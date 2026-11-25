​Il 28 novembre torna “Prendo parola”. La libertà non vive d’aria. Vive di indipendenza economica. Senza scivolare nella retorica. L'iniziativa si colloca nel mese dedicato alla prevenzione contro la violenza sulle donne. Il titolo indica la rotta: riconoscere che ci sono catene che non fanno rumore, non hanno il ferro. La violenza economica si insinua proprio lì

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

La libertà è una parola grande. Spesso viene consumata in fretta. Eppure ha un lato pratico, quasi ruvido. Senza autonomia economica la scelta resta a metà. Diventa fragile.

​A Sora se ne torna a parlare. Sabato 28 novembre alle 17:30 all’auditorium “Cesare Baronio”. Torna “Prendo parola”, promosso dall’associazione Risorse Donna. L’iniziativa nasce nell’ambito del Centro antiviolenza “Stella Polare”. Si colloca nel mese dedicato alla prevenzione contro la violenza di genere. Il titolo indica la rotta: riconoscere la violenza economica. L’autonomia e l’indipendenza finanziaria come forma di libertà.

​Il peso delle cose non dette

Le scarpe rosse simbolo della lotta contro la violenza sulle donne

​Ci sono catene che non fanno rumore. Non hanno il ferro. Hanno l’abitudine, il pudore, i ruoli dati per scontati. ​ La violenza economica si insinua proprio lì. Nel quotidiano. Nel silenzio che sembra normalità. ​ I numeri aiutano a misurare ciò che spesso resta nascosto.

Secondo l’indagine Istat “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia” (2025), il 6,6% delle donne che hanno o hanno avuto un partner ha subito violenza economica. Tra chi subisce questa forma di abuso, oltre la metà (il 53,6%) non ha un reddito personale ed è mantenuta da familiari conviventi.

​Guardare all’indipendenza finanziaria non significa ridurre la vita a un bilancio. Significa difendere la facoltà di decidere. Di non restare prigionieri di un ricatto o di un bisogno.

​Cinque voci, nessuna cattedra

​L’impostazione di Sora evita la lezione calata dall’alto. Cinque ospiti. Quindici minuti ciascuno. Un palco condiviso da volti della comunità. ​Parlano a partire da sé. Dal proprio sguardo. Dal proprio lavoro e dalla propria sensibilità.

​Sul palco saranno:

​Dionisia Andreucci, consulente finanziaria.

​Manuel Caruso, docente, musicista e attivista.

​Maria Paola Gemmiti, cardiologa e vicesindaca del Comune di Sora.

​Statidanymo, artista.

​Valentina Massi, insegnante di yoga e sound healing.

​ Un intreccio di linguaggi diversi. Un modo per rompere i cliché. Per restituire spessore a un tema che spesso viene liquidato con frasi fatte.

La politica, la scuola e il legame con il reale

Maria Paola Gemmiti

​Qui entra in gioco la politica. Non quella degli slogan. Quella che tocca la vita concreta delle persone. I dati Istat sui Centri antiviolenza (rilevazione 2024, pubblicata nel 2026) mostrano che il 76% delle donne che avviano un percorso non è economicamente autonoma, oppure chiede aiuto per lavoro e autonomia finanziaria o ha subito violenza economica. Senza strumenti materiali, uscire dalla violenza è molto più difficile.

​Lo stesso tema orienterà la nuova Borsa di Studio “Adriana Maria Tamburrini”. Rivolta alle scuole secondarie di secondo grado. È un passaggio decisivo. La consapevolezza si forma presto. Prima che le dipendenze diventino gabbie. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Sora e della Provincia di Frosinone. La presenza della vicesindaca Maria Paola Gemmiti lega il dibattito alle istituzioni locali.

Oltre i convegni di rito

Sabato a Sora iniziativa contro la violenza sulle donne (Foto: Agenzia Jet’s, Cdp: Garage 61)

​Troppi incontri restano chiusi in una stanza. Si ripetono le stesse formule. Poi tutto torna come prima. Qui il tentativo è diverso. Mettere insieme competenze, sguardi e vissuti diversi. Far dialogare una consulente finanziaria, un’amministratrice, un artista, un docente e una guida di pratiche corporee.

​ È una scommessa sul linguaggio. Sul modo in cui si nominano le cose. Perché ciò che non ha nome spesso sfugge anche a chi lo subisce. ​Il mese della prevenzione non può ridursi a una ricorrenza. Richiede continuità. Richiede attenzione verso ciò che accade dentro le case e dentro le relazioni.

​La misura vera di una comunità

Il Comune di Sora patrocina l’iniziativa di sabato

​Alla fine tutto torna a una questione essenziale. La dignità non si proclama. Si regge sulla possibilità concreta di stare in piedi da soli. Quando una donna non può gestire il proprio denaro, quando non può progettare il domani senza chiedere permesso, la libertà resta una parola scritta sulla carta. Manca la sostanza. Manca il terreno sotto i piedi.

​La politica, a ogni livello, viene giudicata proprio su questo crinale. Non sulla capacità di celebrare le date del calendario, ma sulla forza di rimuovere gli ostacoli materiali e culturali che tengono le persone in subalternità.

​A Sora il 28 novembre si prova a compiere un passo in questa direzione. Si porta in pubblico ciò che di solito resta chiuso nelle mura domestiche. Si restituisce parola a chi rischia di perderla nel silenzio della dipendenza. È in questo passaggio, dal privato al civile, che un territorio dimostra la propria maturità.