Il Pd che lascia campo libero al centrodestra

In pochi metri a Ferentino ci sono le sedi di FdI - Lega e FI. L'ultima inaugurazione in queste ore. Ma fino ad un anno fa nemmeno avevano la forza di schierare un loro candidato sindaco. Gli errori del Pd. Che rischia di far fare a Ferentino la stessa fine di Ceccano, l'ex Stalingrado di Ciociaria

L’ultimo lo ha inaugurato nel pomeriggio il deputato Massimo Ruspandini: al Vascello lungo il corso principale di Ferentino; lì ha tagliato il nastro del nuovo circolo cittadino di Fratelli d’Italia. Facendo quattro passi ed andando poco più avanti, quasi di fronte al palazzo del Comune c’è la sede della Lega. In un’altra zona ma sempre nel centro della città c’è il quartier generale di Forza Italia. Cosa c’è di strano? Un anno fa il centrodestra non è stato in grado di allestire una coalizione unutaria da schierare alle elezioni Comunali: non ha avuto la forza né per presentare un suo sindaco né per presentare una lista con il simbolo di almeno uno dei tre Partiti.

Aria nuova a Ferentino

Massimo Ruspandini

Il segnale è chiaro. Il centrodestra ha scritto in agenda che intende fare a Ferentino la stessa cosa che pochi anni fa ha compiuto a Ceccano. Era la Stalingrado di Ciociaria, la città con la storia di sinistra più radicata ed operaista ma da due mandati viene guidata da un’amministrazione targata Fratelli d’Italia. (leggi qui: Da Stalingrado ciociara a roccaforte di patrioti).

Ferentino è la città che da generazioni viene governata dal Pd, sponda ex Dc. Per due mandati l’amministrò un giovanissimo Francesco Scalia iniziando la scalata che poi lo portò in successione alla Provincia, la Regione, il Senato. Poi per due mandati amministrò Piergianni Fiorletta. A succedergli per dieci anni fu Antonio Pompeo. Ed ora è tornato Piergianni Fiorletta: ma su basi del tutto diverse. Che rischiano di farlo diventare un Cavallo di Troia cavalcato dal centrodestra.

La rottura insanabile tra le due sensibilità del Pd ha cambiato lo scenario. Una rottura che non è frutto della naturale tendenza Dem verso il masochismo politico: un perverso gioco a farsi del male. No, in questo caso c’è il cinico calcolo delle elezioni. Con due campioni in campo per un solo seggio disponibile alle Regionali: Antonio Pompeo su un fronte e Sara Battisti sull’altro. Quella divisione ha visto generare circa 32mila preferenze tra i due, 15mila al primo e 17mila alla seconda. Ed ha visto la spaccatura estendersi anche alle Comunali. Il Pd di Pompeo su una sponda, il Pd di Fiorletta sull’altra con il centrodestra incapace di approfittarne che decide si appoggiarlo ed ora sta governando con lui .

E si prepara a sostituirlo (nella peggiore delle ipotesi) o a succedergli (nella più ottimistica).

Eutanasia di un Partito

Piergianni Fiorletta ed Antonio Pompeo

La politica non consente sentimentalismi. Se è forte può prevedere salvaguardie. Come accadeva nel Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer: lì il candidato sconfitto nella corsa alla Segreteria non veniva emarginato ma diventava il responsabile della Segreteria politica del nuovo Segretario. Insieme: perché prima viene il Partito. Ma il caso di Ferentino mette a nudo un’organizzazione diversa: nessuno è intervenuto a pacificare dopo il voto, nessuno ha riconosciuto uno strapuntino ai 15mila voti del candidato che non ha vinto, nessuno ha cercato di sanare la frattura in città e far ripartire il dialogo. Lasciando così campo libero ad un centrodestra che un anno fa era pressoché inesistente.

L’assenza di segnali e di costruttori di pace nel Pd ha consentito al centrodestra di riaprire in pochi mesi le sedi. E cominciare a costruire le basi per un’alternativa. Che ai tempi di Scalia, Fiorletta 1 e 2, Pompeo, era semplicemente impensabile.