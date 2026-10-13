Il Polo Civico dice no a Vannacci, sì a Mastrangeli

Il Polo Civico sostiene la road map del sindaco Mastrangeli e chiude all'area di Vannacci in giunta. Sono tre le componenti contrarie; domani Fratelli d'Italia decide se partecipare al voto sul presidente del Consiglio.

L’ultima riga della nota del Polo Civico sembra un cartello appeso alla porta della Giunta comunale di Frosinone: «Non faremo maggioranze al Partito di Roberto Vannacci». A scriverlo è la civica fondata da Gianfranco Pizzutelli, che nello stesso comunicato apre invece all’elezione immediata del presidente del Consiglio comunale e alla road map del sindaco Riccardo Mastrangeli.

Diciassette è il numero che il sindaco deve far comparire sul pallottoliere per eleggere domani Giampiero Fabrizi presidente dell’Aula consiliare. Un pezzo del conto è arrivato oggi, proprio con quella nota del Polo Civico.

Nel momento più critico

Gianfranco Pizzutelli

Nel momento più delicato della consiliatura Mastrangeli, Gianfranco Pizzutelli rompe gli indugi e mette nero su bianco una posizione politica destinata a pesare sugli equilibri del Consiglio comunale. Già da domani, in seconda convocazione.

La nota diffusa in queste ore non è soltanto un appello alla responsabilità istituzionale. È soprattutto una dichiarazione di collocazione politica. Perché da una parte la civica sostiene senza ambiguità la strada indicata dal sindaco Riccardo Mastrangeli, dall’altra chiude la porta all’ipotesi di una rappresentanza dell’area di Roberto Vannacci nell’esecutivo.

Una linea che coincide sostanzialmente con quella già espressa da Fratelli d’Italia, che nei giorni scorsi ha chiesto l’estromissione dei «vannacciani» dall’amministrazione e dalla maggioranza. Tradotto in termini politici: diventano adesso tre le componenti della coalizione che sostengono il sindaco e che si sono dichiarate apertamente contrarie alla permanenza dell’area riconducibile ad Antonio Scaccia e a Roberto Vannacci negli assetti futuri dell’amministrazione. Dopo Fratelli d’Italia e la Lega (anche se con dei distinguo locali), arriva infatti il no esplicito del Polo Civico.

La road map condivisa

Franco Carfagna (Foto © Stefano Strani)

C’è però un elemento che distingue la posizione del Polo Civico da quella più rigida espressa da FdI. Pizzutelli e i suoi condividono la road map costruita dal sindaco. Prima occorre ristabilire il funzionamento delle istituzioni eleggendo il presidente del Consiglio comunale. Poi si potrà aprire il cantiere politico della nuova Giunta, sfruttando anche l’azzeramento dell’esecutivo fatto ieri da Riccardo Mastrangeli come strumento per ricomporre la coalizione. (Leggi qui: Mastrangeli rimette i pezzi sulla scacchiera: azzerata la Giunta).

Non a caso il Polo Civico scrive che è necessario: «assicurare l’elezione del Presidente del Consiglio comunale di Frosinone in modo da ripristinare il corretto funzionamento degli organi istituzionali apicali dell’ente». E aggiunge che proprio l’azzeramento della giunta «consente spazi di ricomposizione importanti alla coalizione». È esattamente il ragionamento che ha fatto Mastrangeli: mettere in sicurezza l’istituzione consiliare e soltanto dopo ridisegnare equilibri, deleghe e rappresentanze.

Il voto di domani

(Foto © IchnusaPapers)

A questo punto, l’attenzione si sposta inevitabilmente su quello che farà domani Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale convocato per l’elezione del presidente. I consiglieri meloniani parteciperanno comunque alla votazione, accontentandosi dell’azzeramento della Giunta come gesto preliminare di disponibilità e apertura da parte del sindaco? Oppure decideranno di non partecipare ai lavori d’Aula, facendo venir meno due voti che potrebbero risultare decisivi? Per ora le indicazioni sembrano puntare su questa seconda ipotesi.

In ogni caso, è di solare evidenza che il sindaco ha ormai un solo risultato utile a disposizione. Far eleggere domani Giampiero Fabrizi alla presidenza del Consiglio con diciassette voti. Da dove arriveranno quei voti, alla fine diventa perfino secondario. Dalla maggioranza, dall’opposizione, da Marzi, da accordi trasversali, da convergenze temporanee di sopravvivenza, conta relativamente. Quello che conta è che ci siano.

Se Fabrizi verrà eletto, Mastrangeli potrà rivendicare di aver rimesso in moto l’istituzione consiliare e guadagnare spazio per costruire un nuovo equilibrio politico e una nuova giunta. Un’altra fumata nera, invece, renderebbe molto più difficile immaginare un futuro diverso dalla conferma definitiva delle dimissioni da parte del sindaco e dal conseguente commissariamento.

La stanza di compensazione

Gianfranco Pizzutelli

C’è poi un altro aspetto politico che merita attenzione. Con questa nota il Polo Civico e soprattutto il leader Gianfranco Pizzutelli si accreditano come la vera stanza di compensazione della maggioranza. Non il Partito delle barricate. Non il Partito delle rotture definitive. Ma il luogo in cui tenere insieme stabilità amministrativa e ridefinizione degli equilibri politici. Una postura tutt’altro che casuale.

Il rafforzamento della civica, dopo l’ingresso di esponenti provenienti da Identità Frusinate, ha aumentato il suo peso specifico in aula. Il gruppo si è ampliato e Pizzutelli ha guadagnato un margine di interlocuzione maggiormente significativo nelle trattative che, inevitabilmente, si apriranno per i nuovi assetti di Giunta. La strategia appare chiara: consolidarsi come forza politica capace di indicare un metodo e di contribuire alla tenuta dell’amministrazione.

È un ruolo che si incastra perfettamente anche con il lavoro in corso in vista delle prossime elezioni comunali. Pizzutelli sta preparando una lista forte che ambisce a essere particolarmente competitiva con i partiti, sul piano delle preferenze. Per una civica che punta a crescere ulteriormente, accreditarsi oggi come interlocutore affidabile e punto di equilibrio della coalizione può rappresentare un investimento politico importante, i cui dividendi potrebbero essere incassati al momento del voto. Si tratta di un posizionamento tattico che risponde a una visione prospettica chiara.

Diciassette voti. Punto.

Fin qui la nota del Polo Civico. Resta il tema centrale, ineludibile. La consiliatura Mastrangeli per proseguire, non ha più bisogno di tattiche, strategie, ultimatum (o penultimatum), dichiarazioni d’intenti, prove muscolari, diktat e tutto il repertorio andato in onda fino ad oggi. Ha bisogno di 17 voti. Punto.