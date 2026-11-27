Al Consiglio Comunale di Frosinone Petricca, Martino e Cirillo contestano il polo logistico ESCAS di Selva dei Muli: 150 milioni, oltre mille posti. Gagliardi: progetto all'esame della Regione, posizione dopo gli approfondimenti.

A Frosinone il polo logistico di via Selva dei Muli – tra via Selvotta e la linea ferroviaria Roma–Cassino – rischia di diventare molto più di un normale progetto urbanistico. Ha già assunto i contorni di una questione politica, economica e ambientale. Sul tavolo ci sono circa 207.186 metri quadrati di superficie utile lorda, due grandi edifici, un Truck Village per gli autotrasportatori e un investimento stimato da parte del proponente intorno ai 150 milioni di euro. E soprattutto una previsione di oltre mille posti di lavoro.

Le critiche dell’opposizione

Giovanbattista Martino e Teresa Petricca (Foto © Massimo Scaccia)

Numeri importanti che però in Consiglio Comunale non convincono tutti. Soprattutto non convincono i Consiglieri di opposizione Teresa Petricca, Giovambattista Martino e Pasquale Cirillo, che hanno contestato all’amministrazione Mastrangeli quella che definiscono una campagna pubblicitaria costruita attorno all’iniziativa della ESCAS Srl, la società proponente. Uno dei bersagli principali dei 3 Consiglieri è la promessa occupazionale: mille assunzioni che rischiano di trasformarsi nell’ennesimo annuncio da pesare con il bilancino di precisione, visti i precedenti proclami da parte dell’amministrazione.

Petricca, Martino e Cirillo fanno il paragone in particolare con le aspettative create per il Bus Rapid Transit. Ricordano che nel momento in cui fu presentato il progetto, erano state prospettate importanti ricadute sulla mobilità cittadina. Mentre oggi, a loro giudizio, la realtà sarebbe ben diversa, con autobus praticamente vuoti e un traffico urbano cresciuto sensibilmente. Un caso di scuola di numeri annunciati e successivamente ridimensionati dalla realtà.

Ma il cuore della contestazione non è solo occupazionale, quanto ambientale e infrastrutturale. Petricca, Martino e Cirillo sostengono che un hub logistico di queste dimensioni porterebbe inevitabilmente un aumento significativo del traffico pesante. Da qui una serie di domande: dove passeranno i camion? Quale sarà il loro impatto sull’A1, sull’area industriale ASI, sulla Monti Lepini e sulla viabilità secondaria? In soldoni, più camion significherebbero più congestione, più emissioni e una pressione ulteriore su un territorio che da anni combatte con il problema della qualità dell’aria.

Politica, ambiente, diritto

Ma i 3 Consiglieri vanno oltre e provano a fare una solida costruzione tra politica, ambiente e diritto. Per questo, richiamano il Piano Regionale per il Risanamento della Qualità dell’Aria, le normative nazionali e comunitarie e il principio di precauzione previsto dalla legislazione ambientale. Il messaggio è chiaro: in un’area fragile come quella della Valle del Sacco non bastano le rassicurazioni. Servono studi scientifici, simulazioni attendibili e verifiche rigorose sugli effetti cumulativi dell’intervento.

In sintesi, una critica ampia, articolata e documentata del progetto. Per i Consiglieri di opposizione, però, il punto non è dire un no ideologico allo sviluppo, ma pretendere che chi propone l’opera dimostri in maniera inequivocabile che il beneficio economico non si trasformi in un costo sanitario e ambientale per i cittadini. Sulla carta, non fa una piega.

La replica di Gagliardi

Carlo Gagliardi

Come non dimostra grinze, di alcun genere, la replica del Consigliere Carlo Gagliardi, delegato del sindaco all’urbanistica. Il suo intervento, estremamente sobrio, sia nei toni che nell’impostazione, non è una difesa incondizionata del progetto, ma neppure una presa di distanza. La linea dell’amministrazione Mastrangeli è quella di mantenere aperta la prospettiva dell’investimento, subordinandola però a una serie di condizioni.

Gagliardi ricorda innanzitutto che il progetto ESCAS è ancora all’esame della Regione Lazio nell’ambito del procedimento PAUR, che comprende la Valutazione di Impatto Ambientale. Il Comune capoluogo sta partecipando all’istruttoria e intende verificare soprattutto la sostenibilità dei collegamenti stradali. Il punto fondamentale, spiega il delegato all’urbanistica, è evitare che i mezzi pesanti diretti al polo finiscano per attraversare Frosinone.

Lo studio trasportistico, infatti, prevede un collegamento con il casello autostradale di Ferentino attraverso uno scavalco ferroviario, oltre a una nuova uscita dalla superstrada per Sora, verso l’area industriale, nell’ambito di un intervento distinto nel territorio ferentinate. Per inciso, chi transita sulla superstrada Frosinone-Sora può agevolmente osservare come la nuova uscita di Ferentino (area industriale) sia già quasi pronta per l’inaugurazione. Su questo aspetto Gagliardi è piuttosto esplicito: gli accessi diretti dovranno essere realmente operativi prima dell’apertura della struttura.

Verifiche precise

Non basteranno, dunque, progetti e previsioni sulla carta. Il Comune chiederà verifiche sulla capacità della rete stradale e tempi certi per la realizzazione delle opere. Altrettanto importante il capitolo ambientale. Le integrazioni presentate dalla società il 13 novembre, compreso lo studio sulle emissioni, saranno sottoposte a un esame approfondito.

Non basterà verificare le concentrazioni medie annuali di PM10: bisognerà valutare anche l’incidenza sui superamenti del limite giornaliero. L’amministrazione intende, inoltre, chiedere monitoraggi della qualità dell’aria e del traffico prima dei lavori, durante il cantiere e dopo l’entrata in funzione del polo. L’obiettivo è individuare eventuali peggioramenti e prevedere misure correttive vincolanti, coinvolgendo anche l’autorità regionale competente per gli approfondimenti sulla sostenibilità ambientale e sulle possibili alternative localizzative.

E i mille posti di lavoro? Anche su questo Gagliardi introduce una precisazione tutt’altro che secondaria. Si tratta di una stima formulata dalla società proponente, non di un risultato già acquisito. Per questo il Comune intende inserire gli impegni occupazionali e la realizzazione delle opere pubbliche nella convenzione urbanistica, prevedendo verifiche periodiche e conseguenze in caso di mancato rispetto.

Se è incompatibile lo si dice

(Foto: Joasouza © DepositPhotos)

La valutazione comunale coinvolgerà Urbanistica, Ambiente e Mobilità, Lavori Pubblici e Polizia Locale. Il sindaco ha inoltre chiesto che lo stato dell’istruttoria venga illustrato alle commissioni consiliari competenti. La replica di Gagliardi quindi appare costruita più sul concetto di «garanzia» che su quello di «entusiasmo».

Ma Gagliardi dice anche un’altra cosa, dal punto di vista politico la più importante: se gli approfondimenti dimostreranno l’incompatibilità del progetto con la salute pubblica o con la tenuta della viabilità, il Comune lo dirà nelle sedi istituzionali. La posizione definitiva dell’amministrazione, assicura in finale Gagliardi, dipenderà dai risultati degli approfondimenti. Tradotto, il Comune di Frosinone non ha firmato nessuna cambiale in bianco. Con nessuno.

La linea dell’amministrazione

È evidente quindi che l’amministrazione Mastrangeli prova a tenere insieme le due esigenze: non rinunciare a un investimento importante per Frosinone, ma evitare che i benefici economici vengano accompagnati da costi ambientali, infrastrutturali e di traffico scaricati sui cittadini. Difficilissimi da spiegare, specialmente in campagna elettorale. È una linea ragionevole, di puro buon senso.

La differenza però, come sempre, la faranno gli atti e gli impegni verificabili. Al di là della polemica politica tra maggioranza e opposizione, inevitabile per progetti di così ampia dimensione, saranno i numeri degli studi tecnici a pesare come macigni nelle decisioni finali. Carlo Gagliardi lo ha detto in maniera inequivocabile.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).

