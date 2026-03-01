Il Pd secondo Migliorelli: meno correnti, più territorio

Nella sua prima relazione da segretario provinciale, Achille Migliorelli prova a spostare il Pd dalle guerre interne alla sfida contro la destra: unità operativa, centralità del territorio, giovani e coalizione larga come architravi della nuova fase.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Un esordio che non è solo formale

Diretto, efficace. Forse il tono non sarà quello del tribuno: limiti di gioventù e comprensibile emozione nel ritrovarsi a capo del principale Partito progressista. Ma i contenuti ci sono tutti e sono declinati bene nella relazione del nuovo Segretario Provinciale del Partito Democratico di Frosinone Achille Migliorelli.

C’è un passaggio che vale più di molte formule congressuali: “non è più il tempo di voltarci dall’altra parte. Non è più il tempo di perderci in piccole diatribe interne.

E non è più il tempo di chiudersi nelle dinamiche di casa nostra mentre fuori c’è un territorio che soffre. Ed una destra continua a cavalcare con la sua demagogia”. Una frase semplice, quasi lineare. Ma dentro c’è la fotografia di un Partito Democratico che per tredici mesi ha guardato soprattutto se stesso. E che ora prova — non senza fatica — a rialzare lo sguardo.

Senza equilibrismi

Achille Migliorelli

La relazione non è stata un esercizio di equilibrismo tra correnti. È stata piuttosto un tentativo di ridefinire il perimetro politico del Pd in provincia di Frosinone. Non un manifesto ideologico, ma una dichiarazione di collocazione: contro una destra “radicata”, “demagogica”, “spudorata”, capace — secondo Migliorelli — di occupare gli spazi lasciati vuoti dalle divisioni interne.

Il primo asse del discorso è stato quello dell’unità. Ma non come tregua armata. Migliorelli ha riconosciuto che “la pluralità è ricchezza”, salvo aggiungere che “non significa guerra permanente”. È una linea sottile: difendere il pluralismo senza legittimare la frammentazione. In controluce si intravede la consapevolezza che il Congresso non ha chiuso tutte le ferite, le ha soltanto suturate. E che la vera prova sarà la gestione quotidiana del Partito.

L’unità evocata non è un punto di arrivo, ma una condizione di sopravvivenza politica. Perché senza una coesione minima interna, ogni ambizione esterna resta velleitaria. È qui che la relazione assume un tono quasi pedagogico: meno rivendicazione, più responsabilità collettiva. Un modo per dire che la stagione delle diatribe autoreferenziali è finita — o dovrebbe esserlo.

Il territorio come banco di prova

Il secondo asse della relazione è territoriale. Migliorelli ha parlato di dati economici “imbarazzanti”, di una provincia che cresce poco, di una Regione percepita come distante dalle esigenze reali. Qui il discorso cambia ritmo: non più introspezione, ma attacco politico.

L’obiettivo dichiarato è tornare a essere classe dirigente. Non semplicemente opposizione rumorosa, ma alternativa credibile. Non a caso il segretario ha rivendicato la necessità che il territorio torni ad avere una voce parlamentare propria. È un messaggio che va oltre l’analisi economica: è un’ambizione strategica . Significa che il Pd provinciale non vuole limitarsi a presidiare l’esistente ma ambisce a ricostruire una centralità politica smarrita. O, se qualcuno a Roma fosse duro d’orecchie, sono maturi i tempi per esprimere dal territorio una candidatura per Montecitorio o per Palazzo Madama.

I riferimenti a Stellantis, all’indotto in sofferenza, ai giovani costretti a partire non sono stati rituali. Sono stati presentati come cartine di tornasole del fallimento della destra. E insieme come banco di prova per il Pd: se non sa rispondere a queste domande, non può pretendere di essere percepito come alternativa.

Fabrizio Cristofari

L’idea dell’osservatorio sulla Sanità affidato a Fabrizio Cristofari si inserisce in questa logica. Non solo denuncia, ma struttura. Non solo critica ma proposta. È un tentativo di istituzionalizzare l’opposizione, trasformandola in laboratorio politico. Una scelta che richiama una cultura riformista classica: organizzare il dissenso per renderlo governo potenziale.

Il territorio, in questa relazione, non è sfondo: è protagonista. Ed è il luogo in cui si misurerà la coerenza tra parole e azione.

Giovani, Europa e alleanze: l’identità in costruzione

C’è poi il capitolo giovani. Qui Migliorelli ha compiuto un passo ulteriore, proponendo una presenza under30 stabile nelle liste elettorali. Non una concessione simbolica, ma una regola politica. La rappresentanza, ha suggerito, non è un premio: è una responsabilità. In una provincia dove l’emigrazione giovanile è cronica, questa non è retorica generazionale: è questione di sopravvivenza civile e politica.

Achille Migliorelli

Sul piano internazionale, il Segretario ha collocato il Pd provinciale nel solco europeo e progressista: più integrazione, meno sovranismi, critica alla logica del riarmo, attacco diretto alle ambiguità del centrodestra. È un passaggio che potrebbe apparire distante dai problemi locali ma serve a definire un’identità, a riaffermare un orizzonte culturale è una scelta politica.

Infine le alleanze. Migliorelli ha parlato di coalizione larga e competitiva, di percorso comune con le altre forze progressiste. Ma è chiaro che ogni apertura esterna presuppone una solidità interna. Senza unità, nessuna coalizione regge.

Il segnale per Schietroma

Gian Franco Schietroma (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Nel suo intervento, Gian Franco Schietroma ha lanciato segnali chiari al Pd. Ha ricordato che il centrosinistra oggi esiste solo a Cassino e Ceccano, cioè dove Pd e Socialisti hanno fatto squadra. Il voto per Frosinone e per le Provinciali è dietro l’angolo, il Psi si è portato avanti schierando il suo vicesegretario nazionale Vincenzo Iacovissi. Schietroma vuole sapere cosa intende fare il Pd nelle elezioni 2027 nel Capoluogo.

La risposta di Migliorelli è di prospettiva. «Abbiamo davanti appuntamenti elettorali decisivi: le comunali di Frosinone, le regionali, le politiche. Scadenze che richiedono un Partito Democratico forte, credibile, e soprattutto capace di costruire una coalizione larga e competitiva. Per farlo serve un lavoro serio, quotidiano. Serve costruire, insieme alle altre forze progressiste, una visione comune. Serve trovare ciò che ci unisce, non ciò che ci divide».

La relazione non è stata un semplice discorso di insediamento. È stata un atto di posizionamento. Migliorelli ha provato a spostare l’asse del Pd dalla gestione delle correnti alla competizione politica. Un modo per spegnere i riflettori sulle polemiche che in questa giornata non sono mancate.

Cosa è mancato

Sara Battisti, Claudio Mancini e Luca Fantini

A voler cercare il difetto. È stato un intervento che ha parlato molto all’esterno del Partito e poco al suo interno. Non una parola per il Segretario provinciale uscente Luca Fantini: come se il suo passo di lato e la rinuncia a ricandidarsi fosse un gesto scontato. Non lo era affatto. Se avesse puntato i piedi si sarebbe andati ad una conta che, anche in caso di vittoria per Achille Migliorelli gli avrebbe consegnato un Partito molto più lacerato di quanto sia apparso oggi.

Allo stesso modo è mancato il riferimento al ruolo delle figure di riferimento. Sarebbe stato opportuno mettere in chiaro che l’esperienza è un vantaggio che soprattutto nei momenti di difficoltà torna utilissimo. Ma senza fare alcun riferimento ad un Francesco De Angelis ed una Sara Battisti sulla testa, ad un Antonio Pompeo di lato, il rischio è quello di passare per il vaso di coccio tra i vasi di ferro.

Francesco De Angelis

Così come, sarebbe stato un gesto di stile sottolineare il passaggio di testimone alla guida della Tesoreria, tra Vittorio Save Sardaro e Luigi Vecchi: due generazioni diverse ma entrambe provenienti dal circolo di Anagni che è stata un pezzo fondamentale nella storia del centrosinistra provinciale .

Mancava un riferimento agli assenti. Ad Enzo Salera ed a Marta Bonafoni su tutti: per mettere in chiaro che non è più tempo di divisioni e tredici mesi di assenza da tutti i fronti provinciali può essere sufficiente. Perché l’unità proclamata in un Congresso è una premessa. L’unità praticata nella quotidianità è la vera prova. Avrà molto da lavorare, il nuovo Segretario provinciale del Pd.