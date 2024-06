Il ponte di Dante tra Anagni e Firenze per votare Nardella

La tappa del sindaco di Firenze (coniugato a Sant'Elia Fiumerapido) ad Anagni nel nome di Dante. Che pare abbia soggiornato a Casa Barnekow. Ambiente e sviluppo che devono condividere. La nuova mappa interna al Pd

Un ponte tra Anagni e Firenze. Nel nome di un personaggio visionario come Dante Alighieri. Quella visionarietà che, come non ha mancato di sottolineare il segretario del Partito Democratico di Anagni Francesco Sordo, “forse manca oggi agli amministratori di Anagni“. Ma al di là delle vicende locali, si è parlato soprattutto di Italia e di Europa. Un’Europa nella quale bisogna entrare convinti. Anche per opporsi ad un centrodestra che, “rischia di mandare a sbattere non soltanto sé stesso ma anche tutti noi“.

Questo il senso dell’incontro che lo stato maggiore del Pd locale e regionale ha organizzato martedì sera ad Anagni presso un locale lungo la via Casilina. Ospite d’eccezione Dario Nardella, sindaco di Firenze, ma soprattutto candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni europee.

Il nuovo orizzonte

Dario Nardella con Francesco De Angelis e Mauro Buschini

Un tour, quello di Nardella, che ha attraversato nel corso delle ultime settimane le centinaia di chilometri della circoscrizione del Centro Italia nella quale il sindaco fiorentino si è candidato (“ieri ero a Santi Cosma e Damiano“). Martedì era il turno della Città dei Papi insieme a Grottaferrata e Roma.

È stato la cartina di Tornasole della nuova mappa che rischia di delinearsi nel Partito Democratico in provincia di Frosinone. Francesco De Angelis è in una fase di profonda riflessione, la componente si sta riposizionando: il leader ed i suoi fedelissimi porteranno con convinzione il nome di Dario Nardella; Sara Battisti è posizionata su Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro. (Leggi qui: Il cerino De Angelis si frega solo tre volte).

La rappresentazione plastica della nuova linea d’orizzonte è stata visibile proprio da Anagni: al tavolo della presidenza c’era Dario Nardella, al suo fianco Francesco De Angelis con l’ex presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini ed il dirigente provinciale Vittorio Save Sardaro. Sull’altro lato il Segretario cittadino Francesco Sordo.

Dante e Anagni

Dario Nardella ad Anagni

A fare gli onori di casa ci ha pensato Francesco Sordo. Che ha ricordato i trascorsi anagnini di Dante a partire dalla leggenda non confermata di un pernottamento del sommo poeta presso Casa Barnekow nell’itinerario che lo avrebbe portato poi a Roma. Per Sordo Dante era “un visionario; quella visionarietà che evidentemente non hanno oggi i nostri amministratori cittadini“, ha amaramente commentato il Segretario del PD cittadino.

Che ha fatto un breve elenco delle criticità del territorio anagnino e della zona nord della provincia di Frosinone: a partire dall’Ambiente e dalla Sanità, punti nevralgici da cui ripartire. Problemi che devono essere risolti anche grazie al rapporto con l’Unione Europea; di qui – ha detto – la necessità di avere un punto di riferimento a Bruxelles.

Di Ambiente ha parlato anche Mauro Buschini, ricordando la necessità di riconvertire il territorio attraverso una operazione di bonifica. “Quella bonifica – ha detto Buschini – per la quale anche grazie al nostro impegno, erano stati stanziati dei fondi“. Che però, questo il senso, con il centrodestra al governo nazionale sono spariti.

Ambiente e sviluppo

La parte del leone dell’incontro l’ha ovviamente fatta Dario Nardella. Che, riprendendo lo spunto dato in apertura da Francesco Sordo, ha ricordato come Firenze sia una città di Cultura di Turismo, ma anche con importanti realtà industriale. Di qui la necessità di mettere insieme due elementi; lo sviluppo economico e la salvaguardia dell’ambiente. “Non possiamo scegliere – ha detto il sindaco gigliato- tra l’ambiente e la salute da una parte e lo sviluppo economico dall’altra; dobbiamo cercare una realtà che consenta che questi due elementi vadano avanti di pari passo“. Per farlo “ci vogliono investimenti; è necessario puntare sulle energie alternative, investendo sul territorio“.

La parte centrale del suo intervento Nardella l’ha giocata tutta sulla politica nazionale. insistendo sulla necessità di andare a votare anche e soprattutto per controbattere una destra che mira “a spaccare il Paese“. Tante le criticità a cui mettere riparo: la Sanità ad esempio, con l’ultimo disegno di legge che “a pochi giorni dalle elezioni promette tanto, ma sostanzialmente senza un euro. Quando invece sarebbe necessario investire per assumere medici e personale ospedaliero“.

Una destra che punta “a cercare nemici, a creare una polemica al giorno. Proprio per questo -ha detto Nardella-, bisogna cercare di darsi da fare per evitare che idee come quelle di Vannacci, possano arrivare in Europa“. Finale ottimistico; “i segnali – ha concluso Nardella – ci sono, e sono buoni; diamoci da fare in questi ultimi giorni“.