considerata terreno di appartenenza del centrodestra, con Fratelli d’Italia a farla da padrone nell’immaginario e nei rapporti di forza.

E non è un incarico qualsiasi: la Presidenza del Consiglio è una leva istituzionale e politica, è la seconda carica della città, è il punto in cui si misura la solidità della maggioranza e si governa il clima dell’aula. Non è cosa da poco.