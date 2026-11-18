Dopo i 18 milioni stanziati per lo Spaziani di Frosinone, i dem dei due centri costruiscono un asse politico contro le scelte della giunta Rocca e chiedono una struttura baricentrica lungo la Casilina. Nel mirino anche le amministrazioni locali di centrodestra, accusate di subalternità alla Pisana

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Più che una semplice protesta, è una vera e propria manovra a tenaglia quella messa in campo dal Partito Democratico nel quadrante nord della Ciociaria. Di fronte alla decisione della Regione Lazio di stanziare oltre 18 milioni di euro per il potenziamento dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, i Dem di Anagni e Ferentino hanno scelto la strada dell’unità, provando a fare sistema per costruire un fronte di opposizione compatto contro il governo regionale di centrodestra e le amministrazioni locali dello stesso colore politico, accusate di essere subalterne alla giunta Rocca. (Leggi qui: Via allo Spaziani bis: 18,5 milioni per raddoppiare l’ospedale di Frosinone),

Sordo e Magliocchetti all’attacco

Francesco Sordo, segretario del PD di Anagni

A guidare l’offensiva politica sono stati il segretario del circolo PD di Anagni, Francesco Sordo, e il capogruppo consiliare dem di Ferentino, Fabio Magliocchetti. Una sinergia tutt’altro che casuale, che evidenzia la volontà di superare i tradizionali campanilismi tra i due principali centri dell’area nord per acquisire maggiore peso su un tema di altissimo impatto sociale come la sanità pubblica. L’obiettivo è trasformare una vertenza territoriale in una battaglia politica a tutto campo.

Nel mirino dei due esponenti democratici è finita la stessa filosofia con cui la giunta Rocca sta ridisegnando la geografia sanitaria provinciale. Secondo l’asse PD Anagni-Ferentino, concentrare ingenti risorse sul capoluogo significa condannare le aree periferiche a una cronica subalternità assistenziale. «Questo accentramento di servizi ospedalieri nel capoluogo, a fronte di una carenza di posti letto per acuti e dell’inadeguatezza delle strutture di pronto soccorso sul territorio, è davvero incomprensibile e indica la miopia del centrodestra che ci governa in materia di sanità», hanno attaccato Sordo e Magliocchetti.

Rischio-collasso per lo “Spaziani” e dubbi sui costi

Fabio Magliocchetti, capogruppo PD di Ferentino

L’affondo politico si è poi spostato rapidamente sulle conseguenze logistiche ed economiche dell’operazione targata Regione Lazio. I due esponenti dem hanno contestato la narrazione del potenziamento ospedaliero, prefigurando uno scenario di paralisi per il nosocomio frusinate già durante la fase di esecuzione dei lavori.

«Cosa accadrà quando, all’interno dell’attuale area dello Spaziani, verranno demolite due palazzine e sarà aperto un nuovo cantiere? Il caos più totale. E, soprattutto, cosa accadrà quando un numero maggiore di utenti graviterà in quell’area della città, già intasata in molte occasioni? Ancora caos, a danno dei cittadini che devono utilizzare lo Spaziani per necessità e non certo per scelta».

Non meno critica la valutazione sull’efficacia della spesa pubblica. Sordo e Magliocchetti hanno messo sotto la lente d’ingrandimento i numeri dell’investimento, sottolineando come il progetto preveda «56 posti letto, che diventano 103 in caso di emergenza pandemica», per poi affondare il colpo con un interrogativo retorico destinato a mettere in discussione la convenienza dell’operazione finanziaria: «Con 18 milioni di euro, quale sarà il costo per posto letto? Un’enormità».

La proposta: un ospedale lungo l’asse della Casilina

La partita, tuttavia, non si limita alla critica. L’obiettivo è rilanciare una proposta alternativa, rispolverando l’idea di una struttura sanitaria baricentrica lungo l’asse della Casilina. «Un ospedale tra Anagni e Ferentino decongestionerebbe Frosinone e darebbe risposte più efficaci ai cittadini, i quali rinunciano a curarsi e si rivolgono al privato. O forse è proprio questo l’obiettivo del centrodestra regionale e nazionale?», hanno osservato Sordo e Magliocchetti.

Il direttore generale dell’Asl Arturo Cavaliere, il Governatore Francesco Rocca e l’onorevole Nicola Ottaviani alla presentazione dei lavori all’ospedale Spaziani di Frosinone

La chiusura del ragionamento ha infine svelato il doppio bersaglio dell’iniziativa democratica. Fare rete tra circoli confinanti serve infatti non soltanto a incalzare la Pisana, ma anche a mettere in difficoltà le amministrazioni locali di centrodestra, accusate di silenzio politico e subalternità rispetto ai vertici regionali del proprio stesso schieramento. Un centrodestra che, secondo i due esponenti dem, «nelle nostre città non tocca palla. Nemmeno su dossier fondamentali come gli ospedali».

Il messaggio politico è chiaro: la battaglia sulla sanità diventa il terreno sul quale il PD di Anagni e Ferentino intende costruire un’intesa territoriale più ampia, nella prospettiva di ricomporre e rilanciare un’alternativa credibile al centrodestra in Ciociaria.