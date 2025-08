Il PD impugna il tomahawk: assalto (politico) a Fort Mastrangeli

Dopo l’approvazione del BRT, il gruppo consiliare Dem rompe gli indugi e chiede le dimissioni del sindaco. Il clima si fa rovente, la maggioranza traballa e la campagna elettorale per il 2027 sembra già cominciata.

Come la tribù indiana dei Sioux, famosa per la resistenza e determinazione contro i soldati nordisti, culminata nella battaglia del Little Bighorn. Allo stesso modo il gruppo consiliare del Pd ha deciso di dissotterrare l’ascia di guerra e andare a testa bassa all’assalto (politico) di Riccardo Fort Apache Mastrangeli.

Basta con il fioretto e pure con la sciabola: da oggi il PD usa il “Tomahawk” per essere più incisivo e tagliente e fare più male (sempre politicamente parlando) alla maggioranza che governa il Comune di Frosinone.

I Consiglieri Dem Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi hanno atteso 48 ore dall’approvazione, non senza ripercussioni, del percorso del BRT voluto fortemente dal sindaco. E subito dopo hanno cominciato ad attaccare duramente l’amministrazione Mastrangeli, fino ad arrivare a chiedere le dimissioni del sindaco. Mai accaduto prima.

Si vede che il clima è cambiato. Non si scherza più.

L’attacco frontale

Il Gruppo consiliare Pd

Lo si capisce già dalle prime riflessioni riportate nella nota stampa del gruppo consiliare quando i Consiglieri scrivono: “La crisi politica, dapprima sottile e poi fragorosa, all’interno della maggioranza di centrodestra è iniziata tre anni fa, subito dopo la vittoria al ballottaggio. Ma il punto vero è rappresentato dal suo fallimento amministrativo ed ovviamente programmatico “.

Pizzutelli Venturi e Cristofari poi evidenziano una particolarità di questa consiliatura “ questa Amministrazione, al contrario di tutte le altre, ha avuto la possibilità di usufruire dei fondi del Pnrr, cosa mai successa prima , una sorta di manna dal cielo sotto il profilo delle finanze da investire in progettualita’ definite. Risorse quindi, con le quali il capoluogo potrebbe o poteva diventare una città dal profilo europeo”. Trasformazione che secondo loro non è riuscita.

Riccardo Mastrangeli

Poi l’accusa a Mastrangeli di scarsa condivisione. “Questa Amministrazione ha condiviso troppo poco se non nulla con i propri concittadini, li ha semplicemente messi davanti al fatto compiuto. Con le piste ciclabili e ciclopedonali ad esempio, che hanno “terremotato” e stravolto in peggio la viabilita’ di interi quartieri: carreggiate ridotte, posti auto cancellati, sensi unici cambiati un giorno sì e l’altro pure con problemi e dosi di stress quotidiana arrecati ai residenti che hanno vanamente, in alcuni casi, ottenuto risposte. Un disastro vero ed è ora di dirlo ed anzi ribadirlo “.

Il dato amministrativo

La nota del Gruppo Dem va più nel dettaglio amministrativo. Fa riferimenti specifici delle criticità BRT e ascensore inclinato. “ Avevamo ragione noi a chiedere la riattivazione dell’impianto esistente invece di puntare su un “raddoppio” che nessuno ha visto se non nei proclami su carta. Il programma che l’Amministrazione Mastrangeli aveva annunciato è franato fragorosamente. Sia sulla viabilità che sul concetto di mobilità alternativa”.

Il modello Brt Mercedes

Poi c’è la critica al progetto in se. Il Brt è il sistema di trasporto urbano basato su bus elettrici che viaggiano su una corsia preferenziale, era stato concepito come collegamento veloce (10 minuti) tra Stazione e De Matthaeis. E viceversa. Per il Gruppo Pd “Nessuno crede che quei tempi saranno rispettati e francamente di un’altra circolare imbottigliata nel caotico e snervante traffico cittadino non sente il bisogno nessuno . Sarebbe bastato investire copiosamente sul rafforzamento del TPL,il trasporto pubblico locale poco moderno e quindi poco utilizzato in Città per gli spostamenti dai frusinati”.

L’accusa politica

Angelo Pizzutelli

Infine, l’analisi e l’accusa politica più dura, con la richiesta di dimissioni. “Quanto alla maggioranza è al capolinea da mesi e mesi. Erano partiti con 22 consiglieri su 33. Ne hanno persi 9 per strada e adesso si ritrovano con Fratelli d’Italia (5) contro e con il presidente dell’aula Massimiliano Tagliaferri che non è fuggito dai i suoi malumori. Un totale di 15 consiglieri eletti nel centrodestra (su 22) che non condivide l’operato dell’Amministrazione”.

“Sarebbe opportuno che l’Amministrazione e il sindaco Riccardo Mastrangeli ne prendessero atto tornando a dare voce alla gente”.

Il new deal del PD al Comune di Frosinone è appena iniziato, come è evidente che è appena iniziata anche la lunga campagna elettorale per le elezioni comunali del 2027.

Il cambio di passo

Angelo Pizzutelli, Norberto Venturi, Fabrizio Cristofari

Ma perché il Gruppo Consiliare ha deciso di cambiare marcia e quindi imprimere una decisa accelerazione nell’azione di opposizione a Mastrangeli? Perché pur avendo approvato il percorso del BRT, di fatto l’opera strutturale più importante e strategica del suo programma, il sindaco è probabilmente percepito dal PD politicamente più debole, rispetto a prima.

Il dato oggettivo però è che Mastrangeli ha portato a casa la delibera. E si ricandiderà a sindaco di Frosinone. E allora è opportuno, per cercare di decriptare tutto, riportate le lancette indietro di 48 ore a Palazzo Munari.

Il municipio di Frosinone

Al comune di Frosinone la propensione al cambiamento, di idee e progetti, evidentemente non c’è. Solo così potrebbe essere spiegata, almeno in parte, la situazione kafkiana che vede ormai da tempo protagoniste le dinamiche dell’amministrazione Mastrangeli. Il quale non è certamente un novellino della politica e delle relazioni connesse: ha fatto il Parlamentare della Repubblica, viene dalla Democrazia Cristiana, dove ogni singola parola da dire veniva pesata prima con il bilancino di precisione e ogni strategia veniva pensata e ripensata cento volte.

Il lasciare sempre decantare le situazioni pericolose o problematiche, era il primo capitolo ideale del manuale del perfetto Democristiano. Quindi non è pensabile che agisca d’impulso o per “tigna”. C’è evidentemente qualcosa di ancora non decifrato, o decifrabile, in quello che sta accadendo nella sua maggioranza. E nelle sue decisioni ostinate, almeno secondo la maggior parte dei suoi alleati.

L’antefatto

Max Tagliaferri

I fatti sono noti. Nella seduta di Giunta dell’altro ieri è stato approvato il progetto definitivo del percorso del Brt (Bus Rapid Transit) con corsia preferenziale tra Piazzale De Matthaeis e lo Scalo. Alla riunione dell’esecutivo non hanno partecipato gli assessori di FdI, Alessia Turriziani e Simona Geralico perché il Partito è fortemente contrario al progetto e ha chiesto a Mastrangeli di stoppare tutto e destinare i fondi del BRT al potenziamento complessivo del trasporto pubblico locale. (Leggi qui: Maggioranza in panne sul BRT: FdI spegne i motori, Mastrangeli forza la mano).

Non solo. Anche il Presidente d’aula Max Tagliaferri ha chiesto di rivedere il progetto, suggerendo al sindaco di rimandare la decisione e l’approvazione della delibera. Per questo ha anche abbandonato polemicamente il suo Gruppo consiliare di riferimento: la Lista Ottaviani. Risposta di Mastrangeli a FdI e a Tagliaferri: niente da fare, se non se ne parla nemmeno. Ed infatti alle 14 di lunedi la Giunta ha dato il via libera al percorso del BRT. (Leggi qui: La frattura di Frosinone e la politica che non sa (o non vuole) più ascoltare).

Apriti cielo. I telefonini degli esponenti locali e romani di Fratelli d’Italia sono diventati roventi. Non si contano i messaggi whatsapp partiti da Frosinone in direzione Roma. I meloniani hanno interpretato come l’ennesimo sgarbo questa indisponibilità del sindaco a rivedere il progetto.

La bella che non balla

Il Gruppo FdI

FdI rischia di fare la fine della bella che non balla. Ha i numeri più alti di tutti in Aula consiliare e nelle urne quando si vota, ma non riesce ad incidere sull’amministrazione. Non può reggere a lungo.

Ora, andando oltre il fatto squisitamente amministrativo, pur importante, sono le dinamiche politiche che fanno riflettere. I muscoli e le prove di forza in politica si fanno, ci sono sempre state, quando si hanno i numeri. In questo momento la maggioranza del sindaco, con soli 16 consiglieri, si dimostra oggettivamente fragile e gracilina. Senza i ricostituenti dei 3 Consiglieri del Gruppo Marzi, (Papetti fa storia a se) non si va da nessuna parte: non solo non si approvano le delibere ma il Consiglio non si apre neppure, se si continua a convocarlo sempre in Prima Chiamata.

Quindi appare paradossale, o comunque di difficile comprensione l’ostinazione del sindaco nel non voler trovare nessun genere di accordo o compromesso con FdI, che rappresenta l’azionista di maggioranza del Consiglio. Ha 5 Consiglieri. A ciò si aggiunga che in 3 anni di consiliatura hanno abbandonato Mastrangeli ben 9 Consiglieri Comunali, tra i quali l’intera lista sua ed il Gruppo di Forza Italia, che è uno dei partiti fondatori del centro destra. La ricomposizione “vera” non è stata mai tentata. Con nessuno.

Il. caso Scaccia

Antonio Scaccia (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Inoltre, appena la scorsa settimana, durante l’ultimo consiglio comunale, la Lista del vicesindaco Antonio Scaccia, che ha 3 Consiglieri, ha preso nettamente le distanze dalle strategie politiche del sindaco, in ordine alla composizione della sua variegata maggioranza centrodestra/sinistra. Ha detto basta.

Ultimo, ma non per questo meno importante, anche il presidente del Consiglio Max Tagliaferri è in posizione critica nei confronti del Sindaco. Ufficialmente sul BRT.

C’è forse qualcosa da rivedere al Comune, anche nei rapporti personali?

In questo quadro di totale instabilità politica e di incertezza, peraltro con numeri risicatissimi in aula per la maggioranza, il noto manuale ideale della politica, prima di fare qualsiasi cosa, anche di grattarsi in testa, consiglierebbe di usare dosi industriali di prudenza.

Invece Mastrangeli, che notoriamente non è Hiroyoshi Nishizawa, il famoso kamikaze giapponese nella battaglia di Midway, si butta a capofitto sull’obiettivo, in questo caso l’approvazione del Brt, incurante di tutti i warning arrivati ed i pericoli potenziali relativi alle reazioni politiche degli alleati di governo. Che inevitabilmente ci saranno.

Mastrangeli blindato

(Foto © Massimo Scaccia)

FdI non sfiducerà mai Mastrangeli: è sicuro. Potrebbe però rendere molto complicato ed impervio il cammino che porta alla fine della consiliatura. Se i Meloniani ed il Gruppo della Lista per Frosinone di Scaccia (in totale 8 Consiglieri/voti) decidono o di non partecipare ai lavori del Consiglio, l’aula di Palazzo Munari rischia di diventare come la spiaggia di Terracina, in un lunedì di novembre: un deserto.

Nemmeno Mastrangeli può pensare far salire a bordo della nave della maggioranza, altri consiglieri provenienti dall’opposizione. I posti disponibili sono finiti. Impensabile che PD e PSI possano in qualche modo “aiutare” il sindaco nel garantire i numeri in Aula. Ed allora la domanda delle cento pistole è: dove vuole arrivare veramente Mastrangeli?

Coerenza e determinazione vanno bene per carità, ma est modus in rebus. E le cose in questo momento al Comune sono particolarmente complicate. E delicate.

Una vulgata non confermata dice che queste forzature, o comunque la totale indisponibilità del sindaco a ragionare su nulla di diverso, rispetto al programma di governo condiviso all’epoca, siano volute e studiate a tavolino. Rappresenterebbero il preludio alla costruzione di una maggioranza trasversale, diversa da quelle del 2022, (tipo quella attuale in aula) da presentare alle prossime elezioni comunali tra 18 mesi.

Trasversale

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Mastrangeli è forte del 56% dei consensi che gli attribuisce l’ultima rilevazione del Sole 24 Ore. Potrebbe essere la base per qualsiasi tipo di progetto amministrativo e per una coalizione di qualunque genere. Una coalizione, molto civica e poco partitica, che vedrebbe come uno dei partner di riferimento l’ex sindaco Domenico Marzi. Potrebbe non essere fantapolitica, ma sarebbe comunque complicato dare gambe ad un progetto del genere. Frosinone è il Capoluogo, difficile che i Partiti del centrodestra diano l’ok ad una operazione così “rivoluzionaria”. Si vedrà.

Al di la degli scenari a lungo termine è evidente che, dopo lunedì, nell’immediato o in autunno, la situazione in maggioranza andrà chiarita. In un senso o nell’altro. Sullo sfondo ci sono due circostanze oggettive ineludibili: le elezioni provinciali (fondamentali per tutti i Partiti); il timore, trasversale, dell’interruzione anticipata della consiliatura. Che qualcuno però adesso comincia anche a considerare come una ipotesi. Prima nemmeno quella. E questo spiegherebbe in parte la maggiore incisività del Gruppo consiliare del PD.

Aldo Mattia (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Se una volta venuta meno la coesione politica in maggioranza, finisce anche quella amministrativa, alla ripresa delle attività, tutto può veramente accadere.

Infine, da registrare la scorsa settimana un incontro, durato più di un’ora, presso il bar Monti Lepini a Frosinone tra l’onorevole Aldo Mattia, il vicesindaco Antonio Scaccia ed il Presidente d’Aula Max Tagliaferri. Segnale che “qualcosa” sta per succedere.