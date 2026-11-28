Il piano del commercio approvato a Ferentino mostra incongruenze interne su numeri e competenze. In aula uno sguardo d'intesa tra Pompeo e Berretta mette in allarme la maggioranza. Il M5S apre a un futuro «campo largo».

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Centoventinove banchi in una pagina, centoventisette nella successiva. Stesso mercato, stesso documento, due numeri diversi a poche righe di distanza. Non è un refuso isolato: è la crepa più visibile di un piano che, a leggerlo con attenzione, sembra scritto da mani diverse. E che dice più sulla maggioranza di Ferentino di quanto dica sul futuro del Commercio nella città.

Il Piano del Commercio su Aree Pubbliche è stato fortemente voluto dal consigliere delegato Ugo Galassi. È passato ieri in Consiglio comunale con una prova di forza della maggioranza. (Leggi qui: Consiglio fiume tra il ricordo di Vittori, la Henkel e lo scontro sul commercio).

Il piano a tre mani

Ugo Galassi

Ma a leggerlo, l’opposizione — Antonio Pompeo, Fabio Magliocchetti, Alfonso Musa e Angelica Schietroma — ha messo in fila una serie di incongruenze che vanno oltre la normale polemica politica .

Il numero dei banchi del mercato del sabato cambia da una pagina all’altra, 129 e poi 127; un chiosco alimentare vicino al cimitero compare in un punto e scompare nel riepilogo finale; per la storica fiera del primo maggio sono previsti 27 banchi, per quella del Crocifisso a settembre ben 28, con ricadute sul traffico mai valutate. E, soprattutto, non è chiaro chi decida davvero gli orari dei mercati: lo stesso atto lo attribuisce, in punti diversi, al piano, al sindaco, alla giunta e al dirigente.

«Una situazione a dir poco paradossale», hanno sintetizzato Pompeo e Magliocchetti in Aula. Un impianto che, uniti ai richiami ad articoli e allegati inesistenti, assomiglia meno a un Testo Unico che a un collage di stesure diverse mai del tutto armonizzate.

Lo sguardo che ha messo in allarme l’aula

Maurizio Berretta

Al netto del contenuto, a colpire chi era presente ieri in Consiglio è stato un dettaglio che il verbale non registra: uno sguardo d’intesa tra Antonio Pompeo ex sindaco di Ferentino e oggi capo dell’opposizione, e Maurizio Berretta, consigliere di maggioranza già dimessosi dalla presidenza delle commissioni. Un’occhiata che non è sfuggita a nessuno in Aula, ha mandato in tilt per alcuni minuti la discussione sul Piano del Commercio . Ed ha insinuato più di un dubbio nello stesso sindaco Piergianni Fiorletta.

Un segnale muto, ma letto da tutti allo stesso modo: tra l’ex sindaco e un pezzo della maggioranza attuale il filo del dialogo non si è mai interrotto.

Il campo largo che il M5S rimette sul tavolo

Piergianni Fiorletta ed Antonio Pompeo

Ma il passaggio politicamente più delicato delle ultime ore a Ferentino non è avvenuto in Aula. Nelle ore precedenti al Consiglio, il Movimento 5 Stelle — presente nell’attuale amministrazione trasversale, che mette insieme centrosinistra e centrodestra sotto la guida di Fiorletta — ha tenuto la sua riunione cittadina: alla quale hanno partecipato delegazioni sia di maggioranza sia di opposizione.

Il messaggio uscito da quell’incontro è netto: per il futuro, ha fatto sapere il Movimento, può essere ideale tornare a ricostruire un campo largo. Tradotto in termini politici: la fine dell’attuale modello trasversale, non la sua prosecuzione.

Una indicazione che, se confermata nei fatti, ridisegnerebbe gli equilibri su cui si regge oggi il governo della città. Proprio mentre, in Aula, un piano scritto a più mani e uno sguardo tra un ex sindaco e un consigliere di maggioranza raccontavano la stessa cosa da un’altra angolazione: la tenuta del fronte trasversale, senza più la mediazione di Luigi Vittori, non è più così scontata.