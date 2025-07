Il Pd di Frosinone rompe l’incantesimo: semaforo verde al Congresso

Dopo mesi di stallo e accuse sul tesseramento, il Partito Democratico di Frosinone riparte. Grazie all’intesa tra De Angelis e Battisti e alla regia del commissario Gianassi, il Congresso si farà. Con regole, tempi certi e piena convergenza.

Il semaforo verde adesso è acceso: via libera al Congresso provinciale del Partito Democratico di Frosinone. Era impantanato dallo scorso 23 dicembre dopo che il Tesseramento era stato impugnato denunciando irregolarità. A sbloccarlo, lo scorso fine settimana è stato il Commissario straordinario Federico Gianassi, catapultato in Ciociaria direttamente dal Segretario Elly Schlein. Decisivo era stato il faccia a faccia di dieci minuti tra Francesco De Angelis e Sara Battisti, i leader delle due componenti maggioritarie.

La nuova road map

Sara Battisti ed Antonio Pompeo

Il nuovo Tesseramento si farà per tutto il mese di settembre. Si parte dalla platea degli iscritti che era stata impugnata il 23 dicembre. Perché la Commissione Regionale di Garanzia aveva riconosciuto valide quelle Tessere per l’iscrizione al Pd ma non per votare il nuovo Gruppo dirigente. In ogni Circolo, le Tessere verranno consegnate al Segretario ed all’Ufficio Adesioni: in numero pari alle Tessere 2024. La prassi vuole che vengano poi affidate ai singoli attivisti che ricontatteranno i loro iscritti e gli chiederanno se vogliono rinnovare anche per il 2025.

Poi ci sarà la fase delle nuove iscrizioni: pubbliche ed alla luce del sole, nei gazebo e nelle sezioni. Il tutto si concluderà entro la fine di settembre. A quel punto partiranno i Congressi di Circolo per l’elezione dei delegati all’Assemblea Provinciale: dureranno per tutto il mese di ottobre. Culmineranno con l’elezione del Segretario Provinciale e del nuovo gruppo dirigente.

Piena convergenza

Mauro Buschini e Francesco De Angelis

Definita la convergenza piena tra De Angelis e Battisti (da soli hanno la maggioranza assoluta del Pd in provincia di Frosinone) il Commissario Gianassi lo scorso fine settimana ha coinvolto Energia Popolare (alleata con Rete Democratica) ed il Comitato Parte da Noi (alleato con Area Dem). Ha chiesto il loro parere e verificato se ci fosse convergenza o meno. Entrambi hanno acceso il semaforo verde.

Successivamente ha consultato i referenti regionali: l’onorevole Claudio Mancini (Rete Democratica) ed il consigliere regionale Daniele Leodori (Area Dem). Che hanno risposto in maniera pressoché identica: “Se sta bene ai nostri di Frosinone sta bene anche a noi”. Altro semaforo verde.

Nella serata di sabato scorso, Gianassi ha steso la sua relazione e l’ha inviata al Segretario Elly Schlein. L’ultimo semaforo verde è stato acceso nelle ore scorse.

L’annuncio di Gianassi

Federico Gianassi

Appena il fumo bianco è cominciato ad uscire dal comignolo, l’onorevole Federico Gianassi ha dato l’annuncio. Spiega il perché della retromarcia: inizialmente si era orientati per il tesseramento a luglio e poi subito il Congresso. Contrordine compagni: “Avevamo stabilito tempi molto ambiziosi, che però rischiavano di non essere compatibili con il periodo estivo e con le capacità organizzative di un Partito che dopo molti mesi di stop è chiamato a ripartire. Per questo abbiamo deciso di occupare il mese di settembre per lo svolgimento delle procedure di tesseramento”.

Gianassi conferma che rinnovi e nuovi tesseramenti non avverranno solo in alcuni punti stabiliti ma “in tutti e 67 i circoli territoriali del Partito Democratico mediante l’allestimento dei banchetti. Il calendario dei banchetti sarà definito con i circoli”.

Perché quel buco di dieci giorni tra il Tesseramento e le assemblee di Circolo? Perché “ad inizio ottobre provvederemo a comporre l’anagrafe degli aventi diritti al voto e, raccolte le candidature, il congresso si svolgerà tra il 10 e il 31 ottobre”.

Luca Fantini ed Achille Migliorelli, candidati alla Segreteria

Gianassi mette in chiaro che “è immutata la nostra determinazione a svolgere ordinate, trasparenti e partecipate procedure di tesseramento per consentire al Partito democratico di Frosinone di celebrare il Congresso e di avere il prima possibile organismi pienamente legittimati dalla nostra base in vista delle importantissime sfide, da quelle comunali a quelle provinciali a quelle regionali e nazionali, che dovranno vedere il Partito fortemente protagonista”.