Il Pratone di Matteo e quello di Mario, per ripartire dall’agenda di Pontida ’25

L’appuntamento storico del Carroccio e i temi chiave che saranno affrontati per rilanciare il partito del politico cassinate

Un Pratone che in realtà sono due, o forse molti di più. Tanti “Pratoni” quante sono le istanze che ormai convivono, senza apparenti fratture, all’interno della Lega di Matteo Salvini. E il dato sottile sta tutto in questo apparente ossimoro: quello per cui la Lega è ancora creatura del suo Segretario, riconfermato tale pochi mesi fa per acclamazione, ma è diventata anche altro.

Quello che arriverà a Pontida 2025 tra meno di 20 giorni e con tanto di timer sciorinato da Salvini sui suoi social sarà un Carroccio a più ruote.

Un Carroccio a più ruote

Luca Zaia (Foto: Imagoeconomica / Canio Romaniello)

Ci sarà quella tradizionalista-ortodossa, quella dei militanti un filino “rudi” con le corna barbare in capo e l’idea che la Lega debba tornare ad essere creatura nordica. Quella governista che ha in Luca Zaia l’uomo di punta (e l’uomo da usare come argine alle smanie colonizzatrici in Veneto di Fratelli d’Italia).

C’è poi la Lega con anfibi e stellette di Roberto Vannacci l’altro giorno ha festeggiato il superamento dei 150 gruppi locali del suo movimento personale “Il mondo al contrario” (Mac). Solo due mesi fa erano 110: una crescita rapida che conferma il radicamento del progetto. Il ruolo aplicale che il Carroccio gli ha garantito sta evitando il possibile debutto politico autonomo dell’ex generale: il movimento, almeno ufficialmente, resta fuori dalla politica partitica. Per ora.

Ci sarà la Lega “tal quale” del Segretario e quella dei territori di frontiera, regioni d’Italia dove la Lega è diventata determinante nelle dinamiche politiche malgrado i paralleli di Mercatore poco favorevoli. Territori e regioni come il Lazio, dove il segretario nonché ministro e vice di Giorgia Meloni ha trovato finalmente una classe dirigente cstrutturata e produttiva al contempo.

Mario che scopre nervi

Mario Abbruzzese

E’ la Lega concretista di Claudio Durigon, Davide Bordoni, Laura Cartaginese, Pasquale Ciacciarelli. E soprattutto, per certi versi, di Mario Abbruzzese. L’ex presidente del Consiglio della Pisana ed oggi responsabile organizzativo regionale del Carroccio continua a rappresentare, piaccia o meno, un unicum. Lui viene dalla politica che, a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica, viveva più di azione che di slogan.

Era la politica delle “guerre sul campo”, dei consensi elettorali strappati casa per casa. Un tipo di politica che, con Abbruzzese, ha trovato la crasi quasi perfetta tra la praticità aggressiva che fu e lo sloganismo martellante di oggi.

Non è un caso infatti che, nei giorni in cui Salvini, in attesa di Pontida, stia sciorinando i temi-chiave della propaganda leghista, Abbruzzese su scala personale ne abbia scelti alcuni in particolare.

La rottamazione quinquies

Agenzia delle Entrate © Imagoeconomica / Benvegnù Guaitoli

E sono quelli più pratici, quelli con cui allamare non solo il popolo social, ma la gente che vive al di fuori dai login. Scrivendo cose terrigene e d’impatto come questa. “Manovra Economica: le priorità della prossima nuova Legge di Bilancio dovranno essere: riduzione delle tasse al ceto medio, blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, rottamazione quinquies per liberare milioni di contribuenti onesti che hanno avuto un breve periodo di difficoltà economica”.

Insomma, il messaggio è chiaro: la Lega come la vede Abbruzzese – in sintonia con il vertice ma con temi più mirati – è quella che vuole togliere a centinaia di migliaia di italiani il mezzo incubo delle raccomandate di Agenzia delle Entrate Servizio Riscossione.

Certo, il cassinate non dimentica i claim storici del Carroccio e la direttiva di non lasciare che ad appaltarli sia solo la macchina da guerra di Via della Scrofa che risponde a Giorgia Meloni.

Abbruzzese e le toghe rosse

(Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

Perciò proclama anche come sia “necessaria una giustizia più efficiente per i cittadini e meno condizionata dalle correnti politiche e dai pregiudizi ideologici”. Insomma, a Pontida il prossimo 21 settembre arriveranno treni, pullman, auto e furgoni con tutta la vaia umanità che la Lega ha prodotto dai tempi di Umberto Bossi, ma con un intento comune.

Quello di giocarsi le briscole migliori per un avvenimento che è ancora cardinale, ma che ha perso un po’ della sua sacralità primeva. E che deve essere il punto di giunzione tra un regionalismo necessario ed una veste nazionale obbligata.

Salvini dal canto suo è pronto a squadernarli tutti, quei temi, con un occhio alla invisa Francia di Macron con cui duellare nel nome di Visegrad e dell’erosione di leadership alla Meloni versione Ue.

Atteso Jordan Bardella

Jordan Bardella

Perciò si andrà di taglio delle tasse, contrasto all’immigrazione, pace disarmata fra Russia e Ucraina e fra Israele e Palestina. Pace uno a cui si aggiunge in ardito accostamento concettuale la pace bis, quella fiscale, poi la riforma della giustizia. Ma è chiaro che se certe cose le vai a dire sul Pratone che riecheggia di riti mezzi ossianici e di ampolle con acque sacre su una cosa devi puntare, soprattutto: l’autonomia regionale.

“Domenica 21 settembre Pontida deve essere un segnale chiaro per l’autonomia. Adesso o mai più”. Salvini incalza poi sul tema transalpino e lancia frecciate: “Per la gioia di Macron ci sarà Jordan Bardella, che insieme a Marine Le Pen è la speranza della Francia”.

Poi il Piano Casa, annunciato da Meloni a Rimini con partnership proprio del ministro leghista.

Piano Casa avanti

Matteo Salvini (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Lo scopo è coinvolgere i Comuni. Perché “è fondamentale. Abbiamo già fatto diverse riunioni invitando Comuni, Province e Regioni. Ci stiamo lavorando da due anni in silenzio, raccogliendo fondi pubblici e privati. Stiamo lavorando sulla burocrazia, per evitare di far perdere ai sindaci mesi e mesi”.

“Siamo in dirittura d’arrivo. Abbiamo un anno e mezzo di legislatura per posare diverse ‘prime pietre’. Ci riusciremo a Messina col ponte e a Bergamo con le case”.

Perché il Pratone stavolta non sarà solo una celebrazione, ma un’opportunità di rilancio per un partito che oggi, più che davanti, deve guardarsi le spalle.