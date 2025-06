Il perdono come atto politico: la lezione di Matilde Celentano

Matilde Celentano ha ritirato la querela a due utenti social che l'avevano offesa per il suo aspetto fisico: ma lei era sotto cura per un tumore. Hanno chiesto scusa e risarcito facendo lavori socialmente utili. Un gesto simbolico, ha promosso il cambiamento e la crescita, sfidando il body shaming e privilegiando la comprensione.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Se fosse stata una delle solite “risse social”, sarebbe finita in un polverone di rabbia, post cancellati a metà e indignazioni usa e getta. Ma questa non è una storia qualsiasi. È una storia di parole, di malattia, di dignità. E di un sindaco che ha scelto di non chiudere la partita con una sentenza, ma con una lezione.

Matilde Celentano, primo sindaco donna di Latina, oncologa, politica e soprattutto persona, ha fatto qualcosa di raro: ha scelto di perdonare. Lo ha fatto ufficialmente, per iscritto, con l’assistenza del suo legale Renato Archidiacono, formalizzando la remissione della querela presentata nell’ottobre scorso contro due utenti social che avevano pensato di commentare il suo aspetto fisico: la insultarono dicendo “Sei tutta rifatta, viso e labbra”. Ma in realtà lei era nel pieno di una cura oncologica.

La denuncia, le scuse, la restituzione

Matilde Celentano nei giorni della malattia

Matilde Celentano li denunciò: non tanto per sé stessa ma per tutte le donne che si sottopongono a cure oncologiche. Un modo per difendere tutte loro dalle accuse violente e gratuite, che fanno male allo spirito tanto quanto il tumore fa male al corpo.

Gli autori di quelle frasi infelici nei mesi scorsi hanno chiesto scusa. Ma davvero. Hanno scritto, hanno riflettuto: soprattutto si sono impegnati in attività socialmente utili. Come a dire: hanno offeso tutti e con il loro lavoro socialmente utile hanno risarcito tutti. A questo voleva arrivare Matilde Celentano: all’odio social ha risposto allora con fermezza, oggi replica con maturità istituzionale: “Punire non significa solo sanzionare, ma anche offrire un’occasione di crescita”.

C’è un fondo di civiltà che non si compra con una direttiva europea. C’è un senso del ruolo che si misura non nei selfie tra le fiere, ma nella capacità di distinguere la vendetta dalla giustizia. E qui la sindaca Celentano ha segnato un punto netto, non solo per sé, ma per chi crede ancora che il potere, anche quello di firmare una remissione di querela, possa essere esercitato con intelligenza e umanità .

Il potere dei simboli

La sua è stata una querela simbolica, certo. Un messaggio a chi crede che il body shaming sia solo goliardia da tastiera. A chi, nel 2025, pensa ancora che le donne debbano giustificarsi se mostrano i segni di una malattia. O se li nascondono. O se, semplicemente, esistono.

E adesso, il gesto finale: non un passo indietro, ma una conclusione coerente. Il perdono, in politica, è rarissimo. Perché perdonare è anche rinunciare al proprio “diritto di vendetta”, è cedere un pezzo del proprio torto per lasciare spazio al cambiamento dell’altro .

“Che serva da esempio e da monito”, dice Celentano. Ed ha ragione. Perché nessuno ha il diritto di offendere, ma tutti hanno il dovere di imparare. Anche — e soprattutto — sui social.

È questa la città che sogna. Non quella dei tribunali pieni, ma quella dei cittadini che capiscono. Dei sindaci che non dimenticano, ma decidono di chiudere il cerchio. Con un atto di coraggio. E, sì, di civiltà.