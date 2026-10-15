Il post «Tale padre, tale figlio» finisce a processo

A Cassino un imprenditore è imputato per un post con la frase «Tale padre, tale figlio» rivolta al figlio di Renato Vallanzasca. La rete non è una zona franca: la diffamazione online ha conseguenze.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Porta il cognome della madre e ha costruito la sua vita lontano dall’ombra del padre. A riportargliela addosso sono bastate quattro parole in un post: «Tale padre, tale figlio». Ora a Cassino un imprenditore è imputato di diffamazione e la vittima è il figlio di Renato Vallanzasca.

La convinzione di poter scrivere qualsiasi cosa dietro uno schermo alimenta attacchi e giudizi senza misura. Ma la rete non è una zona franca: non è un posto dove poter colpire chiunque, senza innescare conseguenze. Sui social si cade in questo equivoco con una facilità disarmante: la smania di attaccare, il bisogno di delegittimare l’altro, la convinzione di avere sempre l’ultima parola sembrano talvolta cancellare ogni prudenza. Fino al punto di tirare in ballo persino il cognome del bel René, di Renato Vallanzasca, figura tra le più leggendarie della criminalità italiana.

Il caso davanti al tribunale di Cassino

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

È quanto emerge da una vicenda approdata davanti al tribunale di Cassino, dove un imprenditore è imputato per un post pubblicato dopo la rottura dei rapporti commerciali con un altro imprenditore, titolare di un’azienda del Nord Italia. Nel messaggio contestato comparivano un avvertimento rivolto agli utenti e una frase destinata a diventare il fulcro della vicenda: «Tale padre, tale figlio».

Un’espressione breve, ma carica di implicazioni, che richiama la storia familiare del destinatario e – secondo l’accusa – porta il confronto ben oltre i confini di una controversia tra imprenditori. Perché nel momento in cui un dissidio personale o commerciale si trasferisce sui social e diventa un giudizio pubblico, le parole possono incidere sulla reputazione di una persona.

L’uomo offeso, arrivato in aula a testimoniare, porta il cognome della madre e ha costruito il proprio percorso di vita lontano dall’ombra del padre. Nel maggio scorso ha anche sventato una rapina. Un elemento che non cambia il tema giudiziario, ma richiama una regola fondamentale: nessuno dovrebbe essere definito esclusivamente attraverso la storia di un familiare.

Sandro Salera (Foto © IchnusaPapers)

A difendere l’imputato è l’avvocato Sandro Salera, professionista di esperienza, chiamato a confrontarsi con una contestazione che ruota attorno al contenuto e alla portata di quelle parole. Il compito della difesa sarà quello di tutelare le ragioni del proprio assistito nel contraddittorio processuale: dimostrare che quelle parole non sono lesive della reputazione della persona a cui erano rivolte e comunque che non c’era volontà di diffamare. Sarà poi il giudice Claudio Fassari a valutare i fatti e le eventuali responsabilità, senza che il processo possa essere anticipato da una condanna pubblica.

I limiti della libertà di espressione

La questione, tuttavia, va oltre i protagonisti di questo caso. Riguarda un’abitudine ormai diffusa: utilizzare i social come se fossero uno spazio senza regole, nel quale l’impulso del momento possa diventare un’accusa pubblica e l’insulto una giusta forma d’espressione. Non è così.

L’articolo 595 del codice penale disciplina il reato di diffamazione. La giurisprudenza ha chiarito che un contenuto offensivo pubblicato su una piattaforma social può integrare la forma aggravata del reato, proprio per la capacità del messaggio di raggiungere un numero ampio e indeterminato di persone. Questo non significa che ogni critica sia illecita: il diritto di manifestare il proprio pensiero comprende anche giudizi severi e opinioni scomode. Ma la critica deve rispettare i limiti di continenza previsti dalla legge e non può trasformarsi automaticamente in un attacco alla dignità e alla reputazione altrui.

È una distinzione che merita di essere ricordata soprattutto in un tempo in cui la velocità della pubblicazione sembra aver sostituito la riflessione. Si scrive in pochi secondi, si condivide con un gesto e si raggiunge una platea potenzialmente vastissima. Ma la rapidità del clic non cancella la responsabilità di chi lo compie.

Presunzione di innocenza e peso dei nomi

Il processo in corso a Cassino dovrà chiarire i fatti contestati e le responsabilità individuali. La presunzione di innocenza resta un principio irrinunciabile. Il dato generale, però, non cambia: la libertà di parola non coincide con la libertà di ledere la reputazione di un’altra persona.

A prescindere dal caso specifico, i leoni da tastiera, quelli che sembrano trovare nella rete un terreno ideale per alimentare il proprio risentimento, dovrebbero tenerlo presente. Non è il peso di un cognome a determinare la liceità di un messaggio. E non è la forza con cui si lancia un’accusa a renderla legittima.

Anche i nomi più ingombranti possono diventare strumenti di un attacco social. Ma la Legge non misura la responsabilità in base alla notorietà delle persone coinvolte: guarda alle parole, al contesto e alle conseguenze.

La rete amplifica tutto. Non sospende, però, le regole della convivenza civile. Quando il bisogno di colpire supera il rispetto dei limiti, un post può smettere di essere soltanto un post e diventare materia di un procedimento giudiziario.