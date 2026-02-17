Il piazzale della discordia: il Pd si spacca e polemizza col presidente Dies

La proposta d'iniziativa popolare per l'acquisizione da parte del Comune di Gaeta dell'area dell'ex stazione è diventata terreno di scontro politico. I consiglieri dem Scinicariello e De Angelis chiedono che la richiesta venga discussa subito nell'assise comunale ed attaccano il numero uno dell'assemblea che invece ha convocato per martedì 17 il comitato promotore per approfondire la questione

Due anime in un Partito. Nulla di male: per questo c’è un Segretario politico che ha il compito di governare il dibattito e raggiungere una sintesi tra le tante voci interne. Nel Partito Democratico di Gaeta dovrà fare gli straordinari per ricucire la divisione nata in queste ore. Il tema che divide è il futuro utilizzo (con la relativa proprietà) del piazzale dell’ex stazione ferroviaria (leggi qui Gaeta, l’ex piazzale della stazione scuote una maggioranza già divisa).

Era un’area pubblica. Nel 2019 venne venduta a prezzo quasi simbolico al Consorzio industriale e poi, in parte ad un privato. A quel punto il valore schizzò alle stelle. Tanto da accendere l’interesse della Procura di Cassino. Ma a gennaio scorso quel caso è stato archiviato con un nulla di fatto.

Ora il capogruppo Dem Emiliano Scinicariello ed il consigliere Franco De Angelis hanno chiesto ieri con una Pec di inserire “nel primo consiglio comunale utile” lla proposta di deliberare la riacquisizione dell’intera area dell’ex Stazione. Un Consiglio è già calendarizzato per il 23 febbraio. Perché dovrebbe essere lacerante quella Pec?

Perché la richiesta del duo Scinicariello-De Angelis va nella direzione opposta a quella della terza Consigliera di centrosinistra, Sabina Mitrano.

Il nodo del contendere

Sabina Mitrano

La situazione interna è tesa. Molto. Quando il Partito ha esaminato i lavori della Conferenza dei Capigruppo del 12 febbraio, Sabina Mitrano è finita sotto accusa. Le hanno rimproverato di non aver mosso un dito quando i Capigruppo della maggioranza ed il presidente del Consiglio Comunale Gennaro Dies avevano escluso l’argomento ex stazione dall’agenda della seduta del 23 febbraio. Non l’avevano inserito “perché necessita di un secondo momento di confronto con il comitato promotore fissato alle 12 di martedì 17 febbraio”.

Criticata per non aver impedito il colpo di mano della maggioranza, la Mitrano si è difesa.“Io in quella conferenza dei Capigruppo non rappresentavo e tantomeno non sostituivo nessuno perché sono iscritta sì al Pd ma non faccio parte del relativo Gruppo consiliare“, ha osservato Sabina Mitrano.

“Per impegni scolastici sono arrivata in Comune con un ritardo di quaranta minuti e la decisione di non portare la delibera nel consiglio del 23 febbraio era stata già presa. Mi sono battuta invece per portare in Consiglio le interrogazioni di noi minoranze proprio sul piazzale dell’ex stazione. Si sappia che non ho aperto alcun vulnus visto che ragiono e decido con la mia testa”, ha chiosato la consigliera.

Le ragioni di Scinicariello e De Angelis

Emiliano Scinicariello

Un fatto è certo. La Pec inviata al presidente del Consiglio comunale Dies, al sindaco Cristian Leccese e alla segretaria generale Patrizia Cinquanta è stata sottoscritta dai soli Scinicariello e De Angelis. Ricordano come la proposta di iniziativa popolare, prevista dall’articolo 12 dello Statuto e dal Testo Unico degli Enti Locali, sia stata sottoscritta da oltre un migliaio di cittadini (5 volte di più rispetto a quanto previsto dalla normativa) e sia stata presentata il 21 novembre scorso.

“Riteniamo non sia più il tempo dell’ambiguità, dei giochi di prestigio,dei goffi tentativi di differimento sul tema dell’area “ex stazione” – hanno tuonato due dei tre consiglieri iscritti al Pd ma non costituenti il gruppo consiliare Dem – I termini previsti dall’articolo 12 dello Statuto comunale sono ampiamente decorsi, la proposta di delibera è corredata dei pareri necessari, avendo dunque terminato il suo iter amministrativo. La stessa segretaria generale l’ha ritenuta ammissibile, non c’è altro passaggio da effettuare”.

Insomma, secondo Scinicariello e De Angelis, lo Statuto del Comune di Gaeta non prevede altro che mettere all’ordine del giorno quella proposta di delibera nel primo Consiglio Comunale utile. E chi deve farlo, senza ulteriori indugi, è il presidente del Consiglio Gennaro Dies.

Tira e molla tra Dies e consiglieri dem

Il piazzale dell’ex stazione di Gaeta

Il presidente ha ritenuto di convocare nuovamente,“e non si sa per quale bizzarro motivo”, il Comitato Spontaneo promotore della proposta. Dies ha deciso di invitare anche i Consiglieri comunali ma Scinicariello e De Angelis hanno fatto sapere che non ci saranno martedì mattina in comune “poiché la procedura che si sta seguendo non è conforme allo statuto comunale”. Il presidente Damiano Di Ciaccio e una rappresentanza del comitato hanno fatto sapere, invece, che risponderanno martedì 17 alla convocazione di Dies.

Scinicariello e De Angelis nella Pec hanno fatto sapere di sentire puzza di bruciato. “Questa trovata sembra un modo per differire ciò che per previsione statutaria differibile non è, magari con artifici di modifiche al testo o qualcosa di analogo. Oppure un modo per prender tempo di fronte a problemi di maggioranza che dall’interno non si riescono a risolvere, ma magari un consiglio “esterno” potrebbe“.

A Dies i Dem hanno ricordato che “lui deve tutelare e rappresentare tutto il Consiglio Comunale e non solo la maggioranza, oltre che tutelare e rispettare – lui per primo – lo Statuto e il Regolamento del Comune di Gaeta”. Insomma la proposta di iniziativa popolare non ha alternativa: deve essere approvata o bocciata.

Franco De Angelis

Per il Pd è “inutile e pretestuoso” ogni nuova interlocuzione con un comitato “che ha espresso una volontà in modo chiaro, oltre che inappuntabile sotto il profilo formale. Solo se l’argomento sarà nel prossimo consiglio comunale – hanno concluso Scinicariello e De Angelis – Capiremo chi ama e rispetta Gaeta e chi no”. E non è una cosa di poco conto.