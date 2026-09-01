Il PD e la Gallinella Rossa: tutti vogliono il pane, nessuno vuole impastarlo

Il circolo cittadino del PD conferma per l'ennesima volta che il candidato sindaco è Angelo Pizzutelli. Prima De Angelis, poi Migliorelli, ora il circolo. Ma nessuno ha organizzato un'iniziativa, una mobilitazione, una lista. La Gallinella Rossa chiedeva: «Chi mi aiuta a seminare il grano?» Tutti rispondevano di no. Poi il pane era pronto e si presentavano tutti.

«Chi mi aiuta a seminare il grano?» «Io no» disse il cane, «Io no» disse il gatto, «Io no» disse il maiale, «Io no» disse l’anatra. Nella filastrocca popolare della Gallinella Rossa, tutti si tirano fuori quando c’è da lavorare. Poi, quando il pane è pronto, si presentano tutti a tavola. A Frosinone il copione è identico, con una variante: il pane non è ancora pronto, mancano meno di nove mesi alle elezioni e al PD è già il terzo a confermare ufficialmente che il candidato sindaco è Angelo Pizzutelli. Ma nessuno ha organizzato per lui una sola iniziativa elettorale.

Prima il presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis, poi il Segretario provinciale Achille Migliorelli, oggi il circolo cittadino del Partito Democratico, con il segretario Stefano Pizzutelli. Che mette nero su bianco: «Il circolo del Partito Democratico di Frosinone ribadisce, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il proprio candidato alla carica di sindaco è il capogruppo consiliare Angelo Pizzutelli. Una candidatura nata da una decisione assunta all’unanimità dal Direttivo, con convinzione, consapevolezza ed entusiasmo».

Unanimità, convinzione, entusiasmo. Tutto registrato. Eppure il forno è ancora spento.

Se servono altre conferme…

Antonio Pompeo, Luca Fantini, Sara Battisti

Se ce ne fosse bisogno, così accorciamo la recita a puntate della filastrocca della Gallinella Rossa: anche la Consigliera regionale Sara Battisti e fermamente convinta della candidatura di Angelo Pizzutelli a sindaco e con lei pure l’ex Segretario provinciale del Pd Luca Fantini.

«Non mi sembra che la questione sia mai stata messa in discussione» mette in chiaro Sara Battisti. per la quale «questo dibattito mi sembra surreale. C’è una deliberazione del Direttivo cittadino, è avvenuta all’unanimità: non capisco a cosa servano queste continue conferme. Semmai occorrerebbe schierare la lista del Pd e cominciare a mettere dentro i nomi dei candidati consiglieri. Autorevoli, riconosciuti, qualificanti, adeguati allo spessore del nostro candidato sindaco».

Ribadisce l’ex Segretario Fantini: «La nostra componente, Rete Democratica, sostiene da anni che il nome più rappresentativo del Partito a Frosinone sia quello di Angelo Pizzutelli. A dirlo sono i quasi mille voti di preferenza personale che ogni volta ottiene dai cittadini».

Tutti confermano, nessuno organizza

Stefano Pizzutelli (Foto © Massimo Scaccia)

Cene organizzate e poi sconfessate, tentativi di allargare il campo che contraddicono ciò che era stato deciso in precedenza, soprattutto una totale assenza di iniziative. Come se il terrore fosse quello di lasciarci le impronte digitali e poter finire sul banco degli imputati quando la campagna elettorale sarà finita e il risultato non dovesse essere quello sperato.

Il circolo non organizza, non accompagna, non mobilita. Nessuna iniziativa, nessuna operazione di sostegno comunicativo, nessuna macchina organizzativa messa in moto. Angelo Pizzutelli fa opposizione in solitaria, senza un Partito che lo accompagni. Dove sono le liste? Dove sono i nomi sui quali ci si conterà davvero? E dove sono le prime iniziative di campagna?

Battisti e Fantini assicurano di avere i nomi della loro area già pronti. I Socialisti hanno ufficializzato 4 liste (3 civiche e quella di Partito) a sostegno del loro candidato Vincenzo Iacovissi L’evidenza però è semplice: i candidati del Pd non ci sono ancora . E alle urne mancano meno di nove mesi.

La ricerca del colpevole

(Foto © Massimo Scaccia)

Invece di guardare in faccia questa assenza, dentro i dem si preferisce cercarne il colpevole. Da giorni il dito è puntato sulla dichiarazione di Barbara Caparrelli, iscritta ed esponente del Pd (sponda Rete Democratica). Rispondendo a una considerazione della dottoressa Katia Casinelli (che appoggerà il socialsita Iacovissi candidandosi come capolista nella civica Area Vasta) Caparrelli ha scritto: «Buonsenso vorrebbe che non si passasse nemmeno per le primarie ottimizzando tempo e risorse per elaborare un programma attento alle esigenze della città e dei cittadini, solido e condiviso e iniziare a lavorare con il già indicato candidato sindaco». La Caparrelli ha poi precisato che si è trattata di una riflessione personale. Ma la polemica è esplosa. Un capro espiatorio comodo, un pretesto su cui scaricare la responsabilità di un ritardo che ha una sola vera origine: l’inerzia collettiva.

È più facile discutere di correnti e responsabilità individuali che ammettere di non aver organizzato una sola iniziativa a sostegno di Pizzutelli durante un’intera estate. Non un solo invito alla mobilitazione. Nemmeno un tema identitario. Il capogruppo è andato avanti da solo: esattamente come ha fatto sul tema dei costi aumentati per chi vuole fruire della piscina comunale.

Anche Angelo in silenzio

Angelo Pizzutelli

Ma nemmeno lo stesso candidato sindaco ha fatto fuochi d’artificio: da quando è stato designato dal Partito Angelo Pizzutelli non ha organizzato una conferenza stampa, non ha dettato un’agenda, non ha preparato una rete di appuntamenti. Alla cena con l’ex sindaco Michele Marini sarebbe dovuto andare lui: per chiedergli di salire sul palco e benedirlo pubblicamente. Avrebbe dovuto organizzare una conferenza con il resto del Gruppo: Norberto Venturi e Fabrizio Cristofari. I quali sono rimasti in silenzio. In attesa di un segnale che non è arrivato.

Vincenzo Iacovissi

Il PSI di Vincenzo Iacovissi lancia le sue primarie delle idee: isolato ma almeno in movimento. Non solo. Per sabato ha messo in campo la raccolta di firme a sostegno delle petizioni su Diritto alla Casa, Giovani, Partite Iva, collocando Frosinone nella scia della mobilitazione nazionale dei Socialisti.

Intanto il sindaco uscente Riccardo Mastrangeli corre, letteralmente e politicamente, mentre il centrosinistra discute su come dividere la pagnotta mentre il forno è ancora spento e nessuno porta né la legna secca, né la farina, né il lievito.

Nella filastrocca, la Gallinella Rossa alla fine fa tutto da sola. Il pane lo mangia da sola. A Frosinone, il rischio è che il pane lo sfornino gli altri.