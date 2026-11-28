Il PD di Formia ufficializza la proposta di Gianluca Giattino e il direttivo prende atto. Imma Arnone contesta il metodo, Alessandro Carta rilancia le primarie, il Movimento Cinque Stelle attende e un terzo polo punta al ballottaggio.

Un documento con le linee guida del suo programma politico avallato dalla base degli iscritti: è stato il via libera per il Partito Democratico di Formia per proporre alle altre componenti del Campo Largo il nome del suo candidato a sindaco del 2027. È quello dell’avvocato 59enne Gianluca Giattino. La riunione della Direzione Dem dell’altra sera si è conclusa con la presa d’atto del documento: il programma c’è, la base lo ha condiviso, scatta il semaforo verde per la candidatura da portare al tavolo con gli alleati. (Leggi qui: Aria di frattura nel Pd sul nome di Giattino).

A presentare quel programma amministrativo agli iscritti è stato lo storico dirigente dei Dem Francesco Occipite Di Prisco unitamente al Segretario cittadino Stefano Scipione. Ha chiarito che sul piano dello Statuto non ci sia bisogno del voto della Direzione ma, contrariamente a quanto avviene in genere, era presente al gran completo nel nuovo Circolo Pd in via Lavanga. Dando un peso politico ancora maggiore a quella proposta.

Il dissenso di Arnone

Imma Arnone

La minoranza interna ha fatto quanto era nelle sue possibilità. E poiché i numeri in politica esercitano ancora un ruolo, la consigliera comunale Imma Arnone ne ha preso atto. Stigmatizzando «il metodo scelto che non funziona e non mi convince affatto», ha deciso di avviare una riflessione personale sul da farsi. Insomma la candidatura a sindaco di Giattino è scaturita attraverso un legittimo confronto interno ed un voto della base ma senza un confronto con il Gruppo Consiliare (formato da tre consiglieri comunali) e senza chiedergli eventuali proposte alternative.

La dottoressa Arnone sperava che la sua battaglia fosse sostenuta anche dal consigliere Dem Alessandro Carta. Ma dopo l’ultima riunione della Direzione si è dovuta ricredere: a fare le barricate è rimasta soltanto lei, dopo aver chiesto, pubblicamente ed in privato, al coordinatore provinciale del PD Omar Sarubbo di prendere in mano la situazione venutasi a creare nel PD di Formia.

La linea di Carta

Alessandro Carta

Imma Arnone ha capito subito che Alessandro Carta non è intenzionato a rompere con il resto della maggioranza dei Dem. Soprattutto con il Capogruppo Luca Magliozzi – con cui è approdato in Consiglio Comunale nel 2021 – e con il segretario cittadino Stefano Scipione.

Una posizione che smentisce in maniera evidente chi sostiene sia in atto una guerra fratricida all’interno del Pd di Formia. Di più ancora, va a definire il quadro: all’interno del Partito Democratico c’è «un confronto interno, cosa normale in una comunità politica. Ci si confronta, si discute e si possono avere sensibilità diverse».

Il rischio politico è che il resto del Campo Largo possa ritenere la posizione del Pd un tentativo di fagocitare l’alleanza. Alessandro Carta disinnesca anche questo rischio: «Ci sono figure altrettanto valide negli altri Partiti e nelle forze civiche che compongono la coalizione, con le quali sarà necessario confrontarsi per arrivare a una sintesi condivisa».

Il Pd fa il nome di Giattino ma sta bene attento a non imporlo. Tiene spalancate le porte del confronto e del dialogo. Carta lo ribadisce: «Credo che sarebbe un errore ridurre tutta la discussione alla scelta di un nome. Come ho già avuto modo di dire in diverse occasioni, la priorità è costruire un programma capace di tenere insieme la coalizione, individuando una visione comune per il futuro della città. Il candidato dovrà essere il portavoce e l’interprete di quel progetto».

Il nodo delle primarie

Stefano Scipione

Nel tentativo di individuare una sintesi e non perdere per strada la collega Imma Arnone, il Consigliere Alessandro Carta ha proposto di tornare all’antica e di utilizzare quale «metodo di scelta» le primarie di coalizione. Le ha definite «uno strumento democratico importante, tanto a livello nazionale quanto a livello locale. Possono aiutare a superare eventuali contrapposizioni, rafforzare la legittimazione di chi viene scelto, generare entusiasmo, favorire il confronto sui programmi».

Ricorda che si sono rivelate utilissime nel passato: «nelle due occasioni in cui in passato abbiamo scelto questo metodo le primarie si sono rivelate uno strumento efficace e abbiamo sempre ottenuto un risultato positivo, riuscendo poi a vincere la sfida elettorale». Nel 1993 il futuro sindaco di Formia Sandro Bartolomeo sconfisse proprio il padre del consigliere Carta, Francesco, allora autorevole dirigente e segretario cittadino del Pds prima e dei Ds poi, e vent’anni dopo nel 2013, l’ultima volta in cui il centrosinistra ha conquistato il comune per la quarta volta.

Ma Giattino non vuole sentir parlare di ricorso ai gazebo a causa di un Campo largo che poi tanto largo non è.

L’attesa dei Cinque Stelle

Mattia Aprea

La partita Giattino è virtualmente chiusa: oltre alla benedizione del Pd gode del sostegno dell’ex sindaco e capogruppo di Un’altra città Paola Villa. Manca il passaggio formale del confronto con il resto della coalizione. Dove potrebbe proporre un’alternativa il Movimento Cinque Stelle con il nome di un altro avvocato, Mattia Aprea: sostiene di avere l’appoggio del partito pentastellato a livello regionale e provinciale. Ha fatto sapere che parlerà «a tempo debito»: cioè, quando si riunirà il tavolo della coalizione ed il Pd proporrà in quella sede il nome dell’avvocato Gianluca Giattino.

Le forze del campo Progressista sono ad un bivio: aggregarsi, con o senza Primarie, ciascuno rinunciando ad una parte delle proprie aspirazioni. Oppure spianare la strada al bis del centrodestra guidato dal sindaco uscente Gianluca Taddeo. Il resto è filosofia.

Il terzo polo

Luca Scipione (Foto © Cosmo Di Schino)

La prossima settimana potrebbe essere decisiva invece per la possibile nascita di un terzo polo di espressione centrista. È la formazione completamente civica che metterebbe insieme l’associazione Iniziativa per Formia dell’avvocato Luca Scipione, la Lega ma sotto la bandiera civica di Prima Formia e due formazioni create dall’imprenditore della sanità privata Maurizio Costa e dall’ex assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Taddeo Eleonora Zangrillo.

Il candidato sindaco in pectore di questo schieramento sarebbe l’avvocato Scipione. Il 18 novembre ha partecipato alla prima assemblea organizzativa per il Lazio promossa dal Movimento Sindaci d’Italia Sud chiama Nord presso la sala Gentile dell’hotel Ariston di Roma. È il movimento ispirato da Cateno De Luca. (leggi qui: De Luca, l’ottavo re delle preferenze).

Scipione ha riscoperto il sindaco di Taormina grazie ad una familiare che fa parte del suo staff. E se Scipione accettasse di occupare una posizione nella lista per la Camera dei Deputati che mette insieme le province di Frosinone e Latina? L’interessato non lo esclude ed in quel caso lascerebbe alla componente leghista il compito di individuare il candidato sindaco. E le opzioni sul tappeto riguardano due dei tre componenti del gruppo consiliare: il capogruppo consiliare e vicepresidente di Anci Lazio Antonio Di Rocco e l’ex presidente della XVII Comunità montana dei Monti Aurunci Nicola Riccardelli.