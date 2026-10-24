Il Pd diviso tra Montepulciano e Orvieto. De Angelis porta la crisi al tavolo

A Montepulciano il correntone di Schlein fissa il metodo: programma entro l'anno, primarie a gennaio, alleanza larga. Francesco De Angelis porta la crisi industriale ciociara al tavolo dell'alternativa. Orvieto risponde sull'Ucraina.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Un simbolo elettorale passato di mano in mano, in una sala di Montepulciano. È quello del collegio parlamentare di Chieti, dove alle suppletive per la Camera i loghi stavano uno accanto all’altro: Rifondazione, Pd, M5S, Avs, Casa riformista, Psi. I parlamentari del correntone lo mostravano come si mostra una fotografia ai San Tommaso apostolo per dimostrargli che il Signore è davvero tornato e lui insiste di voler mettere le dita nel costato.

La polemica della minoranza sull’ingresso di Rifondazione nell’alleanza, da Montepulciano ha avuto questa risposta senza parole: Rifondazione c’era già.

Il giorno dei due convegni

Andrea Orlando

Sabato il Partito Democratico si è riunito in due luoghi diversi. La distanza tra Montepulciano e Orvieto non è solo geografica. Nella città toscana si sono ritrovate le aree che nel 2023 portarono Elly Schlein alla Segreteria: quelle di Andrea Orlando, Roberto Speranza e Dario Franceschini, sotto il titolo Pronti per l’alternativa. Nella città umbra, nello stesso momento, si sono riuniti i riformisti di Lorenzo Guerini.

Due riunioni in contemporanea, nello stesso Partito, sullo stesso tema: la forma stessa della giornata dice più di molte dichiarazioni sullo stato del Pd.

Igor Taruffi

A Montepulciano l’ospite era Igor Taruffi, responsabile Organizzazione e braccio destro della Segretaria. E da lui è arrivata la linea che Schlein porterà al tavolo con gli alleati. Sui tempi: il programma va chiuso entro l’anno, le primarie all’inizio del prossimo. Sul perimetro: le sette elezioni regionali affrontate con Pd, M5S, Avs e le forze centriste sono il modello dell’alleanza per le Politiche. Sulla politica estera, l’unica vera crepa: uniti su tutto tranne che sull’Ucraina. Taruffi ha difeso il sostegno a Kiev, ma ha aggiunto che a chiudere quel conflitto non sarà l’ultimo colpo di fucile e che serve «un’iniziativa diplomatica del governo e dell’Ue».

Orvieto risponde

Lorenzo Guerini

È su questa frase che Orvieto ha reagito. Lorenzo Guerini ha chiesto di respingere con forza l’idea di mettere la diplomazia in contrapposizione all’aiuto all’Ucraina. Da Montepulciano, Orlando ha replicato con una battuta che è anche un’accusa: non contrapporre l’iniziativa diplomatica europea è semplice, «perché non c’è stata».

Il secondo fronte è quello delle primarie. Lia Quartapelle, per i riformisti, ha chiesto che non diventino «un referendum tra due leader». Marco Sarracino, per il correntone, non ha raccolto l’invito alla prudenza e ha detto che la candidata naturale contro Giorgia Meloni è Schlein. Il dissenso interno non è più sulle idee, ma sul nome, ed è questo che rende la giornata meno innocua di un seminario di programma.

Il tavolo dei quattro

L’iniziativa del >Pd sabato sera a Cagliari

Mentre il Pd discuteva con se stesso, fuori si componeva il tavolo della coalizione. Dopo un’intervista a Repubblica in cui Angelo Bonelli aveva detto che Avs ha perso la pazienza, dopo le pressioni di Giuseppe Conte dal palco di Progetto Civico e uno scambio di messaggi con Schlein nella chat comune, i leader hanno fissato l’incontro per l’inizio della settimana.

Saranno in quattro: Schlein, Conte, Bonelli e Nicola Fratoianni. Decideranno il metodo e le condizioni per far sedere gli altri. Schlein, da un comizio a Cagliari, ha promesso di parlare e ascoltare di più per trovare «un punto di incontro, una sintesi».

De Angelis e la provincia che perde

L’intervento di Francesco De Angelis a Montepulciano

In mezzo a questo movimento c’era anche Francesco De Angelis, presidente del Pd nel Lazio dove milita nella componente di AreaDem guidata dal Segretario Regionale del Partito Daniele Leodori. L’intervento di Francesco De Angelis ha portato a Montepulciano una parola che negli altri interventi non compariva: industria. «L’Italia ha bisogno di una nuova stagione di politiche industriali», ha detto citando esplicitamente «la crisi industriale che attraversa molti territori, a partire dal Sud del Lazio ed in particolare la provincia di Frosinone». Chi conosce la Ciociaria sa a quali stabilimenti pensa chi pronuncia quella frase.(Leggi qui: Stellantis, gli ultimi giorni dell’indotto).

Il concetto industriale di Francesco De Angelis è che la crisi attuale non è di Stellantis e non è di Cassino Plant al suo interno. È invece la crisi di un modello che si basa principalmente sulla finanza e quasi per nulla sulla manifattura. E questo avviene, su scala globale, perché conviene più investire sui giochi con i capitali anziché sulla produzione di cose. Se potesse, De Angelis userebbe l’espressione speculazione e ne denuncerebbe gli eccessi ma sa che lo guarderebbero troppo con sospetto: la sua provenienza dalla vecchia scuola del Partito in certe latitudini non è vissuta come un pregio.

La manifestazione di aprile a Cassino

Il ragionamento di De Angelis ha una sua coerenza interna: senza una strategia nazionale per sostenere le imprese e attrarre investimenti, il sistema produttivo si indebolisce; e non basta creare posti di lavoro se mancano salari dignitosi, stabilità, prospettive per i giovani che altrimenti cercano altrove il loro futuro. Crescita e giustizia sociale, nella sua formula, «devono tornare a camminare insieme».

Sostegno con convinzione

Poi la parte politica, che è quella per cui a Montepulciano si va. Il sostegno a Schlein «con convinzione e lealtà» e una frase rivolta a chi stava a Orvieto senza nominarlo: non interessa «una discussione ripiegata sugli equilibri interni». È la posizione del presidente di un Pd regionale che in queste settimane, a Frosinone, ha appena ricomposto un centrosinistra diviso da quindici anni: chi ha fatto l’unità in casa chiede che la si faccia anche fuori. La chiusura è una formula da manifesto: «L’alternativa non si annuncia. Si costruisce, insieme».

Resta la domanda che Montepulciano ha posto senza risolverla. Un Partito che si riunisce in due città per discutere della stessa alleanza, che litiga sulla diplomazia per l’Ucraina e sul nome del candidato, chiede nello stesso giorno agli alleati di accelerare sul programma.

L’ordine delle cose, in politica, raramente è quello dichiarato. Il calendario di Taruffi dice: programma entro dicembre, primarie a gennaio. Il simbolo di Chieti dice che la coalizione, almeno su una scheda, esiste già. Tra i due documenti c’è il lavoro di un autunno, e la storia del centrosinistra italiano insegna che gli autunni delle coalizioni sono lunghi, e gli inverni più ancora.