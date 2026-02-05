Il prefetto Ranieri: “Cassino merita più sicurezza e il presidio dell’Esercito”

Durante la presentazione del CalendEsercito 2026, il prefetto Ranieri sollecita l’attivazione di “Strade Sicure” anche nel Frusinate. Cassino, città simbolo, chiede più attenzione istituzionale e un rafforzamento concreto della sicurezza.

Cassino non può essere trattata come una città qualsiasi nelle strategie nazionali sulla sicurezza. Conosciuta in tutto il mondo e citata nei libri di storia, simbolo di sacrificio e ricostruzione, merita maggiore attenzione istituzionale e un ruolo più visibile per l’Esercito Italiano. È questo il messaggio lanciato dal prefetto di Frosinone, Giuseppe Ranieri, durante la presentazione del CalendEsercito 2026, svoltasi nella sala Restagno del Comune.

Un messaggio che va oltre la cornice celebrativa e che richiama una responsabilità istituzionale precisa: riconoscere il peso storico, simbolico e strategico di Cassino anche nelle politiche di sicurezza. Non una richiesta di eccezioni, ma di coerenza tra memoria e presente.

Ranieri ha sottolineato come in provincia di Frosinone l’operazione “Strade Sicure” non sia mai stata attivata, utilizzando un tono volutamente ironico nel richiamare una presunta “tranquillità” del territorio. Un’ironia che lascia spazio a una constatazione più seria: l’assenza di un presidio che altrove è ormai strutturale.

“Strade Sicure” e la richiesta di un cambio di passo

Il prefetto Giuseppe Ranieri

« Mi sono già interfacciato con il questore di Frosinone Stanislao Caruso affinché si facesse portavoce con i suoi vertici per attuare il protocollo anche in provincia di Frosinone. Mi sono domandato il perché in questa provincia l’importante risorsa dell’Esercito Italiano non sia mai stata utilizzata. Forse perché è tranquilla? Mi sono fatto quindi promotore di questa iniziativa che spero di poter attuare entro breve», ha dichiarato il prefetto Ranieri.

Il messaggio sottinteso è chiaro: la sicurezza non si misura solo sull’assenza apparente di reati ma sulla capacità di prevenzione e di presidio del territorio. Ed è un messaggio che trova riscontro anche nelle preoccupazioni espresse dalla magistratura locale.

Carlo Fucci (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Il procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, e il presidente del Tribunale, Lucio Aschettino, hanno più volte evidenziato la necessità di rafforzare gli organici delle forze dell’ordine e della magistratura. Fucci ha ricordato come il sud della provincia sia penalizzato dalla vicinanza a territori ad alta densità criminale, come Caserta e Latina.

Da qui la richiesta, più volte ribadita, di una sede distaccata della Squadra Mobile a Cassino e l’aspirazione ad avere un maggior numero di magistrati, così da poter nominare un procuratore aggiunto, come avviene in realtà limitrofe quali Santa Maria Capua Vetere o la provincia di Benevento.

Il CalendEsercito come dialogo con la città

La presentazione del calendario, organizzata dal Terzo Reggimento “Bondone”, comandato dal colonnello Salvatore Bizzarro, si è trasformata in un momento di dialogo con la città, le istituzioni e le nuove generazioni.

Il CalendEsercito 2026, intitolato “Lo giuro”, celebra il giuramento militare come atto fondativo dell’identità del soldato, raccontando i valori fondanti dell’Esercito Italiano: onore, dovere, lealtà, disciplina e servizio allo Stato. Il calendario apre anche una riflessione sull’addestramento, sulle nuove tecnologie e sulla collaborazione con la società civile.

Un’iniziativa che unisce memoria storica e presente, tradizione e modernità, e che restituisce all’Esercito una dimensione non solo operativa, ma anche culturale ed educativa.

Il richiamo etico del rettore Dell’Isola

Il rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Marco Dell’Isola, ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’etica pubblica e del comportamento dei servitori dello Stato.

«Il giuramento non è solo un atto formale o cerimoniale. Rappresenta un impegno solenne che lega chi serve la Repubblica Italiana alla Costituzione e alle istituzioni democratiche», ha ricordato Dell’Isola, sottolineando che anche dove la cerimonia non è più prevista resta intatta la responsabilità morale.

«Gestire correttamente le risorse pubbliche significa non utilizzarle per interessi personali, agire con diligenza, trasparenza e correttezza. Ogni spreco o abuso rappresenta una violazione del patto morale che lega lo Stato ai cittadini».

Il rettore ha aggiunto che la funzione pubblica è servizio alla comunità, un “giuramento scritto” che si rinnova ogni giorno attraverso le azioni. Un chiaro richiamo a prendere le distanze da pratiche di corruzione o peculato, ribadendo che onore, disciplina e lealtà devono restare il faro etico di ogni amministratore, docente o funzionario.

Memoria, sicurezza e risultati concreti

Sono intervenuti anche il sindaco di Cassino, Enzo Salera, e il tenente colonnello Giuseppe Campo, atleta paralimpico pluripremiato, esempio concreto dei valori di resilienza, sacrificio e servizio. La moderazione dell’incontro è stata affidata alla giornalista Angela Nicoletti.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio, che unisce memoria storica, educazione ai valori e sicurezza. Ma il messaggio del prefetto Ranieri acquista pieno senso solo se il progetto “Strade Sicure” sarà effettivamente attuato anche nel Frusinate.

Solo allora Cassino potrà vedere risultati concreti, non solo simbolici, nel rafforzamento della sicurezza dei cittadini, confermando che l’Esercito Italiano non è soltanto custode di valori e tradizione, ma una risorsa strategica da valorizzare pienamente.